Au moins 3,5 millions de Canadiens pratiquent le chant choral, et en me fiant aux nombreuses études sur le sujet, je suis presque certaine que la santé globale de ces choristes est au-dessus de la moyenne nationale.

On a mesuré le niveau de cortisol (hormone de stress) avant et après des répétitions de chant choral : à la baisse. Tension artérielle, rythme cardiaque, niveau d’énergie, qualité de la posture, de la respiration, de l’humeur ; on a tout mesuré, et tous les indicateurs sont au mieux. C’est l’effet de la musique, oui, mais aussi l’effet du collectif : pendant une couple d’heures, on fait du beau ensemble, on est rendu meilleur par un groupe. C’est rare de nos jours…

La première fois que je me suis sentie en état de grâce en faisant de la musique, c’est à 12 ans, dans la chorale d’un petit camp musical. Il faut dire qu’on avait Louis Lavigueur comme chef de chœur (tout jeune à l’époque, aujourd’hui grand-père et vétéran renommé du monde musical). Il savait à la fois être exigeant et nous convaincre qu’on pouvait s’élever au niveau de son exigence, pour notre plus grand émerveillement.

Je pense que c’est le secret des meilleurs chefs de chœur : ils ont presque tous à composer avec des non-professionnels, mais ils arrivent à livrer cette équation improbable dans laquelle le tout dépasse la somme des parties.

À la mi-mai, l’évènement Podium va réunir à Montréal environ 2000 chanteurs. À la fois congrès et festival (sept magnifiques concerts en salle seront présentés, en plus de prestations gratuites), l’évènement est organisé par l’Alliance chorale du Québec et Canada Choral.

Régis Rousseau, coprésident de Podium, dirige la Schola Cantorum de Québec. Avant de devenir chef de ce chœur, il en a fait partie alors qu’il était directeur des études pour le réseau des conservatoires du Québec. « J’étais crevé en finissant mes journées au bureau, je devais me fouetter pour aller aux répétitions, mais chaque fois j’en ressortais plein d’énergie », explique-t-il en entrevue.

C’est comme ça dans toutes les chorales : l’ambiance à la fin d’une répétition est électrisée, ça rigole, ça placote, on n’est plus pressés de partir. Régis Rousseau, coprésident de Podium

C’est en chantant dans une chorale de Jonquière que Régis, organiste réputé, s’est mis à la musique, n’apprenant le piano puis l’orgue qu’à partir de 14 ans. Je lui demande si la chorale a bien préparé son cerveau à un instrument comme l’orgue, qui joue toujours plusieurs voix musicales en même temps. « Oui, c’est vrai ! Mon père écoutait de la musique : quand j’entendais une symphonie de Beethoven ou le Boléro de Ravel, j’avais déjà une écoute polyphonique. »

Si le chant choral a longtemps été associé à l’église, il prend maintenant toutes sortes de formes et de styles, ce qui se reflète dans le titre de l’édition 2024 de Podium, « Voix libres, esprits ouverts », mais encore plus dans sa programmation. Les ensembles vocaux invités pour Podium 2024 viennent de Winnipeg, de Terre-Neuve, mais surtout du Québec et de Toronto. Ils pratiquent un répertoire très large, allant de la Renaissance au hip-hop en passant par Nat King Cole.

Les grands concerts en salle feront beaucoup de place à la création, y compris dans le programme intitulé Ahskennon’nia : chants de la paix, qui réunira entre autres l’ensemble vocal Musica Intima et Sherryl Sewepagaham, compositrice-interprète crie, présenté le vendredi 17 mai à 20 h, à la salle Pierre-Mercure.

Un marathon de brefs concerts gratuits sera offert par des dizaines de chorales, sous forme de concerts impromptus dans des lieux publics, et surtout à l’Espace Georges-Émile-Lapalme de la Place des Arts, les samedi 18 mai et dimanche 19 mai, de 10 h à 17 h 30.

Si vous avez de jeunes enfants, emmenez-les et approchez-vous des chœurs pour que le son les enveloppe. Qui sait, peut-être verrez-vous un petit miracle comme celui-ci, capté au Kirghizistan il y a une dizaine d’années, une vidéo anonyme devenue virale et longuement analysée par l’auteur canadien Sean Michaels⁠1.

Je rêve de retrouver cette petite fille : impossible qu’elle ne fasse pas de musique, maintenant adolescente.

Avec tout ça, si l’envie de chanter dans une chorale vous prend, l’Alliance chorale du Québec a sur son site un moteur de recherche pour trouver un chœur selon les critères que vous sélectionnerez.

Allez, droit au chœur !

