Ponctué de quelques touches de noir moderne, l’intérieur de cette belle victorienne située à Westmount est adouci grâce à l’intégration d’éléments arrondis. Luminaires circulaires, meubles tout en courbes, détails architecturaux et accessoires incurvés composent la ligne directrice de ce décor parfaitement équilibré signé Valérie Morisset.

Michelle Golfman et Alex Danino ont acheté cette maison en 2013, l’année suivant la naissance de leur fille Ava. « On habitait dans le même coin et cette maison nous a intéressés parce qu’elle possédait une piscine », se souvient Alex, qui est propriétaire de la boutique de mode Rooney dans le Vieux-Montréal.

Dès l’acquisition de la demeure, le couple fait des rénovations pour la mettre aux normes et y apporter des améliorations répondant aux commodités actuelles tout en revalorisant l’édifice. Par exemple, le plancher d’origine est restauré autant que possible, des moulures sont refaites. Puis des ouvertures sont agrandies pour lier certains espaces, des pièces changent de vocation, l’escalier de service est supprimé, mais le concept original est préservé au maximum.

PHOTO MARCO CAMPANOZZI, LA PRESSE Les propriétaires Michelle Golfman et Alex Danino en compagnie de la designer d’intérieur Valérie Morisset

L’an dernier, les propriétaires ont contacté Valérie Morisset parce qu’ils trouvaient que leur maison manquait de chaleur et n’était pas à leur image. « Michelle aime beaucoup la couleur, Alex préfère la monochromie et le minimalisme. J’ai appris à les connaître et tout au long du projet, le défi a été de préserver l’équilibre entre les goûts de chacun », relate la designer d’intérieur pour Maison Tuuli.

Valérie Morisset a également poussé plus loin la mise en valeur de la base traditionnelle, en ajoutant des moulures et des corniches où il n’y en avait pas. Ces détails architecturaux bombés qui cassent l’effet stérile des murs et des plafonds se répètent partout dans la maison.

Arches, courbes, douceur

PHOTO MAXIME DESBIENS, FOURNIE PAR MAISON TUULI Dès l’entrée, le ton des rondeurs est donné par les arches.

PHOTO MAXIME DESBIENS, FOURNIE PAR MAISON TUULI Un tapis pourpre iridescent et un manteau de foyer en marbre sophistiqué s’accordent au goût de la maîtresse des lieux. Tables basses (Studio Pepe pour Tacchini), miroir (Beige), fauteuils (Pierre Jeanneret), rideaux et accessoires (Maison Tuuli).

PHOTO MAXIME DESBIENS, FOURNIE PAR MAISON TUULI Dans la salle à manger, la table ovale réalisée sur mesure, les chaises Pigreco de Tacchini (Avant-Scène), le lustre suspension Cloud d’Apparatus et les vases (Maison Tuuli) apportent de la douceur.

PHOTO MAXIME DESBIENS, FOURNIE PAR MAISON TUULI La cuisine rafraîchie par la designer Valérie Morisset est dotée de poignées et d’une robinetterie en laiton (Espace Plomberium).

PHOTO MAXIME DESBIENS, FOURNIE PAR MAISON TUULI Dans le coin dînette, la banquette et l’unité murale sont conçues par Valérie Morisset. Table Eero Saarinen de Knoll (Avant-Scène) et appliques arrondies (Déca Lighting). 1 /5









Dès l’entrée, la designer a introduit des formes rondes en remplaçant notamment le garde-corps massif de l’escalier par des barreaux cylindriques en bois, peints en noir pour un look plus contemporain. « J’ai aussi créé des ouvertures en arche ; à l’origine, c’était ouvert droit jusqu’au plafond, ce qui donnait un sentiment d’étroitesse. Le fait d’abaisser et d’arrondir produit un effet de largeur agréable », explique-t-elle.

Inclure une pièce maîtresse comme le sofa dans le salon permet de contrecarrer l’effet longiligne fréquent dans les maisons anciennes, surtout celles en rangée.

« Celui-ci est remarquable, car c’est un intemporel, note Valérie Morisset. Deux tables aux plateaux ronds posés sur des cylindres en béton rose accentuent l’ambiance douce, ainsi que la [fenêtre arquée] bow-window d’origine. Il faut garder en tête que c’est important de créer un équilibre ; par exemple, la structure angulaire des fauteuils ainsi que les cadres et la tringle à rideaux noirs procurent un peu de masculinité et de rigueur. »

À ces objets épurés appréciés d’Alex, la designer a ajouté un tapis pourpre iridescent et un manteau de foyer en marbre sophistiqué répondant bien aux goûts de la maîtresse des lieux.

Michelle voulait un bar dans la salle à manger pour que ce soit plus convivial. La designer a donc imaginé un meuble sur mesure dans un marbre identique à celui du manteau de cheminée du salon et de la grande table à dîner. Sa forme ovale est invitante et s’harmonise bien aux chaises au dossier cintré.

PHOTO MARCO CAMPANOZZI, LA PRESSE La designer Valérie Morisset, de Maison Tuuli

La plupart des murs de la maison sont blancs, mais ceux de l’espace repas sont en couleur. « Ils sont peints en bourgogne au fini velouté pour assurer une ambiance feutrée. Par contre, j’ai gardé les moulures et les plafonds blancs pour que la pièce reste lumineuse », précise Valérie Morisset. Elle a également ajouté des rideaux blancs un peu vaporeux.

Pour elle, les textiles, qu’il s’agisse d’habillages de fenêtre, de coussins ou de tapis, s’avèrent essentiels pour apporter douceur et chaleur à un intérieur.

La cuisine ne date que de 2013. Pour la rendre plus chaleureuse sans tout démolir, la designer a gardé les comptoirs et les armoires inférieures blanches, mais elle a remplacé la quincaillerie par des poignées au fini doré, puis elle a mis des éléments en noyer à la place des armoires hautes et elle a ajouté des corniches. Les chaises de comptoir, les suspensions, la table et la banquette incurvée du coin dînette apportent des touches de rondeur enveloppantes et contrastent avec les unités murales asymétriques.

Une question de proportion

PHOTO MAXIME DESBIENS, FOURNIE PAR MAISON TUULI Le tapis et le lustre donnent un côté serein au bureau. Fauteuil et repose-pied Eames (Herman Miller).

PHOTO MAXIME DESBIENS, FOURNIE PAR MAISON TUULI Dans la salle de bains principale, le miroir (Maison Tuuli) et les appliques (Déca Lighting) affichent des formes arrondies délicates.

PHOTO MAXIME DESBIENS, FOURNIE PAR MAISON TUULI La chambre de la jeune Ava passera bien les années grâce à des textiles de couleurs neutres (Maison Tuuli). 1 /3





« Il faut toujours créer un équilibre, une dynamique entre les rondeurs et la linéarité », souligne Valérie Morisset. Dans le couloir, le tapis marocain et le luminaire tubulaire s’inscrivent bien dans l’espace.

Ces mêmes notions se retrouvent dans le bureau, les chambres à coucher et les salles de bains. Tapis, tête de lit, luminaire, miroir… Nul besoin d’en mettre beaucoup, un ou deux objets bombés suffisent à insuffler une atmosphère douce et réconfortante.

Pour Michelle et Alex, qui apprécient les pièces de collection, la designer a su réaliser un décor reflétant bien leur personnalité. « Elle a aussi su nous aider à trouver des meubles de qualité et de l’artisanat local, ce qui était important pour nous », tient à conclure le propriétaire.

Consultez le site de Maison Tuuli