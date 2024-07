Malgré les traitements de chimiothérapie qui lui volaient de son énergie, il n’était pas question que Paul Demers ne soit pas bénévole au Festif ! de Baie-Saint-Paul, l’été dernier.

« C’était coulé dans le béton, il s’en allait là-bas. » Au bout du fil, Madeleine St-Gelais raconte ce qui, en 2023, aura été le dernier Festif ! de Paul Demers, son compagnon de vie durant 33 ans.

Parce que tous les billets s’étaient envolés, et qu’il tenait à participer au festival musical de Baie-Saint-Paul dont il venait d’apprendre l’existence, Paul Demers s’y est enrôlé comme bénévole en 2022. « Et il était tombé en amour avec ça, souligne Madeleine St-Gelais, il avait trippé, trippé, trippé, comme ça se peut pas. »

Le seul et implacable problème, c’est qu’entre les deux éditions de l’évènement, Paul Demers avait reçu un diagnostic de cancer du pancréas. Et que l’hébergement en camping, de type Woodstock, offert aux bénévoles du Festif ! – ils sont au total environ 450 – ne convenait pas à un homme en pleine chimiothérapie. Qu’il puisse donner de son temps tenait déjà du petit miracle, comme seul l’amour de la musique peut en produire.

PHOTO FOURNIE PAR MELYSSA ELMER Paul Demers en compagnie de la responsable des bénévoles du Festif !, Melyssa Elmer

« Paul ne voulait tellement pas être pris en pitié », raconte Melyssa Elmer, responsable des bénévoles du Festif !

Il a mis du temps avant de me dire que ce n’était pas possible pour lui de dormir au camping. Il essayait tellement de vivre sa vie normalement. Melyssa Elmer, responsable des bénévoles du Festif !

Après avoir passé plusieurs heures à tenter de trouver une solution pour Paul, Melyssa a dû se rendre à l’évidence qu’il n’existait plus d’hébergement abordable dans la région, qui grouille de visiteurs. Mais parce qu’il n’était pas question qu’il reste chez lui dans Rosemont, le bénévole parviendra à dénicher une chambre au Germain, un hôtel d’un luxe certain.

Le dimanche matin, en quittant les lieux, Paul apprendra qu’une âme généreuse et anonyme s’était déjà acquittée du coût de sa chambre, un peu plus de 1000 $. « Ça l’a beaucoup, beaucoup, beaucoup perturbé », se rappelle son amoureuse. « Il n’était pas d’accord avec ça. »

Melyssa finira par lui apprendre que la mystérieuse donatrice n’était nulle autre que sa grande amie, Safia Nolin, à qui, émue, elle avait parlé de Paul. « Merci tellement pour le bénévolat », lui écrit la chanteuse dans un courriel envoyé le 23 juillet 2023. « C’est grâce à du monde comme toi que les artistes peuvent avoir des endroits et des évènements aussi cool pour jouer et vivre des affaires, pareil pour le public. »

« À ce moment-là, on a un peu brisé sa carapace », se souvient Melyssa. Mais c’était bien mal connaître Paul que de s’imaginer que tout en resterait ainsi.

Il proposera ainsi à Safia d’ajouter 1000 $ à son 1000 $ et de le verser à un organisme, la Fondation Mains de l’Espoir de Charlevoix, qui vient en aide financièrement aux personnes atteintes de cancer.

La motivation à la bonne place

C’est l’histoire de Paul, mais aussi celle de la passion de milliers de bénévoles qui permettent à des évènements comme le Festif ! d’exister. Quelque chose comme un antidote au cynisme. À Baie-Saint-Paul, ces derniers sont responsables de l’accueil, des bars, du montage et du démontage, de la collecte des déchets et de plein d’autres tâches pas toujours glorieuses, bien qu’essentielles.

« J’ai commencé à travailler avec des bénévoles parce que j’étais tannée des artistes un peu blasés, explique Melyssa Elmer. Quand on œuvre en culture, on perd parfois le sens des raisons pour lesquelles on s’investit autant, mais quand tu vois des gens qui trippent tellement sur la musique qu’ils sont prêts à donner jusqu’à 40 heures en quelques jours, ça te remet la motivation à la bonne place. »

« La musique et la nature, c’était ça, ses deux grandes passions », confie Madeleine au sujet de son Paul, qui a gagné sa croûte en dessin assisté par ordinateur, en architecture de paysage et comme prof de badminton.

Fidèle auditeur d’ICI Musique, il s’était fait une joie, en 2022 et en 2023, d’aller piquer une jasette à ses animateurs préférés, Catherine Pogonat et Philippe Fehmiu, des habitués du Festif ! « Il m’avait gênée devant Fehmiu en lui disant que je l’aime pas ben, ben », se remémore Madeleine en riant tendrement. « C’est vrai que son émission, ce n’est pas mon genre de musique, mais lui, je l’aime. »

Un homme de passions

Quelques jours après le Festif !, le 2 août, Paul Demers recevra une douloureuse mise à jour : un scan révélait que les 18 à 36 mois de vie qui se profilaient devant lui avaient tragiquement rapetissé. Il ne lui en restait plus que trois.

« Quand il a su que c’était fulgurant et qu’il fallait qu’il en profite right now, il s’est fait le cadeau de deux beaux haut-parleurs portatifs, raconte Madeleine. Je le vois encore qui s’installe dans son grand fauteuil, après avoir pris sa médication, et qui part sa musique. »

Melyssa et Safia se sont pour leur part rendues chez lui en octobre, afin de récupérer les 2000 $, que Melyssa espère pouvoir doubler grâce à une collecte de dons. « On a passé l’après-midi à l’écouter nous parler de ses passions. Il nous a montré chaque plante, chaque arbre de son jardin. »

Sa chanson préférée ? Il y en avait deux, répond Madeleine. Deux chansons dont les titres disent tout du sens de l’émerveillement et de l’humilité de l’homme : Wow, d’André Gagnon, et Ordinaire, de Robert Charlebois.

« C’était un gars ordinaire, mon chum », résume-t-elle, la voix fière, une phrase qui aura rarement autant sonné comme une déclaration d’amour.

Paul Demers a pris le large le 2 janvier dernier. Il avait 61 ans.

Le Festif ! se poursuit à Baie-Saint-Paul jusqu’à dimanche.

Consultez la collecte de dons en hommage à Paul Demers

Consultez le site du Festif !