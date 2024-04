Généralement, la mère sportive a déjà tout l’équipement de base nécessaire à la pratique de ses sports préférés. Les cadeaux à lui offrir doivent donc relever du confort ou de la gâterie. Voici quelques suggestions.

Des pantoufles pour avant et après le sport

Quiconque possède ses pantoufles Thermoball de The North Face vous le dira : on ne peut plus s’en passer après les avoir enfilées pour la première fois. D’un grand confort et résistantes à l’eau, elles peuvent être portées à la fois à l’intérieur et à l’extérieur. C’est parfait pour les journées de ski, les sorties en camping, les travaux autour de la maison… ou pour aller mener ses enfants à l’école avant un cours de Pilates !

Pantoufles Thermoball pour femmes, The North Face, 89,99 $, différentes couleurs offertes

Consultez le site du fabricant

PHOTO TIRÉE DU SITE WEB DE BUFF L’un des nombreux modèles du foulard multifonctionnel Buff

L’incontournable foulard multifonctionnel Buff

C’est un cache-cou quand il fait froid, un bandeau quand nos cheveux nous agacent, mais aussi un masque, une tuque ou encore une éponge pour la sueur après un entraînement intense. Bonus : ils sont jolis et offerts en plusieurs modèles et couleurs, du minimaliste au luxuriant. Le tissu se compose de polyester recyclé avec une touche d’élasthanne, le tout avec un facteur de protection contre les rayons UV de 50+.

Foulard multifonctionnel original unisexe, Buff, 26,95 $

Consultez le site du détaillant

PHOTO TIRÉE DU SITE WEB DE CIELE Un nouveau modèle de casquette Ciele

De nouvelles casquettes Ciele

Elles sont partout et ce n’est pas pour rien : elles sont lavables, munies d’un lettrage réfléchissant, et elles sont la création d’une entreprise montréalaise. Or, on aime que certains nouveaux modèles de casquettes Ciele aient un logo plus discret. On aime aussi la visière plus petite et la conception plus ajustée du modèle ALZCap SC. On peut faire une commande en ligne ou se rendre au magasin de Ciele situé au 1630, rue Notre-Dame Ouest.

Casquette ALZCap SC (C Plus et de couleur Cataya), Ciele Athletics, 50 $

Consultez le site du détaillant

PHOTO TIRÉE DU SITE WEB DE PAPEROLE Le plus petit des deux modèles du sac Cloud de la marque BAGGU

Un sac qui a du… BAGGU

C’est un sac de sport idéal lavable, mais aussi un sac minimaliste et chic qui convient parfaitement à la sortie au restaurant qui suit le cours de yoga ou la séance au gym. Composé de nylon recyclé, il est léger et se range dans sa propre pochette intérieure amovible. Il est offert en deux formats : sac à main (comme sur notre photo) ou voyage (de plus grande dimension).

Sac noir « Cloud Carry-On », BAGGU, 75 $

Consultez le site du détaillant

PHOTO TIRÉE DU SITE WEB DE SPORTS EXPERTS Ce haut-parleur portatif est doté d’un mousqueton intégré.

Haut-parleur portatif étanche à l’eau

Vous vous entraînez dehors entre amis ? Vous aimez rouler à vélo avec de la musique ? Ce haut-parleur portatif étanche à l’eau s’accroche facilement à un sac ou à une ceinture grâce à son mousqueton intégré. Il pèse moins d’une livre et il ne fait que 13,5 centimètres de large. Il a une autonomie d’une dizaine d’heures et il peut compter sur la technologie Bluetooth 5.1. Faire du sport à deux, c’est bien, et encore mieux au son de la même chanson !

Clip 4 Eco, JBL, 99,99 $

Consultez le site du détaillant

PHOTO TIRÉE DU SITE WEB DE RUMPL Les couvertures de Rumpl sont belles pour le plein air, mais aussi pour notre salon.

Pour se réchauffer le corps

Après avoir surfé ou nagé en eau froide, ou encore pour manger pendant une randonnée, on craque pour les couvertures de la marque Rumpl, établie à Portland, dans l’État de l’Oregon. Compactes, elles sont composées de polyester entièrement recyclé apparemment « indéchirable ». Elles sont lavables à la machine et viennent avec un sac de rangement à l’épreuve de l’eau. Que dire de plus sinon que les nombreux modèles sont vraiment jolis.

Couverture Original Puffy (couleur Geo), Rumpl, 155 $

Consultez le site du fabricant (en anglais)

PHOTO TIRÉE DU SITE WEB DE SIMONS Chandail de la marque Reebok en collaboration avec Simons

Avant et après le tennis

Un beau petit luxe pour les mères qui jouent au tennis : un chandail de la marque Reebok en collaboration avec Simons qui les fera sentir au chic tournoi de Wimbledon ! L’idéal pour s’échauffer avec style par temps frais et pour les après-matchs quand la nuit tombe. Le tissu est à mi-chemin entre le molleton et la ratine. La coupe est carrée et la bordure, élastique. Au fait, nul besoin de jouer au tennis pour vouloir adopter ce style !

Chandail col polo ouvert, Reebok chez I.FIV5, 80 $

Consultez le site du détaillant

PHOTO TIRÉE DU SITE WEB DES LIBRAIRES Nos glorieuses : plus de cent ans de hockey féminin au Québec a été publié en novembre 2013.

Lecture inspirante

Andre Agassi, Tiger Woods, Kobe Bryant, Guy Lafleur… Soyons francs : la plupart des grandes biographies de sportifs concernent des hommes. Dans Nos glorieuses : plus de cent ans de hockey féminin au Québec, la journaliste Lynda Baril raconte que la formation d’équipes féminines de hockey ne date pas d’hier, mais que les joueuses devaient faire face à une certaine adversité. Une lecture riche, inspirante et d’actualité avec le succès de la nouvelle Ligue professionnelle de hockey féminin (LPHF).

Nos glorieuses : plus de cent ans de hockey féminin au Québec, Éditions La Presse, 36,95 $