Les concerts gratuits de la programmation extérieure présentés mardi soir dans le Village des Nuits d’Afrique situé dans le Quartier des spectacles ont laissé cette favorable impression d’unanimité. Bilan de cette chaude et humide soirée, la première des six offertes jusqu’à dimanche.

Claude Côté Collaboration spéciale

Goumour Almoctar, 44 ans, a retrouvé son pseudo Bombino et surtout le public montréalais en tête d’affiche de cette soirée où le guitariste touareg a balancé avec ses trois complices un blues à teneur rock issu du Niger, toujours porté par le feeling tourmenté qui jaillit de ses cordes.

Pas d’effets superflus, Bombino est acharné à rompre les digues intérieures qui le tenaillent avec des chansons qui nous parlent au plus profond. Sur fond de géopolitique, les thèmes du nouvel album Sahel sont évacués avec l’aide de brèves extases de blues cosmique, question de surmonter les injures du sort des siens.

On vit pour les gens d’Agadez à travers les chansons qui se moulent pour la plupart autour d’un riff fatal. Quelques chansons de ses albums précédents se sont glissées dans la liste de chansons que la figure emblématique africaine modifie d’un concert à l’autre, au gré des ambiances et des publics.

Dans ces moments précis, la foule est plus contemplative que dansante, même si les incantations du quatuor peuvent verser dans la démesure et provoquer quelques rotations du bassin. Les quatre artilleurs sont maîtres des lieux et maîtres de cette joute sans règles, tel un passeport inconnu.

PHOTO JOSIE DESMARAIS, LA PRESSE Bombino entouré de ses complices

La répétition des thèmes de cette singulière musique de transe est assumée, les solos ne sont pas aussi corrosifs que ceux du jeune prodige Mdou Moctar qui s’épanouit dans ce même terreau musical, mais cette cohésion du groupe est infaillible, ça vous arrache des frissons ! On observe la masse humaine dodeliner de la tête en signe d’approbation devant la grande scène du festival.

Une belle prise des organisateurs, qui savent mélanger les saveurs et alterner les genres, entre musiques latines, africaines et antillaises, le blues du désert avait toute sa pertinence en haut de l’affiche ! Bombino fait aussi escale au Festif ! de Baie-Saint-Paul le 18 juillet et, heureux hasard, les Touaregs de Tinariwen seront en ville le 30 juillet.

« On célèbre l’Afrique ! »

PHOTO JOSIE DESMARAIS, LA PRESSE Lionel Kizaba sur la scène TD–Radio-Canada, mardi soir

Juste après l’exaltation causée par le spectacle de l’haïtien Jean Jean Roosevelt et précédant celui de Bombino, la Révélation Radio-Canada en musique du monde 2024-2025, Lionel Kizaba, chantre de l’afro-futurisme ou plus précisément de l’électro afro-congolaise, revenait aux Nuits d’Afrique gonflé à bloc sur la lancée de Kizavibe, son plus récent disque paru en 2022 et qui a reçu plusieurs nominations au gala des Juno cette année.

« Ce soir, on célèbre l’Afrique ! », a-t-il dit en guise d’introduction. Accompagné d’un beatmaker, de deux guitaristes et de deux danseuses, Kizaba chante en français, en anglais, mais aussi en langue lingala et kikongo une musique faite dans l’urgence.

Avec Lionel Kizaba, on sait qu’on va danser, et c’est exactement ce qui s’est passé. Or, il n’a rien perdu de sa puissance de feu ! Le batteur, percussionniste et chanteur a fait décoller en orbite son hybride musical avec un heureux compromis entre puissance motrice et sophistication. Le public ne s’est pas fait prier pour lever les bras au ciel à plusieurs reprises. Avec une proposition aussi globale et le félin doigté de son approche, le constat est clair : Kizaba est bouillant d’énergie vitale, un vrai showman.

Un instrument mythique

PHOTO JOSIE DESMARAIS, LA PRESSE Tacfarinas Kichou présentant sa darbouka mardi soir

Le percussionniste et luthier Tacfarinas Kichou, montréalais d’adoption et algérien d’origine, est une sommité de la darbouka (ou derbouka, c’est selon), cet instrument percussif moyen-oriental qui a transgressé les cultures. Sous un petit chapiteau qui fait office de Cabaret acoustique et dans une ambiance conviviale malgré la pluie, Kichou nous a fait la démonstration du mythique instrument.

On apprend notamment qu’il a peint des motifs andalous sur son instrument et il en fait la démonstration des sonorités avec des envolées énergiques alimentées de grappes de notes et de roulades saccadées sur la peau tendue de son instrument. On applaudit la vocation éducative du festival avec cette série d’ateliers fort à propos.