Un papier peint plus écolo

Les papiers peints qui captent un peu trop la lumière avec leur fini plastifié seraient-ils chose du passé ? N’en déplaise aux nostalgiques des années 1970, c’est bien possible et on ne s’en plaindra pas, car des matières plus gracieuses et plus écologiques succèdent maintenant aux rouleaux de vinyle à base de pétrole.