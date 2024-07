Les Aunties chantent pour que les femmes et les filles du Tchad aient une meilleure vie. Ce chœur de neuf chanteuses, soutenu par le réalisateur montréalais AfrotroniX, porte son message d’espoir au Festival international Nuits d’Afrique.

Montréal-N’Djamena

Chanter fait partie de la vie des neuf femmes qui composent Les Aunties depuis toujours. En joignant leurs voix, elles partagent leurs joies, leurs tristesses, leurs tragédies. Leur chant résonne jusqu’ici cet été grâce à AfrotroniX, nom de scène de Caleb Rimtobaye, musicien et réalisateur qu’on a connu au sein du groupe H’Sao. C’est en les entendant lors d’un évènement où il était honoré à N’Djamena, capitale de son pays de naissance, qu’il s’est pris d’affection pour ces femmes et le vent de changement qu’elles tentent de faire souffler sur la société tchadienne.

La voix des femmes

Les Aunties aiment dire qu’elles sont la voix de celles qui n’en ont pas. La situation de bien des femmes demeure en effet très difficile au Tchad, selon le Programme des Nations unies pour le développement : 20 % des Tchadiennes disent être victimes de violence physique, plus d’une sur dix vit une agression sexuelle chaque année, près de la moitié ont subi des mutilations génitales et plus d’une fille sur trois est mariée avant l’âge de 15 ans. « Il est difficile de se lever et de dire que tu souffres quand tu es seule. Ça n’a pas de poids », dit Tokay Ngaroinan Nayim, lors d’un entretien avec une partie du chœur réalisé par visioconférence. C’est la force du groupe qui donne du courage à ces femmes et augmente l’impact de leur prise de parole. « En chantant, on dit à d’autres femmes qu’elles ne sont pas seules, poursuit-elle, que nous sommes avec elles, que nous comprenons ce qu’elles vivent, qu’on veut que la parole se libère. »

Collectif militant

On dit des Aunties qu’elles sont militantes. Elles le confirment. « C’est neuf voix qui parlent, qui revendiquent le droit des jeunes filles à la scolarisation, l’arrêt de l’excision et l’autonomisation financière des femmes », dit encore Tokary. « Il n’est pas facile d’avoir la parole dans une société patriarcale comme la société tchadienne et, en plus, quand on prend la parole, ce n’est pas pour faire l’éloge des hommes », ajoute Somt Naringar. Les Aunties sont donc perçues comme des rebelles. Elles se réjouissent que plus de filles fréquentent l’école ou occupent des postes de dirigeantes de nos jours, mais savent que rien n’est gagné. « Le défi est de sensibiliser à la fois les jeunes filles et leurs parents, insiste Somt. Leur dire que le mariage ne garantit pas une belle vie dans le futur. »

PHOTO FOURNIE PAR LE FESTIVAL INTERNATIONAL NUITS D’AFRIQUE Les Aunties, un chœur de femmes venues du Tchad

Médiation musicale et sociale

Cet été, au Canada, Les Aunties se produisent dans des festivals. Chez elles, au Tchad, la musique ne représente qu’une facette de leur engagement. Elles font beaucoup de sensibilisation dans les quartiers, dans les écoles, à l’église, en racontant leurs histoires personnelles, empreintes de maltraitance. Un volet « financier » est aussi au cœur du projet : ces femmes ont fait des formations en entrepreneuriat et disposent de leur propre compte bancaire, un détail capital. « C’est la dépendance financière qui retient les femmes dans des situations de souffrance, résume l’interprète du groupe, Sikata Nguemta. Montrer aux femmes comment s’y prendre, c’est leur donner la liberté de partir si elles ont mal. Elles auront les moyens de se prendre en charge. »

Chants d’espoir

Ce n’est pas la colère qui motive Les Aunties, mais l’espoir, assure Somt. « Si on chantait encore dans la colère, ça voudrait dire qu’on est encore prises dans notre passé obscur, dans nos souffrances, illustre-t-elle. Nous en sommes sorties. » Avoir la possibilité de chanter en groupe est pour elles un signe concret que leurs vies ont changé et elles se sentent comme des « héroïnes ». « C’est dans l’espoir et dans la joie qu’on chante », assure Somt.

Femme-calebasse

Les chanteuses des Aunties s’accompagnent en tapant sur des calebasses. Ce gros fruit est omniprésent dans la vie des femmes tchadiennes. Une fois séché et vidé, il peut servir d’outil, de contenant pour l’eau ou la nourriture et, bien sûr, d’instrument de musique. Au Tchad comme dans d’autres cultures de l’Afrique subsaharienne, jouer d’un instrument de musique est réservé aux hommes. « La calebasse est celui des femmes. En général, elles ne jouent d’aucun autre, précise Sikata. Alors, quand on voit la calebasse, on pense à la femme, c’est le symbole de la femme. »

Scène Loto-Québec (esplanade Tranquille du Quartier des spectacles), le 20 juillet, 19 h

