Le géant suédois introduit TESAMMANS, une nouvelle collection éphémère qui sort tout décor de sa léthargie.

Ce nouvel arrivage est le fruit d’une collaboration avec le studio néerlandais Raw Color, connu pour ses créations graphiques et audacieuses, ainsi que son habileté à manier la couleur.

Les designers Daniera ter Haar et Christoph Brach composent ici une collection aux tons vifs et saturés. TESAMMANS s’exprime en 18 pièces : des textiles autant que des meubles et accessoires.

PHOTOS FOURNIES PAR IKEA Ensemble d’accessoires pour le salon et table de la collection TESAMMANS

PHOTO FOURNIE PAR IKEA Rangement mobile TESAMMANS 1 /2



« La couleur a besoin de compagnie pour rejaillir. Elle devient ce qu’elle est en relation avec l’autre », explique le duo dans un communiqué.

Cette réflexion aboutit à des agencements de couleurs moins exploités et pourtant harmonieux : une carafe pervenche et des verres ambrés, des coussins multicolores ou des abat-jour trois tons. À petite ou grande dose, l’ensemble sème son esprit ludique et annonce un printemps pimpant !

