Le jardin à l’heure de la sobriété

Nos étés sont plus chauds, les périodes de sécheresse, plus fréquentes et, souvent, plus longues. L’arrosage des plantes s’impose, une corvée dont on aimerait bien se passer. Si le petit potager ne peut se soustraire à un bain régulier sans compromettre une belle récolte, le jardin de fleurs est habituellement moins exigeant. Et il saura même taire sa soif si vous prenez la peine de choisir des espèces tolérantes à la sécheresse. C’est le cas d’ailleurs de nombreux végétaux utilisés par les municipalités. Bref tour d’horizon de quelques plantes réputées pour leur sobriété.