Warhol, Van Gogh et Hockney dominent les enchères

(New York) Des œuvres de Warhol, Van Gogh et Hockney ont dominé jeudi soir les enchères sur le marché de l’art à New York, la maison Christie’s réalisant cette semaine 528 millions de dollars de ventes malgré une cyberattaque qui a perturbé son site internet.

Agence France-Presse

Clou de la soirée huppée au prestigieux Rockefeller Center de Manhattan, Flowers (1964) du maître américain du pop art Andy Warhol vendu 35,5 millions de dollars au terme de « près de cinq minutes de bataille d’enchères », selon un communiqué de Christie’s, propriété de la holding Artémis du milliardaire français François Pinault.

La société d’enchères est toutefois très loin de son propre record absolu pour une œuvre du XXe siècle : le tableau Shot Sage Blue Marilyn (1964) du même Warhol vendu 195 millions de dollars lors d’une soirée folle en mai 2022 au Rockefeller Center à New York, l’un des pôles mondiaux des arts et de la finance.

Derrière Warhol, Coin de jardin avec papillons de Vincent Van Gogh est parti pour 33,2 millions de dollars et A Lawn Being Sprinkled (1967) de David Hockney tiré de la collection de Norman Lear, producteur, réalisateur et acteur américain de télévision décédé à 101 ans en 2023, a été acheté 28,6 millions de dollars, dans le bas de la fourchette de son estimation.

Au total, Christie’s s’est réjoui d’une soirée à 413,3 millions de dollars, avec 65 % d’acheteurs d’Amérique du Nord et d’Amérique latine, lors d’une semaine des ventes de printemps à New York avec 527,9 millions de dollars échangés.

« Les résultats de ventes de ce soir témoignent de la puissance du pop art », a salué dans un communiqué Emily Kaplan, dirigeante de cette vente chez Christie’s en se félicitant de « l’héritage incomparable d’Andy Warhol pour l’art contemporain ».

Christie’s avait subi depuis jeudi dernier une cyberattaque perturbant son site internet où se déroule une partie des enchères. Mais la société a assuré cette semaine avoir « géré » ce « problème de sûreté technologique ».

Sa concurrente Sotheby’s, qui appartient au milliardaire franco-israélien Patrick Drahi, a, elle, vendu mercredi soir une cinquantaine de tableaux d’art moderne pour 235 millions de dollars, dont Meules à Giverny (1893) de Claude Monet pour 34,8 millions de dollars et battu le propre record de la peintre britannico-mexicaine Leonora Carrington (1917-2011) avec Les distractions de Dagobert vendue 28,5 millions de dollars.

Dans le contexte des guerres en Ukraine et au Proche-Orient, avec moins d’acheteurs russes sur le marché, les ventes aux enchères mondiales d’œuvres d’art ont atteint 14,9 milliards de dollars en 2023 contre 16 milliards en 2022 (-14,5 %), année de sortie de la pandémie qui avait crevé tous les plafonds.