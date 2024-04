Frileux à l’idée qu’un inconnu dorme dans votre lit, fouille dans vos papiers, casse un vase précieux ? Ou peur d’être déçu en allant chez cet inconnu ? La clé de la réussite : une préparation adéquate et une confiance mutuelle.

Brigitte Ayotte habitait Laval quand elle a échangé sa maison pour la première fois. « Mon conjoint était réticent à ce que des gens s’installent chez nous, se souvient-elle. J’ai fait des recherches sur l’internet et je suis tombée sur le site Home Exchange. »

Le couple a alors tenté l’expérience avec une famille de la banlieue parisienne. « Un voisin est venu nous chercher à l’aéroport et, deux jours plus tard, on prenait l’apéro chez lui ! Il nous a donné des idées originales pour visiter hors des circuits touristiques. »

Depuis, elle a déménagé à Magog, mais elle a adopté le concept pour ses vacances.

PHOTO MARTIN CHAMBERLAND, LA PRESSE Brigitte Ayotte échange régulièrement sa maison en Estrie.

Ça coûte vraiment moins cher de prendre des vacances comme ça, mais c’est surtout la philosophie du partage, de la communication entre les gens et moi que j’apprécie. Brigitte Ayotte

Comment ça marche ?

Il y a plusieurs manières d’échanger sa propriété : de façon simultanée, en différé ou avec des points accumulés au fil du temps pour de courtes ou de longues périodes.

On trouve toutes sortes d’annonces d’échanges de maisons sur l’internet, mais s’inscrire sur une plateforme spécialisée s’avère plus rassurant, car l’identité et l’adresse des propriétaires sont vérifiées par les organisateurs du site. C’est le cas de Home Exchange. Pour y adhérer, vous devez vous inscrire sur la plateforme, remplir votre profil et celui de votre maison, puis envoyer les documents de vérification appropriés avant de rechercher un échange.

Sachez que ce type d’échange n’a aucun impact sur vos assurances, puisqu’il équivaut à prêter sa maison à des proches.

Bien « vendre » sa maison Rédigez un mot de bienvenue mettant de l’avant les attraits de votre propriété et ceux de votre région.

Ajoutez les photos de l’extérieur et des différentes pièces, en soignant le décor de chacune au préalable.

Si vous offrez des équipements sportifs, mentionnez-les. Le prêt de la voiture est généralement inclus avec la maison, mais précisez-le.

Personnalisez votre annonce en indiquant par exemple qu’elle convient aux jeunes familles (équipements pour bébé, jouets). Si la maison n’est pas adaptée pour accueillir des enfants, spécifiez-le. Précisez également si les hôtes devront s’occuper de votre animal.

Préparez un Guide de l’utilisateur de la maison : fonctionnement des appareils électroménagers et électroniques (sous forme de vidéo ou de photos légendées), gestion des poubelles, arrosage des plantes… Passez chaque pièce en revue et composez un livret facile à consulter.

Dans un autre cartable, indiquez où se trouvent les services et notez les numéros d’urgence, puis ajoutez une carte de la région et des dépliants touristiques.

Établir des liens

PHOTO FOURNIE PAR CORINNE ENAULT La terrasse et la salle à manger de la maison de Corinne Enault, en Normandie

Lorsque votre résidence suscite l’intérêt, vous recevez un message. « C’est important de se parler et de se voir en visioconférence pour faire connaissance avec la personne avant de prêter sa maison », affirme Brigitte Ayotte.

PHOTO FOURNIE PAR CORINNE ENAULT Corinne et Jean-François Enault échangent leur maison située en Normandie, en France.

PHOTO FOURNIE PAR CORINNE ENAULT La maison de Corinne et Jean-François Enault.

PHOTO FOURNIE PAR CORINNE ENAULT Le vaste jardin





Pour Corinne Enault, qui a déjà échangé sa maison de Normandie avec Brigitte Ayotte, l’aventure a débuté en 2016. Le premier échange que son mari (sceptique au départ) et elle ont réalisé était avec une famille de Toronto. Ensuite, ils ont parcouru plusieurs pays. « Quand on va chez des gens qui échangent leur maison, c’est un peu comme être reçu chez des amis ; ça se prépare plusieurs mois à l’avance. Et puis, c’est beaucoup plus chaleureux et personnel que d’aller à l’hôtel », croit Corinne, abonnée à Home Exchange ainsi qu’à la plateforme australienne People Like Us Home Exchange.

Un point important à considérer, selon Brigitte Ayotte : « Les maisons ont leur vie, donc il y a parfois un peu de désordre, un divan élimé. Mais en général, elles sont propres. »

Une maison en ordre

PHOTO MARTIN CHAMBERLAND, LA PRESSE La maison de Brigitte Ayotte à Magog

PHOTO MARTIN CHAMBERLAND, LA PRESSE Avant d’accueillir des invités, on s’assure de rendre sa maison invitante et de dégager les espaces le plus possible.

PHOTO MARTIN CHAMBERLAND, LA PRESSE Un échange de maisons, c'est un peu l'équivalent d'un séjour chez des amis !





Corinne se souvient bien de son état lors du premier échange : « À l’époque, nos enfants résidaient encore chez nous et ils voulaient juste partir “parce que maman devenait dingue” ! Je nettoyais la maison de fond en comble. Au bout d’un moment, je me suis dit que je n’allais pas regarder le dessus des meubles dans les maisons où je séjournais, alors je suis devenue plus sereine. Mais la propreté est essentielle et il faut faire un bon ménage avant de prêter sa maison. »

On doit aussi penser à faire de l’espace dans les rangements pour que les gens puissent y mettre leurs effets personnels. Vous pouvez stocker vos affaires ainsi que les papiers et objets que vous ne voulez pas laisser à la portée de tous dans un espace inutilisé par les hôtes.

Brigitte Ayotte laisse toujours des petits cadeaux. « Je prévois aussi un souper et ce qu’il faut pour le premier déjeuner », indique-t-elle.

Elle laisse également les produits de base à disposition et les gens les remplacent au besoin. « C’est vraiment une histoire de confiance, dit-elle. On se comporte comme on espère que les gens qui vont habiter notre maison se comporteront. »

