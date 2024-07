L’évènement 1001 pots revient cette année animer le village de Val-David, dans les Laurentides. Ce sont plus de 100 céramistes du Québec et d’ailleurs qui exposent leurs œuvres en plein air.

Le grand rendez-vous de la céramique fête ses 35 ans et pour l’occasion, les visiteurs ont droit à une programmation bonifiée.

Démonstrations de poterie, concours entre céramistes, spectacles de jazz et de musique baroque, ateliers pour débutants ou initiés, il y en aura pour tous les goûts (et tous les âges).

Et pour une immersion totale dans l’univers de la céramique, on ne manque pas les artistes en résidence – Miranda Nisenson et Lysanne Larose – qui se feront un plaisir de faire partager leurs connaissances et leur art.

Jusqu’au 18 août, tous les jours de 10 h à 18 h.

Consultez le site web de 1001 pots