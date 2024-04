Quelques degrés encore et nous serons prêts à nidifier au jardin. Des textures, des rondeurs et des couleurs pimpantes s’y invitent, annonçant un farniente tout en douceur sous le soleil.

Gourmandise estivale

PHOTO FOURNIE PAR ROCHE BOBOIS Les poufs Apex du designer français Sacha Lakic

PHOTO FOURNIE PAR ROCHE BOBOIS L’emblématique canapé Mah Jong habillé de tissu signé Missoni

Il n’y a pas de place pour la morosité dans le jardin de Roche Bobois. Rassemblés sur le thème du French Art de vivre, ses meubles joyeux et romantiques sont une délicieuse gourmandise pour l’œil. Bombom est d’ailleurs le nom judicieusement choisi pour illustrer la collection rafraîchissante de l’artiste portugaise Joana Vasconcelos, qui signe des créations aux allures de dragées auxquelles s’arriment les poufs guimauves Apex, du designer français Sacha Lakic. L’emblématique canapé Mah Jong revêt quant à lui un vêtement d’extérieur qui porte la griffe bohémienne et intemporelle de Missoni.

Le design bien pensé

PHOTO TIRÉE DU SITE D’UMBRA Les chaises Ringo d’Umbra

On reconnaît la signature Umbra à sa simplicité et à son efficacité. Ces caractéristiques se traduisent par une assise moulée et une structure en aluminium chez Ringo, une chaise ergonomique qui résiste aux intempéries. Et oui, Umbra y a pensé : les chaises peuvent être empilées. Vendue 135 $, aussi offerte en gris et en noir.

Illuminer l’extérieur

PHOTO TIRÉE DU SITE DE VDEV Skyline, chez VdeV Maison

Les lanternes métalliques Skyline égayent la terrasse et font vibrer les nuits d’été (16 $ chacune, chez VdeV Maison).

Un bain de soleil

PHOTO TIRÉE DU SITE DE JARDIN DE VILLE La chaise longue Reef, chez Jardin de ville

Conçue par le designer Marco Acerbis pour la marque Talenti, la chaise longue Reef se distingue par son style minimaliste et sa légèreté. Elle peut être déplacée facilement et jusque dans l’eau pour une saucette en eau peu profonde. En polyéthylène, 1599 $ chez Jardin de ville.

Une berceuse au jardin

PHOTO TIRÉE DU SITE D’IKEA Le fauteuil à bascule Tumholmen, chez IKEA

Le fauteuil à bascule Tumholmen vient avec une garantie : celle de se la couler douce cet été en ayant le plaisir de se bercer au soleil ou sous les étoiles. Son tissu imperméable est aux couleurs sorbet de l’été. La housse peut être retirée pour un lavage à la machine. Vendu 89 $, chez IKEA.

Rondeurs et légèreté

PHOTO TIRÉE DU SITE DE MUST Les tables d’appoint de la collection Dôme, chez Must Société

Vintage avec leurs silhouettes rondes issues des années 1960, les tables de la collection Dôme peuvent tout aussi bien prendre place au salon, mais ont l’étoffe des durs à cuire. En aluminium pulvérisé, elles résistent aux intempéries et peuvent passer l’été dehors. La table basse est vendue 899 $ et la table d’appoint, 199 $. Offertes en quatre autres teintes.

PHOTO TIRÉE DU SITE DE CRATE AND BARREL Les jardinières de Crate and Barrel

Moins graphiques que par les années passées, les jardinières suivent la tendance et s’arrondissent sans perdre leurs lignes contemporaines. En résine, ces pots grand format sont munis d’une ouverture avec clapet pour le drainage et sont assez légers pour être déplacés facilement avant la plantation. Plusieurs modèles sont offerts chez Crate and Barrel. À partir de 149,95 $.

Dans l’ombre de la Croisette

PHOTO TIRÉE DU SITE DE NÜSPACE Le parasol Basil Bangs, chez Nüspace

Sur la terrasse, au bord de la piscine ou au jardin, le parasol Basil Bangs fait souffler un vent rétro sur les décors avec ses franges coquettes et sa forme bombée. Aussi offert en beige et dans deux versions bicolores sans franges. Vendu à 699 $, en ligne seulement.

Réminiscence des années 1970…

PHOTO TIRÉE DU SITE D’ARTICLE Table Calliope, chez Article

… Ou vague boho de Californie, selon ses références. Dans tous les cas, Calliope met la table pour des repas décontractés où les cocktails sont à l’honneur et les paréos aussi ! En acacia, rotin de résine et acier pulvérisé. Vendue 1299 $ chez Article.

Esprit fleur bleue

PHOTO TIRÉE DU SITE DE ZONE La collection Prairie, chez Zone

Présentée chez Zone, la collection Prairie est un irrésistible leurre pour les pollinisateurs. La collection comprend un pichet, des assiettes, un plateau de service et un ensemble de tasses à mesurer en grès, dans un style « fait main ». À partir de 12 $, chez Zone.

Comme au salon

PHOTO TIRÉE DU SITE DE CB2 Tapis d’extérieur, chez CB2

Ils ont le chic des tapis d’intérieur, mais sont assez résistants pour embellir la terrasse. Fabriqués en polyester recyclé, ces tapis réversibles par CB2 s’inspirent de l’artisanat traditionnel marocain. Les motifs trouvent leur effet miroir inversé sur l’autre face. À partir de 359 $.

En suspension

PHOTO TIRÉE DU SITE DE SIMONS Nacelle suspendue, chez Simons

Repliable et prête à partir dans sa housse de transport, cette nacelle suspendue peut être facilement déplacée dans la cour ou en camping. Pour y faire la sieste en plein air ou s’improviser une table de fortune, c’est l’accessoire qu’on ne voudra pas oublier de glisser dans ses bagages. Vendue 278 $, en ligne uniquement chez Simons.

