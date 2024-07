(Baie-Saint-Paul) C’est apparu tard en matinée, dans les téléphones des abonnés du Festif! : « Une étoile filante est passée au-dessus de Baie-Saint-Paul. Rejoins-nous en face de la MRC pour 12 h 30. » Ce que tout le monde comprendrait bientôt : le festival de Baie-Saint-Paul avait préparé un hommage à Karl Tremblay. Hommage modeste dans son déploiement, mais pas dans tout le cœur qui y a été mis.

« On s’en va aux Cowboys ! » Il y avait trop longtemps que nous n’avions pas entendu cette phrase, que plusieurs prononçaient dans les rues de Baie-Saint-Paul samedi, en ayant cru avoir bien décodé le message envoyé par le Festif! par l’entremise de son application mobile, qui permet à l’évènement de prévenir les festivaliers qu’un spectacle surprise est sur le point de commencer.

Il ne s’agissait pas exactement d’un spectacle des Cowboys Fringants, bien sûr, mais d’un hommage à Karl Tremblay, imaginé par Clément Turgeon Thériault, le directeur général et artistique de l’évènement qui, dérogeant à ses discrètes habitudes, s’est fait un point d’honneur de prendre la parole.

« Je tenais à le présenter, celui-là », a-t-il dit sur la minuscule scène érigée devant la Caisse Pop, en expliquant avoir réuni des amis de la famille des Cowboys et de la famille du Festif!, des artistes de toutes les générations, « parce que les Cowboys ont marqué plusieurs générations ». Et ont marqué le Festif!, eux qui étaient de la première édition de l’évènement qui célèbre ce week-end son 15e anniversaire et qui a souvent été décrit comme le plus grand des petits festivals.

Les premiers conviés au micro ? Le sweet cowboy Alex Burger et Frannie Holder, la voix féminine de la version originale de Marine marchande, la chanson qu’avait évidemment retenue ce duo d’un jour.

Avant d’en gratter le premier accord, Burger s’est remémoré avoir joué une chanson des Cowboys dans un spectacle au secondaire, « mais on s’était fourrés et on avait été obligés d’arrêter au milieu », une expérience qu’il n’est sans doute pas le seul à avoir vécue.

PHOTO SAMUEL GAUDREAULT, FOURNIE PAR LE FESTIF! Frannie Holder et Alex Burger

Frannie, mieux connue pour son travail au sein de Random Recipe et de Dear Criminals, deux groupes dont le son n’a absolument rien en commun avec celui des Cowboys, a pour sa part confié que sa participation à Marine marchande compte parmi les entrées les plus « absurdes et magnifiques » dans son curriculum vitæ.

« Je n’avais jamais pensé devoir la faire en show sans lui », a-t-elle laissé tomber avant de l’entonner avec Burger, et aussi beaucoup avec le public, qui avait très vite grossi, même s’il n’avait été prévenu qu’à la dernière minute.

Le shack à Bébert

Si Frannie Holder n’avait jamais pensé devoir chanter Marine marchande sans Karl Tremblay, personne sur cette planète ne s’était imaginé un jour entendre le vénérable Yves Lambert faire sienne « une des chansons les plus étranges » (ses mots) du catalogue fringant, Le shack à Hector.

Mais c’est bel et bien le moment aussi jubilatoire qu’invraisemblable que nous nous apprêtions à vivre : la voix historique de La Bottine souriante mordant à pleines dents, avec son immémoriale truculence, dans la chanson à boire par excellence des Cowboys, ainsi qu’une de celles qui contiennent le plus de couplets.

Avec l’aide bienvenue de la foule, qui chaque fois hurlait le « Oui, monsieur » du refrain, Monsieur Bébért a révélé grâce à une performance volontaire (bien qu’imparfaite) ce que cet hymne sans queue ni tête à la boisson et à l’amitié doit au folklore québécois (c’est-à-dire beaucoup). Non, nous ne pensions jamais entendre ce monument de la musique québécoise prononcer les mots « Miss January qui nous montrait son cul ». Ça prenait les Cowboys Fringants, ça prenait Karl Tremblay.

Tant qu’il y aura ces chansons

Présentes dans Charlevoix afin d’accompagner leur amie Marie-Annick Lépine plus tard en journée, Mara Tremblay et Catherine Durand (Hauterive) ont ensuite offert deux vibrantes interprétations, d’abord d’une des rares pièces du répertoire des Cowboys écrites par Karl Tremblay, Pub Royal, un texte tout désigné pour la voix puissante et fêlée de Mara, à qui toutes les chansons contenant le mot « aurore » appartiennent déjà un peu.

PHOTO SAMUEL GAUDREAULT, FOURNIE PAR LE FESTIF! Hauterive sur la petite scène érigée au cœur de Baie-Saint-Paul

On était en plein jour, mais Mara, miraculeusement, faisait danser les aurores dans le ciel bleu de Baie-Saint-Paul, que découpait derrière elle le drapeau du Québec, accroché au bureau d’information touristique.

Puis pas un seul œil ne demeurerait sec durant Sur mon épaule, que Catherine et Mara ont chanté autant entre elles qu’avec nous.

C’est à Émile Bilodeau, un des principaux héritiers des Cowboys Fringants, que reviendrait le privilège de conclure ce court hommage qui vivra longtemps dans notre mémoire. Il avait choisi Tant qu’on aura de l’amour et Les étoiles filantes, elle reprise en chœur par la petite marée humaine et émue qui s’était massée dans la rue Saint-Jean-Baptiste.

PHOTO SAMUEL GAUDREAULT, FOURNIE PAR LE FESTIF! Émile Bilodeau

« Karl est vivant en nous à chaque fois qu’on chante des chansons des Cowboys », a lancé Émile, et s’il dit vrai, Karl Tremblay était là, dans les cordes vocales de centaines de Québécois de tous les âges, samedi, à Baie-Saint-Paul.

De quoi croire que tant qu’on aura de l’amour, de l’eau fraîche et de l’air pur, un toit et puis quatre murs, et puis les refrains des Cowboys, ce sera bel et bien la joie dans notre cour et dans notre cœur.