Comédien, scénariste, réalisateur, Donald Glover est aussi Childish Gambino au micro depuis une vingtaine d’années. Il a toutefois annoncé que cet album est le dernier sous ce nom et qu’il sert de trame sonore au film du même titre prévu cette année.

Childish Gambino ne fait plus strictement du rap depuis longtemps. Sur ses albums Because the Internet, “Awaken, My Love !” et 3.15.20 – peaufiné et relancé en mai dernier sous le nom Atavista –, il flirte avec le R’n’B, le funk et la soul, parfois dans un enrobage psychédélique.

Bando Stone and The New World élargit davantage le spectre. Certaines pièces possèdent des sonorités rock (Lithonia), électro (Got To Be), pop (Real Love), afro-beat (In The Night, avec Jorja Smith et Amaarae), punk (Running Around, avec Fousheé) et reggae (Happy Survival, avec Khruangbin). Elles ne sont pas toutes de grandes réussites, mais rien n’est raté.

PHOTO OLIVIER PONTBRIAND, ARCHIVES LA PRESSE Childish Gambino au festival Osheaga, en 2014

L’album d’une heure s’ouvre avec H3@RT$ W3RE M3@NT T0 F7¥ qui rappelle Kanye West de l’époque Yeezus et Pablo. On ne fait pas un cas du manque d’originalité, d’autant plus qu’il est fort bien exécuté. Les influences de Childish Gambino ont toujours été assez audibles : Ye, Frank Ocean, OutKast, Chance the Rapper, Anderson .Paak. Cela ne diminue en rien son talent.

Le lauréat de cinq prix Grammy pour ses succès Redbone et This Is America démontre une fois de plus qu’il peut construire d’excellentes chansons. Yoshinoya se démarque par la précision de son intention. Le beat de Bino et Triangle Park est terriblement contagieux et agrémenté d’une superbe transition. Le rappeur en profite pour débiter certaines de ses rimes les plus corrosives – possiblement en direction de Drake : « I was busy buildin’up the life that n****s don’t have/Told me that money make you lonely, it ain’t so bad/N****s jokes are so dad/They haven’t seen their son in a month. »

Extrait d’A Place Where Love Goes 0:00 0:00 Couper le son

La douce et jazzy No Excuses puis la rassembleuse A Place Where Love Goes sont d’autres faits saillants des 17 pistes. Dans les deux cas, elles portent la signature du génial compositeur suédois Ludwig Göransson, derrière la musique des films Oppenheimer, Tenet et Black Panther. Celui-ci a contribué au tiers de la production de Bando Stone, qui bénéficie aussi des brillants Dahi, Michael Uzowuru, Max Martin et Steve Lacy.

Childish Gambino offre généralement des spectacles énergiques et ce cinquième album lui donne de la matière parfaite pour la scène. Malheureusement, sa tournée de 33 villes nord-américaines ne s’arrêtera pas au Québec. Il faudra se contenter du disque et du film, plus tard.