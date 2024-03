Vous n'en pouvez plus de votre salle de bain ? Avant d’envisager de la refaire au complet, réfléchissez-y à deux fois… Et si elle pouvait être à votre goût sans que vous démolissiez tout ? La preuve par trois, conseils éclairés de spécialistes du relooking antigaspi à l’appui.

Des solutions de rechange

PHOTO MARTIN TREMBLAY, LA PRESSE Une salle de bains renouvelée par la styliste Karine Matte

« Refaire complètement une salle de bains nécessite de gros travaux, beaucoup d’argent. Avant d’envisager une rénovation d’envergure, il faut réfléchir à d’éventuelles solutions de rechange », conseille Liliana Rodriguez, designer d’intérieur de Zoah Design.

PHOTO MARTIN CHAMBERLAND, LA PRESSE La designer d’intérieur Liliana Rodriguez

Selon elle, outre le budget qui reste un enjeu majeur, il est important de se poser quelques questions d’abord. Qu’est-ce qui vous déplaît le plus dans la pièce ? Quelles sont les choses que vous aimeriez améliorer en priorité ? Et finalement quels sont les éléments qui pourraient être changés à moindre coût ?

La styliste Karine Matte de Matte & Glossy recommande aussi de prendre ce temps de réflexion. Elle trouve d’ailleurs qu’au Québec, on casse un peu vite ! « Tant que les éléments sont en bon état, que la céramique n’est pas craquée et qu’il n’y a pas de moisissures, il n’y a aucune raison de tout changer. Grâce aux accessoires et à la couleur, on fait des miracles. »

En effet, des choix de teinte judicieux pour les murs, des accessoires en vogue, un nouvel éclairage peuvent suffire à transformer l’atmosphère de la pièce.

Le meuble-lavabo fait également toute une différence s’il est mis à jour ou remplacé. « On peut par exemple changer les poignées, le comptoir ou peindre les portes », souligne la styliste Elisabeth Lehoux, de Scène Intérieure.

Astuces de pro Voici les bons trucs des trois spécialistes pour moderniser votre salle de bains à faible coût : 1. Peindre les murs à partir d’une nuance qui vous plaît dans votre céramique. C’est important de rester dans la même palette, surtout si vous n’aimez pas le carrelage, parce qu’une couleur contrastante le ferait ressortir, y compris le blanc, que l’on croit souvent passe-partout. 2. Changer le rideau de douche s’avère très efficace et économique pour transformer le style de la pièce en un rien de temps. 3. Dissimuler le plancher avec un beau tapis. 4. Remplacer une douche en demi-lune par un bac carré un peu plus grand. 5. Renouveler les luminaires, parce qu’ils créent un changement radical tant sur le plan du style que de la luminosité. 6. Intégrer des plantes. Suspendues au-dessus de la baignoire, sur un rebord de fenêtre ou posées à terre, elles apportent vie et fraîcheur. Il existe de belles imitations si l’espace manque de lumière. 7. Remplacer la grosse armoire à pharmacie surplombant le lavabo par un joli miroir. Un petit module installé au-dessus de la toilette, par exemple, se substituera à l’ancien rangement.

Un bon compromis

PHOTO MARTIN CHAMBERLAND, LA PRESSE Changer le meuble-lavabo a été le point central de la rénovation de cette salle de bains.

PHOTO MARTIN CHAMBERLAND, LA PRESSE Les anciens lavabos ont été intégrés à un comptoir neuf.

PHOTO MARTIN CHAMBERLAND, LA PRESSE Des accessoires choisis font oublier la désuétude de cette baignoire-podium.

PHOTO MARTIN CHAMBERLAND, LA PRESSE Comme les portes et les tiroirs sont en laque, ils pourront être repeints si les propriétaires se lassent du bleu marine. 1 /4







Dans ce projet, Liliana Rodriguez, designer d’intérieur de Zoah Design, devait refaire les pièces principales et le budget se trouvait donc limité pour rénover la salle de bains. Elle a vu le potentiel d’amélioration sans refaire la pièce, mais en changeant le meuble-lavabo tout en intégrant les anciens lavabos à un comptoir neuf en stratifié.

Les portes bleu marine créent un fil conducteur avec le reste de la maison, mais elles pourront être repeintes à l’envi puisqu’elles sont en laque. Les robinets, les poignées et le contour du miroir répondent au style chic de la demeure. La baignoire-podium a été conservée, mais les bouquets de fleurs, les tableaux, le tabouret et le panier (Camlen Inc Furniture et Bac & Panier) qui attirent le regard font oublier son style actuellement désuet. La nouvelle couleur des murs, qui reprend une nuance crème du carrelage, adoucit l’ensemble.

