La copropriété se trouve au rez-de-chaussée d’un immeuble de six appartements.

La chambre à coucher principale. On peut tirer les portes coulissantes pour plus d’intimité.

La cuisine avec son îlot central et ses comptoirs en bois

La copropriété possède une petite cour intime et ensoleillée.

Abordables et adorables : nous nous sommes lancé le défi de dénicher des propriétés québécoises en vente à moins de 500 000 $, mais dotées d’un petit quelque chose qui les distingue.

Le condo est ici synonyme de qualité de vie. Située dans la Petite Italie, dans une petite rue tranquille et bordée d’arbres, l’appartement est à cinq minutes du métro Beaubien et à quelques pas d’une panoplie de cafés, de boutiques et de parcs.

La copropriété indivise se situe au rez-de-chaussée d’un immeuble datant de 1910, qui comporte six unités rénovées en 2011. Le salon, la cuisine et la salle à manger sont à aire ouverte, ce qui offre un bel espace de vie pour les futurs propriétaires. La cuisine, petite, demeure fonctionnelle avec son îlot central. Le condo comporte deux chambres, qui étaient initialement une très grande pièce qui a été divisée en deux. La chambre principale côtoie donc une plus petite pièce, sans fenêtre, idéale pour une chambre d’enfant ou un bureau.

La cour arrière du condo est un véritable havre de paix. Clôturé et exposé au soleil, l’espace extérieur peut accueillir plusieurs convives et il est même possible de jardiner dans la partie gazonnée.

