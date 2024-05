La chaise Phoenix et les tables d’appoint Bong du designer Nicholas Sangaré seront exposées à New York.

La Grosse Pomme accueillera du 19 au 21 mai une délégation québécoise de 24 designers, artisans et manufacturiers au salon ICFF (International Contemporary Furniture Fair), dans le cadre de la semaine du design new-yorkaise. Le Montréalais Nicholas Sangaré y présente des meubles en aluminium et velours alliant robustesse et délicatesse. Un heureux contraste dans l’air du temps.

Jérémy Paguet, FOUND, Simon Johns, David Raymond ou encore Smallmediumlarge… Ils sont nombreux pour cette semaine du design new-yorkaise, à s’être penchés sur le métal. Grâce à des effets de textures, au martelage, au polissage, au laquage ou encore, comme pour le designer Nicholas Sangaré, au brossage, ces jeunes créateurs audacieux délestent des matières tels que l’acier et l’aluminium de leur image froide et strictement industrielle. Sous leur impulsion, elles gagnent toutes les pièces de la maison, de la cuisine au salon. Ici avec une table ou une étagère, et là avec une lampe ou, simplement, un vase.

PHOTO FOURNIE PAR SMALLMEDIUMLARGE Miroir et vase fabriqués avec des retailles d’extrusion d’acier du studio Smallmediumlarge

Après sa première participation à WantedDesign, une plateforme américaine de promotion des talents émergents, en 2019, Nicholas Sangaré revient à New York pour présenter la chaise en aluminium et velours Phoenix, dans sa section Launch Pad, à l’International Contemporary Furniture Fair (ICFF). Un évènement qui se tient du 19 au 21 mai au Javits Center, dans un quartier en pleine expansion urbanistique.

PHOTO ROBERT SKINNER, LA PRESSE Le designer Nicholas Sangaré avec sa chaise Phoenix dans son studio du quartier Chabanel, à Montréal, peu avant son départ pour la semaine du design new-yorkaise

C’est un rouge franc qu’il a choisi pour l’assise et le dossier de celle-ci, dans la veine de celui du TWA Hotel, logé dans un ancien terminal de l’aéroport John F. Kennedy et conçu par l’architecte finlandais Eero Saarinen au début des années 1960. « J’ai voulu faire un clin d’œil à cet hôtel qui me fascine avec son design et son décor où l’on ne retrouve que deux couleurs, le rouge et le blanc », explique-t-il. Mais ce siège accueillant et aux proportions généreuses est avant tout inspiré de la célèbre chaise Barcelona de l’architecte et designer Ludwig Mies van der Rohe. « J’ai toujours apprécié son élégance, sa prestance et la présence qu’elle dégage », confie son créateur.

Effets de matière

PHOTO FOURNIE PAR D’ARMES Suspension 1979 en aluminium laqué de D’Armes

Comme les tables d’appoint Bong qui l’accompagnent, cette chaise longue est issue de plusieurs années de travail en collaboration étroite avec différents acteurs de l’industrie manufacturière québécoise. Une plieuse hydraulique a ainsi permis de modeler ses éléments dont la surface a ensuite été patiemment traitée à l’aide d’une brosse à fils crêpés par le designer dans son studio du quartier Chabanel, à Montréal.

« Cette brosse, qui est aussi utilisée pour le traitement de la rouille sur les métaux, permet de créer des finis variés et de donner une texture à une matière uniforme », rapporte Nicholas Sangaré, qui a aussi fait en sorte que les éléments de cette chaise puissent être assemblés sans soudure et, par conséquent, transportés dans des emballages plats.

PHOTO FOURNIE PAR SMALLMEDIUMLARGE Étagère miroir en feuille d’acier inoxydable polie du studio Smallmediumlarge

Tout comme pour les autres designers et artisans québécois exposant au salon ICFF, cette présence sur la scène du design new-yorkaise est assortie de grandes attentes.

PHOTO FOURNIE PAR FOUND Miroir Flo au cadre en mdf laqué de FOUND

« Faire un show à l’international est important pour la notoriété de notre studio même sur le marché canadien », assure-t-il. À la suite de sa présence au salon WantedDesign, il y a cinq ans, avec son coéquipier d’alors, Lambert Rainville, Nicholas Sangaré a d’ailleurs vu son tabouret sculptural Biau distribué par l’entreprise EQ3, qui dispose de nombreux magasins au Canada et aux États-Unis.

PHOTO FOURNIE PAR FOUND Chaise Silo en aluminium recouvert d’une laque mate de FOUND

PHOTO FOURNIE PAR SIMON JOHNS Console Future Fossils en ciment de gypse et aluminium poli à la main de Simon Johns

PHOTO FOURNIE PAR JÉRÉMY PAGUET Jérémy Paguet présente à l’ICFF son tabouret Spline en aluminium moucheté, ciré et peint. 1 /3





Le designer espère cette fois tisser davantage de liens avec celles et ceux qui sont derrière les prestigieux décors new-yorkais, qu’il s’agisse de designers d’intérieur, d’architectes ou de galeristes. Après avoir monté un pop-up de la marque GOODEE au Whitney Museum, non loin du Javits Center, il crée avec son équipe l’intérieur et le mobilier d’un hôtel qui devrait ouvrir prochainement ses portes à Harlem. Contraint de devoir freiner son élan l’an dernier à la suite d’une grave blessure, Nicholas Sangaré veut voir grand. « Comme le Phoenix, je renais de mes cendres », souligne-t-il. Le nom de la chaise qu’il dévoile cette fin de semaine dans la Ville qui ne dort jamais prend soudain tout son sens.