PHOTO MARTIN CHAMBERLAND, LA PRESSE Un panier en osier, des chandeliers, une nouvelle couleur au mur… et hop ! le tour est joué.

De leur côté, les objets en bois et en osier amènent de la chaleur et le linge de bain uni de couleur neutre renforce l’ambiance chic. Enfin, l’ajout d’un porte-serviettes près de la douche inchangée comble les besoins de la famille et dégage les panneaux vitrés.

PHOTO FOURNIE PAR LILIANA RODRIGUEZ La salle de bains avant le projet

PHOTO FOURNIE PAR LILIANA RODRIGUEZ La salle de bains avant le projet

PHOTO FOURNIE PAR LILIANA RODRIGUEZ La salle de bains avant le projet 1 /3





Une décision audacieuse

PHOTO MARTIN TREMBLAY, LA PRESSE Le client n’aimait pas la mosaïque bleue de sa douche. La solution : mettre cette couleur en valeur !

PHOTO MARTIN CHAMBERLAND, LA PRESSE

PHOTO MARTIN TREMBLAY, LA PRESSE La fameuse céramique mal-aimée

PHOTO MARTIN TREMBLAY, LA PRESSE Des tablettes en bois et quelques plantes apportent une touche raffinée. 1 /4







La propriétaire n’aimait pas la mosaïque bleue qui habille le fond de sa douche. La styliste Karine Matte de Matte & Glossy lui a expliqué qu’un bon truc pour l’oublier serait… de la mettre en valeur.

PHOTO MARTIN TREMBLAY, LA PRESSE Karine Matte, styliste

En fait, explique-t-elle, il est important de créer une ligne directrice, comme un rappel de couleur. Elle a donc repeint les portes du meuble-lavabo en bleu Klein (Benjamin Moore) et a introduit quelques objets déco (IKEA, H & M Maison) du même ton.

Le plancher détonnait aussi avec le reste, mais en allant chercher une des teintes de la céramique Terracotta, l’ensemble est plus harmonieux. Des poignées, un cadre de miroir et des appliques dorés, puis des tablettes en bois apportent une touche raffinée et moderne. Le seul investissement majeur a été de changer le comptoir, le lavabo et la robinetterie (Bain Dépôt).

PHOTO FOURNIE PAR KARINE MATTE La salle de bains avant le projet

PHOTO FOURNIE PAR KARINE MATTE La salle de bains avant le projet 1 /2



Des accessoires qui changent tout

PHOTO FRANÇOIS ROY, LA PRESSE En changeant quelques accessoires, on redonne du pep à sa salle de bains !

PHOTO FRANÇOIS ROY, LA PRESSE Les paniers d’osier apportent une touche chaleureuse.

PHOTO FRANÇOIS ROY, LA PRESSE La plante et le tapis de bain vert mousse rehaussent le côté naturel.

PHOTO FRANÇOIS ROY, LA PRESSE Des accessoires de tous styles et couleurs s’accordent à la céramique blanche classique. 1 /4







La styliste Elisabeth Lehoux, de Scène Intérieure, a refait sa salle de bains en 2008 avec des choix de céramique classiques indémodables. À l’époque, le blanc était en vogue, mais 15 ans plus tard, la couleur reprend sa place. En optant pour une toile de fond (carrelage et sanitaires) blanche ou dans une teinte neutre et monochrome, on peut choisir des accessoires de tous les styles et de toutes les couleurs pour changer de décor.

Pour redonner un esprit plus actuel à sa salle de bains, elle a fait peindre les murs avec une couleur champignon (Sico) chaleureuse, comme ses autres pièces.

PHOTO FRANÇOIS ROY, LA PRESSE La styliste Elisabeth Lehoux

Elle a sélectionné un rideau de douche ultracoloré (Society6), puis a mis des paniers (Bouclair et Simons) dans les niches pour apporter une touche chaleureuse et naturelle, renforcée par la plante et le tapis de bain vert mousse.

Le calorifère peint en bronze, le luminaire (Home Depot) et les accessoires ponctués de teintes dorées procurent un côté chic au décor.

PHOTO FOURNIE PAR ELISABETH LEHOUX La salle de bains avant le projet

PHOTO FOURNIE PAR ELISABETH LEHOUX La salle de bains avant le projet 1 /2



