La première phase d’un des plus importants projets de revitalisation à Laval sera bientôt terminée. Une initiative qui veut redonner un nouveau souffle bienvenu au quartier Val-Martin.

Au sud du boulevard Notre-Dame, à l’est du boulevard Curé-Labelle, 75 logements sociaux (sur un total visé de 357) et un centre communautaire finissent d’être construits dans un tout nouveau quartier aménagé en visant une certification écologique LEED.

Il s’agit d’une densification novatrice d’un terrain qui comptait auparavant 124 logements sociaux vétustes. Elle ouvre la voie à un ensemble immobilier d’une envergure beaucoup plus grande, au nord du boulevard Notre-Dame. À terme, le quartier Val-Martin devrait englober environ 1000 logements sociaux et communautaires et 1000 logements privés.

« C’est un projet très important à Laval », indique le maire Stéphane Boyer, qui a commencé à s’intéresser au sort du quartier lorsqu’il était conseiller municipal, en 2013.

Le maire de Laval, Stéphane Boyer

Il y avait beaucoup de danger, de pauvreté, des bâtiments qui étaient vraiment en mauvais état avec de la moisissure. On a fait des études et on a constaté que ça coûterait moins cher de refaire à neuf. On s’est dit qu’on ferait un quartier mixte, où il n’y aurait pas juste des logements sociaux, mais aussi des logements privés conventionnels. Stéphane Boyer, maire de Laval

Le quartier Val-Martin, d’une superficie totale de 17 hectares, est immense. Dans les années 1950, 534 logements y ont été construits, puis convertis en logements sociaux dans les années 1970. S’y trouvent aussi quelques propriétés privées, au nord du boulevard Notre-Dame. Il s’agit de l’un des cinq secteurs ciblés par l’approche de revitalisation urbaine intégrée (RUI) du quartier Chomedey, à la Ville de Laval. Devant l’ampleur du défi, il a été décidé d’y aller par étapes, tout en gardant en tête la vision globale du réaménagement du site.

La section plus petite située au sud du boulevard Notre-Dame comportait un grand nombre de logements vacants. Elle est devenue la première phase du projet et a fait l’objet d’une vaste réflexion, en 2017, chapeautée par l’Office municipal d’habitation de Laval.

« Ce n’est pas une pratique courante, dans le développement du logement social et communautaire, de réunir tous les professionnels et de prendre un moment pour réfléchir un secteur au complet, souligne Yann Omer-Kassin, coordonnateur du développement au Groupe de Ressources Techniques Bâtir son Quartier. Cela s’est fait parce que la Ville voulait vraiment contribuer au réaménagement du secteur, qui soulevait toutes sortes de préoccupations. »

De la première phase de Val-Martin, il ne reste plus qu'à finaliser la construction de 75 logements sociaux, répartis sur 5 étages, au-dessus du futur centre communautaire Simonne-Monet-Chartrand.

Ceux qui demeuraient sur place ont été relogés et les bâtiments ont tous été détruits, laissant le champ libre pour densifier le terrain et intégrer un centre communautaire, ouvert sur un parc.

Yann Omer-Kassin, coordonnateur du développement au Groupe de Ressources Techniques Bâtir son Quartier

Avant la démolition, quelques logements étaient occupés par le centre communautaire Val-Martin, qui était au cœur d’activités comme l’aide aux devoirs, l’accompagnement de personnes ayant besoin d’une subvention. Cela prenait ce liant-là pour des gens qui sont relativement démunis, avec toutes sortes de problématiques. Beaucoup sont de nouveaux arrivants. Yann Omer-Kassin, coordonnateur du développement au Groupe de Ressources Techniques Bâtir son Quartier

Les 124 logements HLM devant être reconstruits ont été regroupés dans trois bâtiments de trois et quatre étages. Comme ils occupent moins d’espace, quatre autres bâtiments comptant en tout 233 logements sociaux et communautaires, du programme AccèsLogis Québec, ainsi que le futur centre communautaire Simonne-Monet-Chartrand et des espaces verts ont graduellement été ajoutés.

Rien n’a été facile, ni arriver à s’entendre pour positionner les bâtiments de façon à ce que tout respire ni la coordination des différents programmes, fait remarquer Hughes Daly, vice-président architecture de l’agence Ædifica, qui a assuré la conception de l’ensemble immobilier, les plans et devis ainsi que les suivis de chantier des Habitations Val-Martin, de l’OMH de Laval.

