Le tandem Janie & Marcio soufflera bientôt les cinq bougies de sa victoire à Révolution, compétition dansée de TVA qui a permis aux deux amis d’être révélés au public, de se forger une identité artistique et de concevoir deux spectacles, dont Sans toi[t], qui débute dans quelques jours. Bilan de cinq années de passion, de connivence et de travail acharné.

Marie-Josée R. Roy Collaboration spéciale

Janie et Marcio se font encore abondamment parler de leur numéro de demi-finale de Révolution, où leurs prouesses en suspension dans un escalier en colimaçon avaient ému la galerie, sur le langoureux air de Silhouette, d’Aquilo. Agacés d’arborer encore l’étiquette invisible Révolution ?

Pas du tout, assurent-ils en souriant. Connecter les gens avec leur flamme pour la danse, c’est leur mission première.

S’il faut utiliser Révolution pour emmener les gens en salle, on va le faire. Sans public, on ne pourrait pas travailler… Janie Richard

Janie Richard, 37 ans, et Marcio Vinícius Paulino Silveira, 34 ans, sont inséparables depuis 10 ans. Ils se sont rencontrés en 2013, dans les rangs de la formation Ballet Ouest de Montréal, après avoir chacun œuvré pour différentes compagnies de danse. Marcio avait quitté le Brésil trois ans plus tôt pour s’installer ici.

La même année, Janie est tombée enceinte. Encore aujourd’hui, ils doivent souvent préciser qu’ils ne sont pas un couple, que Marcio n’est pas le père de la fille préadolescente de Janie. Mais les comparses sont soudés par une inébranlable amitié. « Marcio, c’est mon frère cosmique », illustre Janie. La famille de l’un a « adopté » l’autre, et vice versa.

Révolution leur a apporté la notoriété, une récompense de 100 000 $, une complicité solidifiée et l’inspiration de créer leurs propres concepts et chorégraphies classiques-contemporaines.

Expérience exigeante

Seulement, ils ne le cachent pas, l’expérience a été exigeante sur plusieurs plans. Marcio souligne d’ailleurs que les méthodes de la production, chapeautée par le producteur Fair-Play et Québecor Contenu, ont changé positivement entre la deuxième saison, à laquelle Janie et lui ont participé, et la sixième actuellement en construction. Celle-ci rassemblera les meilleurs candidats des éditions précédentes, mais Janie et Marcio n’en feront pas partie.

« Dans la deuxième saison, on se sentait un peu comme des tests [rires]. Ils donnent maintenant plus de valeur aux danseurs, ont plus d’ouverture et considèrent mieux leurs besoins. Et je pense qu’ils sont mieux payés… », détaille Marcio, pendant que sa partenaire se remémore l’effréné marathon qu’a été l’aventure télévisée.

« On passait nos journées ensemble, on ne comptait plus les heures, dans une grande rapidité de travail. Le biceps de Marcio a lâché deux jours avant le tournage. On s’est soutenus, nos familles nous ont aidés. Ma mère préparait des plats pour Marcio, pour qu’il n’ait pas à cuisiner pendant qu’on travaillait… »

PHOTO HUGO-SÉBASTIEN AUBERT, LA PRESSE Janie & Marcio et les danseurs retenus pour Sans toi[t], lors d’une répétition

PHOTO HUGO-SÉBASTIEN AUBERT, LA PRESSE Janie & Marcio et les danseurs retenus pour Sans toi[t], lors d’une répétition

PHOTO HUGO-SÉBASTIEN AUBERT, LA PRESSE Janie & Marcio et les danseurs retenus pour Sans toi[t], lors d’une répétition

PHOTO HUGO-SÉBASTIEN AUBERT, LA PRESSE Janie & Marcio et les danseurs retenus pour Sans toi[t], lors d’une répétition 1 /4







« Révolution, c’est difficile émotionnellement. Les tournages étaient échelonnés sur neuf mois. On ne le voit pas à la télévision, mais c’est très intense, d’être convoqué à 6 h le matin et de finir à minuit, de danser comme si c’était la dernière fois à des heures impossibles. Mais ça fait partie de la game. »

Vérification faite avec Fair-Play, la productrice exécutive Marie-Ève Dallaire confirme que « les compensations et services donnés aux participants [de Révolution] ont été bonifiés et ont évolué ».

Sans toit, ni toi

Leur premier spectacle, Syntonie, a été décoré du prix de la première tournée RIDEAU 2023 et vu par 10 000 spectateurs. Pour bâtir Sans toi[t], son nouveau-né, la paire a évalué quelque 140 danseurs en audition, pour en retenir huit, avec la collaboration d’écoles de danse locales.

On va retrouver la signature poétique et mélancolique de Janie & Marcio que tout le monde connaît, avec une note festive. On invite le public à faire le party avec les danseurs ! Janie Richard

Le récit des souvenirs de Marcio autour de la bonne table de sa grand-mère, jadis débordante de victuailles, vecteur d’échanges et de confidences, a servi d’étincelle à l’élaboration de la trame de Sans toi[t], dont le titre évoque l’absence : celle de l’autre et celle du toit qui abrite et protège nos parcelles de mémoire.

Le rassembleur meuble de cuisine sera au cœur de la mise en scène, signée Frédéric Bélanger (l’homme derrière la récente Nuit des rois au TNM). S’amalgameront danse et vidéo sur des musiques originales, et d’autres de Jean-Michel Blais, Flore Laurentienne et Désirée. Avant la prestation, les spectateurs seront invités à, justement, s’asseoir à table et rédiger un souvenir personnel, autour duquel la troupe orchestrera un numéro.

