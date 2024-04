Erick et Ghyslain de l’équipe Nawa

La tribu Bayani de Survivor Québec se réveillera assurément avec un énorme mal de bloc, une migraine de type bandeau (bleu) de douleur, pire qu’une intoxication à un légume racine inconnu.

D’abord, les membres de Bayani ont sacrifié un de leurs candidats les plus divertissants et les plus allumés, l’artiste peintre Olivier Corneau, 33 ans, de Jonquière, l’homme au Speedo rouge pompier et aux chapeaux extravagants confectionnés à même les éléments de la nature.

Ensuite, Bayani a gracié l’espionne venue de Nawa, Desneiges, la conseillère en communication de 32 ans, qui repartira dans sa tribu orangée d’origine avec un sac rempli d’informations cruciales pour la suite du jeu. Ces secrets de tribu rehausseront la position de Desneiges dans la hiérarchie sociale de Nawa, elle qui pataugeait dans les bas-fonds de la pyramide avec la prof Gwladys, 46 ans, et le diffuseur de jeux vidéo sur Twitch, Dominic, 29 ans.

Chez Bayani, le vote initial d’élimination ciblait encore le pauvre Raphaël, 29 ans, qui vivote et sanglote depuis son arrivée aux Philippines. Mais Audrey, 36 ans, Déborah, 39 ans, et Sébastien (le maire d’Amos), 47 ans, ont mené la charge contre Olivier, qu’ils accusaient de jouer sur deux tableaux. Avec l’appui de Raphaël, le concurrent qui a toujours de la brume dans ses Ray-Ban, et celui de Desneiges, qui a suivi le courant dominant, le sort d’Olivier a été scellé.

Ce renversement orchestré par Audrey, Déborah et Sébastien, que Nostradumas n’avait pas vu venir, quel revirement, a été audacieux et électrisant. Leader autoproclamé de Bayani, le retraité André, 65 ans, a lui aussi paru secoué et surpris par la volte-face, qui a affaibli son autorité « légendaire ».

Et ce n’est pas une mauvaise chose que l’influence d’André ratatine chez Bayani. Ça devenait lourd de le voir décider de tout et de pontifier comme s’il détenait la vérité absolue.

Il était aussi temps qu’Audrey, l’entrepreneure en mode, se réveille. Elle s’était présentée comme la première vilaine de Survivor Québec et n’avait pas agi en méchante jusqu’à présent. Au dernier conseil de tribu, le regard malicieux de satisfaction qu’Audrey a échangé avec Sébastien, après le limogeage d’Olivier, laisse présager que ce type de plan machiavélique se répétera. Je dis oui à tout ça.

Sur papier, l’artiste peintre Olivier était un bien meilleur joueur que Raphaël, qui a de nouveau été mis sur le banc pour le dernier défi de la brouette-catapulte. La semaine passée, Olivier a remporté l’épreuve des pots en terre cuite sans cligner des yeux, battant même le concurrent alpha de Nawa, soit l’entrepreneur en immobilier Ghyslain, 29 ans.

La possibilité de sortir un redoutable compétiteur comme Olivier, que les téléspectateurs adoraient, ne se pointe pas souvent et Audrey l’a rapidement saisie. Aucunement menaçant, le discret Raphaël se tassera facilement au prochain conseil de tribu.

Même s’ils ont dominé le dernier challenge d’immunité, les membres de Nawa n’ont pas tous brillé dans les épisodes récents de Survivor Québec. À commencer par Érick, 43 ans, qui a perdu la confiance de ses camarades en orchestrant une passation d’immunité zéro subtile et, surtout, inutile, lors d’un conseil de tribu particulièrement tendu.

Le discours empesé de Ghyslain, qui a vanté à Bayani le large éventail de qualités de Desneiges, sonnait aussi faux que suspect. Si Desneiges était à ce point formidable et indispensable, pourquoi Ghyslain et ses collègues l’ont-ils éjectée de leur équipe ?

Chez Nawa, j’adore Kassandre, Jean-Michel et Ghyslain. Du côté de Bayani, mes préférés restent Florence, Sébastien et Audrey.

Dans l’autre jungle télévisuelle, celle de Sortez-moi d’ici ! à TVA, Alex Perron a été le plus lent à dévisser des pastilles rouges, la tête insérée dans un vivarium rempli de serpents. Il a donc dû quitter le camp avec son baluchon et un trémolo dans la voix.

La distribution de cette deuxième saison de Sortez-moi d’ici ! est franchement agréable à regarder souffrir dans un bain rempli de viscères puants, de sang visqueux et de lait caillé. On n’a pas senti un lien aussi sincère et intense entre les cobayes de la première année.

Je pense à l’amitié qui a rapidement soudé l’humoriste Rosalie Vaillancourt et la comédienne Audrey Roger, qui se jettent constamment dans les bras l’une de l’autre. Je pense également à la relation quasi-père-fille qui s’est installée entre l’animateur Dave Morissette et Audrey Roger, qui ont beaucoup parlé de leurs papas respectifs, tous deux décédés.

Ce type de révélation trouve plus sa place à La vraie nature, en temps normal, mais comme les campeurs s’apprécient, se respectent et s’aiment, ils se permettent d’aborder des sujets plus difficiles, ce qui ajoute une profondeur aux épisodes de Sortez-moi d’ici !.

Comprenez-moi bien. Cet aspect « confidence » fonctionne en raison de la chimie qui lie les actuels joyeux naufragés. Le cœur de l’émission demeure cependant les bibittes, la bouette et les bines.

Message à Jean-Philippe Dion : il n’est donc pas question de transformer la nouvelle roulotte en grange à souvenirs, merci à l’avance.