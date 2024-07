The Death of Slim Shady (Coup de Grâce) est le 12 e album d’Eminem.

Le dernier album d’Eminem, The Death of Slim Shady (Coup de Grâce), a fait ses débuts à la première place du Billboard 200, renversant The Tortured Poets Department de Taylor Swift, qui y trônait depuis 12 semaines.

Maria Sherman Associated Press

Au cours de sa première semaine, The Tortured Poets Department a atteint 891,34 millions d’écoutes en ligne aux États-Unis, selon Luminate, un record pour un album.

L’album de Swift a fait ses débuts à la première position du classement en avril et a occupé le sommet pendant trois mois. Elle est la seule femme à l’avoir fait ; Swift a battu le précédent record détenu par l’album de Whitney Houston de 1987, Whitney. Il avait passé ses 11 premières semaines à la tête du Billboard 200.

The Tortured Poets Department a égalé l’album de Morgan Wallen One Thing at a Time, qui a également commencé numéro un et y est resté pendant 12 semaines consécutives.

PHOTO CASSIDY ARAIZA, ARCHIVES THE NEW YORK TIMES Taylor Swift

Le seul album à les surpasser est le chef-d’œuvre de Stevie Wonder de 1976, Songs in the Key of Life. Il a passé 13 semaines consécutives au sommet après avoir fait ses débuts à la première place ; 14 semaines au total.

The Death of Slim Shady (Coup de Grâce) est le 12e album d’Eminem et son 11e à atteindre la première place. The Tortured Poets Department est tombé à la 4e place cette semaine.

Au deuxième emplacement se trouve le groupe de garçons K-pop ENHYPEN et son album ROMANCE : UNTOLD. The Great American Bar Scene de la vedette country irrévérencieuse Zach Bryan loge au troisième rang.