Le financement avant les pas de danse

Janie et Marcio s’estiment privilégiés de pouvoir vivre de leur art, même si, pour le plaisir, Janie est aussi agente de voyages, tandis que Marcio a entrepris des études en scénographie.

N’empêche, la route n’est pas toujours facile. La veille de leur entretien avec La Presse, le 18 avril, nos interlocuteurs avaient permis à leurs collègues danseurs de Sans toi[t] d’écourter un exercice pour assister à la manifestation montréalaise en faveur d’un meilleur financement de la culture. De récents refus de subventions les ont forcés à réaménager leurs horaires de répétitions.

« On passe plus de temps devant nos ordinateurs à faire de la rédaction de demandes de subventions qu’en studio, ironise Janie. Malgré l’expérience et les années, malgré Révolution et Syntonie, ce n’est pas plus facile… »

« Parfois, même si tu travailles vraiment fort dans le milieu, tu as besoin d’être la bonne personne, au bon endroit, au bon moment », résume Marcio.

La tournée Sans toi[t], de Janie & Marcio, débutera le 4 mai, à Victoriaville.

Consultez les dates de la tournée

Aussi à l’affiche

Mademoiselle Agnès

PHOTO ANGELO BARSETTI, FOURNIE PAR LE THÉÂTRE DU RIDEAU VERT Sylvie Drapeau tient le rôle-titre dans Mademoiselle Agnès.

Le Théâtre du Rideau Vert accueille en ses murs cette comédie grinçante présentée la saison dernière au Prospero. Dans cette relecture irrévérencieuse du Misanthrope de Molière, Sylvie Drapeau incarne une ancienne écrivaine devenue une critique sans pitié. Cette dernière crache la vérité toute crue aux visages de ceux qui l’entourent. Mais peut-on vivre en société sans une certaine dose d’hypocrisie ? La réponse dans cette satire, mise en scène par Louis-Karl Tremblay.

Du 1er mai au 1er juin, au Rideau Vert

Consultez la page du spectacle

Stéphanie Morin, La Presse

Jamais Lu

PHOTO DOMINICK GRAVEL, ARCHIVES LA PRESSE Lyndz Dantiste propose une soirée de clôture où il sera entouré d’amis créateurs.

Pour découvrir avant tout le monde les textes qui animeront nos scènes prochainement, il faut mettre le cap sur le festival du Jamais Lu. Pour cette 23e édition montréalaise, la directrice générale et artistique Marcelle Dubois s’est associée à Lyndz Dantiste pour imaginer une programmation avec un thème porteur : attiser la lumière. Cette année, on retrouve notamment parmi les textes mis en lecture des œuvres signées de la main de Steve Gagnon, Micha Raoutenfeld, Tamara Nguyen ou encore Carolanne Foucher.

Du 3 au 11 mai, au Théâtre Aux Écuries

Consultez le site du festival

Stéphanie Morin, La Presse

Nigamon/Tunai

PHOTO FOURNIE PAR ESPACE GO Waira Nina et Émilie Monnet unissent leurs voix dans Nigamon/Tunai.

Pour ce nouveau spectacle, l’artiste pluridisciplinaire québécoise d’origine anichinabée Émilie Monnet s’est associée à Waira Nina, créatrice d’origine inga, installée dans l’Amazonie colombienne. Entre ces deux femmes autochtones est née une amitié longue de 12 années, mais aussi une préoccupation commune pour la protection des eaux de leurs territoires respectifs. Elles feront entendre leurs voix dans ce manifeste poétique, où les connaissances vivantes et les cosmogonies se marient. À savoir, la pièce sera jouée en cinq langues différentes, avec surtitres en français et en anglais.

Du 14 au 30 mai, à Espace Go (notamment dans le cadre du FTA)

Consultez la page du spectacle

Stéphanie Morin, La Presse

Gauthier Dance

PHOTO FOURNIE PAR DANSE DANSE Marie Chouinard présentera sa version du Lac des cygnes.

Le danseur, chorégraphe et musicien québécois Eric Gauthier continue de briller en Allemagne avec sa compagnie Gauthier Dance/Dance Company Theaterhaus Stuttgart, fondée en 2007. Ses 16 danseurs fouleront la scène du Théâtre Maisonneuve avec un programme de haut calibre. D’abord, c’est non seulement une, mais deux versions libres du Lac des cygnes qu’on pourra admirer, résultat d’une carte blanche donnée par Gauthier à deux de ses chorégraphes de prédilection, nuls autres que Marie Chouinard et Hofesh Shecther. Deux propositions qu’on dit mystérieuses, radicales, explosives. Pour compléter ce triptyque de belle façon, on nous propose Minus 16, du génial Ohad Naharin. Une soirée qui promet.

Du 1er au 4 mai, au Théâtre Maisonneuve

Consultez la page du spectacle

Iris Gagnon-Paradis, La Presse

Bouge de là en tournée

PHOTO MARCO CAMPANOZZI, ARCHIVES LA PRESSE Le spectacle Kaléidoscope reprend du service pour l’été.

La compagnie de danse jeunesse Bouge de là tourne à travers le Québec ce printemps. Après six années de diffusion et 192 représentations, ce sera l’ultime occasion de voir le spectacle À travers mes yeux à Montréal (le 5 mai, à 14 h, la maison de la culture du Plateau-Mont-Royal). Le spectacle-atelier hors les murs Kaléidoscope reprend pour sa part du service, avec des représentations au Parc du Centre multifonctionnel de Carignan, le 11 mai (à 11 h, 11 h 45 et 13 h).

Consultez le site de Bouge de là

Iris Gagnon-Paradis, La Presse