Abordables et adorables : nous nous sommes lancé le défi de dénicher des propriétés québécoises en vente à moins de 500 000 $, mais dotées d’un petit quelque chose qui leur permet de se distinguer.

Construite en 1933, cette coquette a été rénovée au fil des années pour correspondre aux normes d’aujourd’hui. Chaleureuse avec ses boiseries, sa galerie et son poêle au bois, elle est un paisible cocon familial doté d’un grand terrain pour jardiner, d’une terrasse côté soleil et de quatre chambres dont l’une est au sous-sol. Ce dernier accueille aussi une salle de bains secondaire et une salle familiale.

Mais c’est son quartier, où la moyenne d’âge n’atteint pas 40 ans, qui fait une grande partie de son attrait. Blottie dans un écrin d’arbres matures, elle est entourée de parcs et de la rivière Richelieu, d’un club de canotage et d’une halte routière d’où l’on peut apprécier le flot des eaux. L’école primaire est située à quelques minutes de marche, tandis que la clinique médicale n’est pas plus loin qu’en face, tout comme la piste cyclable. Une navette est reliée à la gare Mont-Saint-Hilaire, de laquelle on se rend à la gare Centrale de Montréal en 50 minutes.

