(Milan) Grand-messe de la planète design, le Salon du meuble de Milan a ouvert ses portes mardi, faisant la part belle à l’intérieur durable et à l’artisanat sophistiqué, sur fond de forte affluence.

Brigitte HAGEMANN Agence France-Presse

« Parmi les matériaux phares de 2024 figurent les fibres naturelles et les matériaux recyclés, qui répondent à des normes élevées en matière de durabilité, design et fonctionnalité », explique à l’AFP Maria Porro, présidente du Salone del Mobile.

Des teintes inspirées de la nature, comme les nuances terreuses, dont le marron foncé, mais aussi le vert sauge et le bleu océan connaîtront selon elle « un véritable boom » cette année.

PHOTO GABRIEL BOUYS, AGENCE FRANCE-PRESSE

Dans un autre registre, les couleurs pop des années 70 fêtent leur retour, en illuminant le monde du design italien dont certaines marques remettent au goût du jour le mobilier de l’époque.

Les visiteurs se pressaient à l’entrée de deux « pièces de réflexion » identiques conçues par David Lynch, imaginées comme des portes symboliques à franchir pour s’immerger dans l’exposition.

Célèbre cinéaste du bizarre et de l’inconscient, également peintre, musicien et photographe, l’artiste américain a effacé les frontières entre le réel et l’irréel en confondant espace physique et vie intérieure.

Intérieur onirique

David Lynch, 78 ans, passionné de meubles de design qu’il dessine lui-même depuis plus de vingt ans, fait ainsi entrer le visiteur dans un intérieur onirique reflétant l’état d’esprit de la personne qui l’habite.

Une autre expérience immersive dénommée « Sous la surface » conçue par l’illustrateur Emiliano Ponzi prend la forme d’une île engloutie et met en garde contre les gaspillages d’eau.

Le salon sera ouvert jusqu’à dimanche et accueille 1950 exposants, dont 33 % venus de l’étranger, sur une surface de plus de 17 hectares. L’an dernier, cette Mecque du design a attiré 307 418 visiteurs en provenance de 181 pays, en hausse de 15 %.

PHOTO ANTONIO CALANNI, ASSOCIATED PRESS

Absents durant la pandémie de coronavirus, les visiteurs chinois étaient nombreux à arpenter les longs corridors du salon, testant les chaises longues et canapés et filmant minutieusement les meubles exposés.

« Le design italien, c’est comme des œuvres d’art, c’est très classe », s’émerveille dans un grand sourire Xingjian Ma, 31 ans, venue de Shanghai, s’exprimant dans un anglais parfait.

« Il y a vingt ans, les Chinois copiaient le mobilier italien, mais maintenant ils ont développé leur propre style », explique cette dirigeante des opérations mondiales de Homestyler, plateforme spécialisée dans le design intérieur 3D.

Les acheteurs chinois ont fait leur grand retour en 2023, occupant la première place des visiteurs étrangers avec 13 500 participants.

« La Chine est un marché important pour le “Made in Italy”, surtout pour les produits de grande qualité, de créativité et d’innovation. Les Chinois aiment l’artisanat et le savoir-faire de notre pays », assure Maria Porro.

Après une croissance à deux chiffres en 2022, portée par un regain d’intérêt pour la maison, refuge pendant de longues périodes de confinement, la filière du meuble en Italie a vu ses recettes reculer de 3,8 % à 27,8 milliards d’euros en 2023.

Conquête de nouveaux marchés

Pour l’ensemble du secteur bois et ameublement, la chute du chiffre d’affaires a même atteint 7,8 %, à 52,7 milliards d’euros, dans un contexte d’inflation élevée qui a freiné la demande des ménages.

« Les guerres en cours, la lourde crise économique en Allemagne et l’incertitude du marché immobilier chinois » ont également contribué à tirer vers le bas le marché, note Mme Porro.

Les acheteurs en provenance de Russie, qui occupaient avant la guerre en Ukraine la deuxième place des visiteurs étrangers du salon, sont quasiment absents.

Mais le design italien a réussi à conquérir de nouveaux marchés comme l’Arabie saoudite, les Émirats arabes unis, le Qatar, le Vietnam ou encore l’Inde, relève Maria Porro.

Le salon a aussi son versant en ville qui draine chaque année des milliers de visiteurs : 1096 évènements se déroulent cette semaine à travers Milan dans le cadre du Fuorisalone (le Hors salon).

Temps fort au musée de la Triennale, une installation immersive imaginée par le créateur Philippe Starck plonge les visiteurs dans l’inconscient et l’univers créatif d’Alessandro Mendini, l’un des maîtres du design italien décédé en 2019 à Milan.