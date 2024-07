À mi-chemin de l’année, quelques tendances musicales sont devenues apparentes : les écoutes en continu sont en hausse, la musique latine est devenue le genre qui connaît la croissance la plus rapide aux États-Unis et les variantes d’albums physiques (plusieurs sorties du même) sont en augmentation.

Maria Sherman Associated Press

L’industrie mondiale de la musique a dépassé les 1000 milliards d’écoutes au rythme le plus rapide jamais enregistré au cours d’une année civile, selon le rapport semestriel 2024 de Luminate. Ce chiffre a été atteint dix jours plus vite qu’en 2023.

Les écoutes mondiales de musique ont également augmenté de 15,1 % avec 2290 milliards d’écoutes audio sur demande, contre 1990 milliards à la même période l’année dernière.

Partout, les gens écoutent davantage de musique en continu et aux États-Unis, la musique latine est devenue le genre qui connaît la croissance la plus rapide, en hausse de 15,1 % par rapport à la même période l’année dernière.

L’écoute en continu de musique latine concerne également du matériel plus récent : 35 % de toutes les écoutes de musique latine aux États-Unis sont issues d’albums sortis au cours des 18 derniers mois. En comparaison, pour la musique rock, 70,5 % des écoutes aux États-Unis proviennent de catalogues approfondis, c’est-à-dire des sorties datant de cinq ans ou plus.

À ce jour, aucun artiste latin ne figure dans le top 10 des albums ou des chansons de l’année, mais Bad Bunny, Peso Pluma, Fuera Regida, Karol G, Rauw Alejandro, Aventura et Carín León font partie du top 200 des artistes les plus écoutés aux États-Unis pour le premier semestre de 2024.

Essor de la musique mexicaine

PHOTO PAUL R. GIUNTA, ARCHIVES INVISION/ASSOCIATED PRESS Bad Bunny

L’année dernière, la musique latine figurait parmi les trois genres à la croissance la plus rapide aux États-Unis, souligne Jaime Marconette, vice-président de Luminate en matière de recherche musicale et de relations avec l’industrie. Les chiffres de 2024 illustrent la poursuite de cette tendance.

« Une grande partie de cette croissance est due à l’essor continu de la musique régionale mexicaine, qui est jusqu’à présent cette année le plus grand sous-genre de musique latine avec plus de 13 milliards d’écoutes audio sur demande aux États-Unis », a précisé M. Marconette en entrevue avec l’Associated Press.

Et même si l’artiste portoricain Bad Bunny reste « l’artiste de musique latine le plus diffusé en continu aux États-Unis », il note que les trois autres artistes latins qui ont dépassé les 100 millions d’écoutes sur demande aux États-Unis au cours du premier semestre 2024 sont des artistes régionaux mexicains : Pluma, Fuerza Regida et Junior H.

Les albums physiques demeurent populaires

PHOTO CLAUDIO FURLAN, ARCHIVES ASSOCIATED PRESS Taylor Swift

Mais il n’y a pas juste la musique en continu qui est populaire.

Les variantes physiques des albums – plusieurs sorties du même album, contenant parfois différents titres en bonus ou présentant un design différent – ont gagné régulièrement en popularité depuis 2020.

En 2024, les ventes d’albums physiques ont augmenté de 3,8 % aux États-Unis par rapport à la même période de l’année dernière, passant de 23,8 millions à 24,7 millions, selon la société de données et d’analyse dans son rapport.

Mais ce n’est pas n’importe quel artiste qui a des variantes physiques de ses albums. Les artistes qui sont classés parmi les dix albums les plus vendus jusqu’à présent cette année ont également eu le nombre moyen de variantes le plus élevé. Cela inclut Taylor Swift, Billie Eilish et Beyoncé, ainsi que des groupes de K-pop comme Tomorrow x Together, Ateez et TWICE.

En 2024, le nombre moyen de variantes pour un album du top 10 des ventes est de 22 : sept sorties vinyles différentes, 13 CD et deux cassettes.

« Nous avons observé une tendance constante ces dernières années, selon laquelle les albums en tête des palmarès utilisaient de plus en plus de variantes physiques dans leurs campagnes de sortie d’album », a indiqué M. Marconette.

Cependant, « des critiques ont également été formulées au sein des communautés d’artistes et d’admirateurs concernant les impacts environnementaux liés à la production d’autant de produits physiques », dit-il, suggérant qu’il existe « une demande claire de matériaux recyclés et d’autres initiatives de développement durable dans ce domaine ».