Hughes Daly, vice-président architecture de l'agence Ædifica

Tous avaient à cœur la réussite du projet. Il y avait un beau cocktail Molotov qu’on a réussi à désamorcer, tout le monde ensemble. Hughes Daly, vice-président architecture de l’agence Ædifica

Les objectifs étaient clairs. « En plus de densifier le site, on voulait créer un endroit sécuritaire, donc ouvert sur les autres, qui répond aux besoins de la communauté, que les gens s’approprieraient, précise l’architecte. Bâtir un sentiment d’appartenance, cela passe beaucoup par la circulation et par la façon dont les gens et leurs voisins vivent dans le lieu. La Ville demandait aussi que l’aménagement du quartier soit LEED, en respectant les budgets. Cela a été un exercice titanesque, mais tous ont bien répondu. Par exemple, presque tous les immeubles ont du stationnement souterrain, pour créer davantage d’espaces verts et un vrai milieu de vie. »

Cette vision inspirera la revitalisation du terrain au nord de la rue Notre-Dame, à l’étape de la planification, souligne Sylvain Piché, directeur général de l’Office municipal d’habitation de Laval. « Ce qui a été réussi en densifiant le terrain, occupé par 124 logements HLM, est unique au Canada, croit-il. Habituellement, tout le logement est construit avant de mettre les services en place. Ici, l’inverse a été fait, en construisant le centre communautaire dès le départ. Cela va bénéficier à toute la communauté. »

Le projet en bref

Des passages ont été créés entre les bâtiments pour que les résidants s'approprient les lieux et aient facilement accès au centre communautaire.

Les sept bâtiments résidentiels visent une certification Novoclimat. Le centre communautaire Simonne-Monet-Chartrand vise une certification LEED Or. Val-Martin (phase 1) vise une certification LEED-AQ (aménagement des quartiers) Argent. Quelques caractéristiques écoresponsables du quartier : Densification du site

Proximité des transports en commun

Gestion écologique des déchets de construction

Lutte contre les îlots de chaleur (espaces verts)

Stationnement souterrain (pour davantage d’espaces verts)

Multiplication des espaces verts

Récupération des eaux de pluie

Gestion de l’eau

« Un quartier, c’est un milieu de vie »

PHOTO HUGO-SÉBASTIEN AUBERT, LA PRESSE Il y a actuellement 410 logements sociaux, dont 60 % sont vacants, dans la section de Val-Martin située au nord du boulevard Notre-Dame.

La revitalisation de Val-Martin s’inscrit dans la vision du maire de Laval, Stéphane Boyer, qui, par l’entremise de tous les projets soumis à la Ville, cherche à améliorer le bien-être de ses concitoyens.

« Un quartier, c’est un milieu de vie, explique-t-il. Je le vois au-delà des briques et du coût du loyer. Il faut que les gens se sentent bien, qu’ils se sentent en sécurité, qu’ils aient accès à des commerces de proximité. Il ne faut pas faire 5 km pour aller à l’épicerie. »

PHOTO HUGO-SÉBASTIEN AUBERT, LA PRESSE Dans la section du quartier Val-Martin située au nord du boulevard Notre-Dame se trouvent actuellement 410 logements sociaux, dont 60 % sont vacants. De ce nombre, 34 ont été rénovés en 2013 et 74 seront rénovés sous peu.

Anticipant la construction d’environ 1700 logements de diverses typologies pour des clientèles variées dans la phase 2 de Val-Martin, au nord du boulevard Notre-Dame, le maire prévoit aussi la mise en service d’un nouveau moyen de transport en commun d’ici 10 ans.

« On travaille sur un projet de voies réservées aux autobus dans l’axe des boulevards de la Concorde et Notre-Dame, précise-t-il. Quand on a des milliers de familles, dont des centaines sont souvent démunies, il faut que les jeunes aient accès aux pôles d’emplois, aux pôles d’enseignement. Il ne faut pas qu’ils restent enclavés dans leur quartier. D’avoir un accès aux transports en commun, qui est facile et rapide, c’est important pour le développement social des jeunes. C’est un souci que j’ai pour ce quartier-là, mais aussi pour le reste de la ville. »