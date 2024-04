Notre journaliste se balade dans le Grand Montréal pour parler de gens, d’évènements ou de lieux qui font battre le cœur de leur quartier.

« Hier, je suis allée voir le concert d’Andrea Bocelli au Centre Bell sans traîner de manteau avec moi », explique Lara Zidine. « Nous sommes à proximité de tout et c’est ce qui est plaisant », renchérit Lyly Lefort.

PHOTO MARTIN TREMBLAY, LA PRESSE Lara Zidine dans l’une des aires communes de la tour Nobel

Les deux femmes vivent au nouveau Solar Uniquartier de Brossard dans la tour du projet Nobel, annexé directement à la gare du Réseau express métropolitain (REM). La première est locataire alors que la deuxième habite le condo que sa fille a acheté sur plan à des fins d’investissement.

« Ça bouge avec les restaurants, les terrasses et le marché pendant l’été. Je me sens comme en vacances », lance Lyly. « On sent que c’est un nouveau quartier et une nouvelle expérience pour tout le monde », s’enthousiasme aussi Lara.

Tout nouveau, tout beau

PHOTO MARTIN TREMBLAY, LA PRESSE Lyly Lefort sur l’une des terrasses de la tour Nobel avec une piscine

Nous avons rencontré les deux femmes au café Starbucks, où un client était en… gougounes !

Connecté au REM, Solar Uniquartier est une extension du Montréal souterrain. On peut se rendre jusqu’au Centre Eaton ou au Palais des congrès sans mettre le nez dehors et on pourra faire de même jusqu’à l’aéroport Montréal-Trudeau ou même sur la couronne nord quand tout le réseau sera en service.

En plus de tous les restaurants, les commerces et le cinéma du DIX30 – auquel une passerelle donne accès par-dessus l’autoroute 10 –, on retrouve à Solar Uniquartier la brasserie française Chez Lionel, une Cage – Brasserie sportive, un restaurant mexicain (Escondite), une boulangerie, une succursale des Enfants terribles, et ainsi de suite. C’est sans compter des entreprises, un hôtel Courtyard et un campus de l’Université de Montréal.

PHOTO MARTIN TREMBLAY, LA PRESSE Lyly Lefort et Lara Zidine devant la passerelle reliée au REM et au DIX30, et en haut de l’escalier mécanique qui mène notamment au café Starbucks, à La Cage – Brasserie sportive et Chez Lionel.

Il y a plusieurs phases et projets résidentiels au sein de Solar Uniquartier, soit Nobel, Magellan, Lumeo, Oria et Eolia. Des tunnels souterrains relient les différentes tours (sauf un fermé pour cause de litige), alors qu’au centre, on retrouve un parc et la place de la Gare – où deux hommes se lançaient une balle de baseball lors de notre visite !

PHOTO MARTIN TREMBLAY, LA PRESSE Il y a plusieurs travaux prévus à Solar Uniquartier. À terme, on prévoit plus de 6000 appartements, dont les résidences privées pour aînés de Cogir.

PHOTO MARTIN TREMBLAY, LA PRESSE Aux 2 e , 14 e et 28 e étages du Nobel, il y a des aires communes et de cotravail avec une vue incroyable sur Montréal. On retrouve aussi un espace pour les enfants, des piscines, un sauna, des salles d’entraînement et des terrasses avec des barbecues.

PHOTO MARTIN TREMBLAY, LA PRESSE Locataires et propriétaires se côtoient dans les tours et immeubles de Solar Uniquartier et tous bénéficient de lieux communs invitants. 1 /3





Pour Lyly Lefort, c’était tout un changement de vivre dans un trois et demie au 15e étage après avoir vécu dans une maison unifamiliale de Saint-Lambert. Elle s’était donné une année pour tenter l’expérience de Solar Uniquartier. Quand elle jette ses ordures dans la chute à déchets de son couloir, elle ne regrette rien. « Tout est simple. »

Lyly aime comment elle et ses voisins se voient à l’improviste. Comment c’est facile avec le REM de se rendre au centre-ville ou de visiter son amie à L’Île-des-Sœurs. Elle apprécie l’offre pour sortir et se divertir… et les piscines du Nobel !

Il y a toujours quelque chose à faire : je me sens comme dans un resort. Lyly Lefort

Elle souligne aussi la proximité avec le Grand parc urbain de Brossard.

Vivre avec ou sans auto

PHOTO MARTIN TREMBLAY, LA PRESSE Un groupe se promène dans le quartier DIX30.

« Il y a maintenant moyen sur la Rive-Sud de ne plus avoir d’auto », lance Jeremy Bouvier, qui habite pour sa part dans l’immeuble de la troisième phase du projet Magellan depuis août 2021.

Nous avons mangé un bibimbap avec celui qui est analyste dans un bureau du boulevard Lapinière, où il se rend à pied.

PHOTO MARTIN TREMBLAY, LA PRESSE Jeremy Bouvier à l’angle de l’avenue de l’Équinoxe et de la rue des Éclaircies

« Il fallait y croire », lance-t-il.

Et il fallait être patient, puisque le jeune homme a acheté son condo en 2018, près de quatre ans avant d’y habiter.

PHOTO MARTIN TREMBLAY, LA PRESSE Quand Jeremy Bouvier a acheté son condo, on vendait l’accès à l’aéroport sans mettre de manteau, mais il faudra encore être patient, puisque le REM doit se rendre à Dorval en 2027 selon l’échéancier actuel.

Quand Jeremy a finalement pu y élire domicile, il n’y avait pratiquement rien autour de son immeuble, mais il avait confiance en l’avenir de Solar Uniquartier. « Ce que je voyais, c’était une extension de Montréal. L’attente en a valu la peine. »

Certes, Solar Uniquartier est moins chaleureux que des quartiers avec des arbres matures, concède-t-il. « Mais la vision du projet est bonne. »

Ce qui manque ? Une épicerie et une pharmacie. Heureusement, un dépanneur Couche-Tard a ouvert.

« Le meilleur des deux mondes »

PHOTO MARTIN TREMBLAY, LA PRESSE Le restaurant Mon ami coréen

Le promoteur Devimco dit avoir pensé et conçu le Solar Uniquartier selon les principes de l’aménagement axé sur les transports en commun (TOD, de son sigle anglais transit-oriented development). Il y a un parc de voitures d’autopartage Communauto, mais aussi un immense stationnement souterrain pour ceux qui possèdent une voiture.

« Le meilleur des deux mondes », lance Jean-Eric Hénault, qui, lui, n’a pas d’auto et prend le REM pour se rendre à son bureau du Vieux-Montréal.

C’est aussi le « meilleur des deux mondes » quand il reçoit des amis dans les aires de vie communes du Nobel plutôt que dans son condo où il n’a pas eu le temps de faire le ménage !

PHOTO JEAN-PHILIPPE TANGUAY, FOURNIE PAR JEAN-ERIC HÉNAULT Une centaine de voisins du Nobel ont admiré l’éclipse ensemble.

Jean-Eric Hénault, qui tient des 5 à 7 avec Lyly Lefort et Lara Zidine, a réuni une centaine de voisins pour le passage de la Lune devant le Soleil le 8 avril dernier. « La terrasse du Nobel est au 5060, rue de l’Éclipse à Solar : il fallait voir l’éclipse ensemble ! »

Selon lui, Solar Uniquartier « a beaucoup d’avenir » et remplit sa mission. « C’est comme un petit village », dit-il.

Du futur, ajouterait-on.