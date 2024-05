Le plus théâtral des cowboys revient avec une demi-douzaine de duos bien tournés, dont une reprise de la moqueuse Cowboys Are Frequently Secretely Fond of Each Other avec Willie Nelson.

Orville Peck élargit sa palette sur Stampede vol. 1, mini-album de six chansons encore chaud. L’esthète du country, dont on a découvert le style cinématographique avec des chansons comme Dead of Night, The Curse of the Blackened Eye ou C’mon Baby, Cry ne renie pas ses racines, mais butine à droite et à gauche à la faveur de collaborations le plus souvent inspirées.

Il arrache un sourire grand comme ça dès l’ouverture avec une reprise de Cowboys Are Frequently Secretely Fond of Each Other, chanson de Ned Sublette qui se moque du stéréotype du cowboy en chaps et en bottes, qu’il associe à un désir homoérotique refoulé. Orville Peck, le plus ouvertement queer des chanteurs à stetson, la chante ici avec nul autre que Willie Nelson, figure de l’outlaw country, qui l’avait lui-même reprise dans la foulée du film Brokeback Mountain il y a presque 20 ans.

Il poursuit ensuite avec un duo avec Midland (The Hurtin’ Kind, accrocheuse), un autre avec Nathaniel Rateliff (Conquer the Heart) et chante Saturday Night’s Alright (For Fighting) avec un Elton John encore vigoureux. Le versant pop du country lui sied aussi très bien sur How Far Will We Take It ?, en tandem avec Noah Cyrus (la petite sœur de Miley) qui possède une voix puissante, bien qu’un peu générique.

On sent toutefois que le cowboy masqué prend davantage son pied sur Miénteme (avec Bu Cuarón, fille du réalisateur Alfonso Cuarón), morceau qui emprunte au mariachi. Ici, Orville Peck se fait clairement son cinéma : arrangements épiques et refrain pop imparable, voilà la toune de char parfaite pour l’été !

La pièce de résistance de ce court disque, c’est toutefois Chemical Sunset, chantée avec Allison Russell, étoile montante – et queer, elle aussi – de l’americana, née à Montréal. Orville Peck, dont on connaît l’amour de la comédie musicale, explore avec l’univers du cabaret à la Kurt Weil dans ce duo enflammé et dramatique à souhait. Ces six petites chansons donnent encore plus hâte au concert du 5 juillet sur la place des Festivals dans le cadre du Festival international de jazz de Montréal.

Extrait de Chemical Sunset

0:00 0:00 Couper le son