Entre le meilleur et le pire Karkwa, léger comme un éternel nouveau printemps

Dans Entre le meilleur et le pire, un artiste revisite les sommets et les vallées de son œuvre. Malgré une faste tournée d’été, dont une carte blanche ce soir sur les plaines d’Abraham, au Festival d’été de Québec, Louis-Jean Cormier et François Lafontaine, de Karkwa, ont accepté de remonter les chemins de verre d’une discographie dans laquelle les chansons de lumière surpassent celles qui goûtent le poisson cru.