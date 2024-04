Mai et le printemps apportent leur lot d’évènements. Festivals et journées thématiques font partie des suggestions d’activités à inscrire au calendrier.

20 ans de Petits bonheurs

Il y a 20 ans naissait le festival Petits bonheurs, rendez-vous culturel destiné aux tout-petits. Pour célébrer cet anniversaire, le groupe Alaclair Ensemble offrira un concert festif, à la maison de la culture Maisonneuve, le dimanche 12 mai. La prestation adaptée aux petites oreilles sera précédée d’un atelier de fabrication de chapeaux en compagnie de l’artiste Tania Baladi. Cette année, 16 spectacles, dont plusieurs pièces de théâtre, 2 expositions et une dizaine d’activités de sensibilisation aux arts seront présentés tout au long de l’évènement, qui se tiendra dans les arrondissements de Mercier–Hochelaga-Maisonneuve, de Ville-Marie et d’Outremont, du 2 au 12 mai. Le festival a également lieu dans d’autres villes de la province au cours du mois, dont Sherbrooke, Trois-Rivières et Longueuil.

Printemps musical

PHOTO FOURNIE PAR LE PRINTEMPS DE LA MUSIQUE Une vingtaine de spectacles seront présentés dans le cadre du Printemps de la musique.

Petits et grands mélomanes sont conviés dans le Vieux-Québec, les 18 et 19 mai, pour le Printemps de la musique. Une vingtaine de spectacles seront présentés au cours du week-end, dont certains concerts extérieurs gratuits. Chant choral, musique traditionnelle, opéra et musique militaire résonneront des jardins des Ursulines au parc Montmorency en passant par la terrasse Dufferin et le parc de l’Esplanade. Les spectacles intérieurs, dont certains proposés sous la forme de parcours, seront quant à eux présentés dans des lieux historiques de Québec, comme la cathédrale Holy Trinity. De l’animation pour toute la famille est également prévue aux jardins de l’Hôtel-de-Ville pendant la durée de cette 9e édition.

La science de toutes les façons

PHOTO FOURNIE PAR 24 HEURES DE SCIENCE ET PLUS L’évènement 24 heures de science et plus se tient les 4 et 5 mai dans de nombreuses villes de la province.

Quelque 400 activités sur le thème de la science et de la technologie sont proposées au Québec les 4 et 5 mai dans le cadre de l’évènement 24 heures de science et plus. À Montréal, par exemple, l’équipe de l’Université McGill invite notamment les jeunes botanistes en herbe à découvrir comment les arbres poussent et les astronomes amateurs à en apprendre plus sur l’univers. Ces deux ateliers sont gratuits, tout comme une grande partie des activités organisées dans la province. À noter que l’inscription est parfois requise.

Norman porte du rose

PHOTO HICHEM DAHES, FOURNIE PAR LA MAISON THÉÂTRE Norman c’est comme normal, à une lettre près

C’est une journée bien particulière pour Norman. Pour sortir à l’extérieur de chez lui, le garçon de 7 ans porte pour la première fois sa magnifique robe rose. Ainsi commence, sur une musique rythmée, Norman c’est comme normal, à une lettre près, pièce destinée aux 8 ans et plus présentée à la Maison Théâtre, à Montréal, du 1er au 12 mai. Dans un spectacle truffé d’humour, la compagnie belge kosmocompany invite les jeunes (et leurs parents) à réfléchir aux normes sociales et à l’acceptation de la différence.

Musiciens de passage

PHOTO JALQ PHOTOGRAPHY, FOURNIE PAR LE QUARTIER DES SPECTACLES L’installation Ville orchestre

Place à la musique sur la promenade des artistes dans le Quartier des spectacles. Montréalais et visiteurs sont invités à jouer les musiciens amateurs grâce au retour de l’installation ludique et colorée Ville orchestre. Jusqu’au 26 mai, quatre stations interactives, composées de tables tournantes, de carillons aux allures de ballons-poires, de tuyaux multicolores et de petits podiums, permettent aux passants d’improviser des symphonies ou encore un joli tintamarre.

Les familles à l’honneur

PHOTO LINDA RAYMOND, GETTY IMAGES Les familles sont invitées à participer aux activités de la Semaine québécoise des familles.

La 29e Semaine québécoise des familles aura lieu du 13 au 19 mai. Pour l’occasion, de nombreuses municipalités et organismes proposent des activités. Journée spéciale avec jeux gonflables, parcours à obstacles, bricolages, heures du conte, spectacles d’humour n’en sont que quelques exemples. Rendez-vous sur le site du Réseau pour un Québec famille pour trouver une activité près de chez vous.

