Le rappeur canadien Drake est l’artiste qui obtient le plus de nominations pour les BET Awards, suivi de près par Nicki Minaj.

Maria Sherman Associated Press

En vue du gala de la chaîne américaine Black Entertainment Television (BET), le 30 juin à Los Angeles, le rappeur canadien a reçu sept nominations jeudi, dont celle de l’album de l’année pour son huitième album studio, For All the Dogs. Il est aussi finaliste pour le vidéoclip de First Person Shooter, sa collaboration avec J. Cole qui a peut-être été le catalyseur de son récent conflit avec le rappeur américain Kendrick Lamar.

Micki Minaj a reçu six nominations, dont celle de l’album de l’année pour sa sortie très attendue de Pink Friday 2. Deux de ses nominations concernaient sa chanson avec Ice Spice, Barbie World, qui fait partie de la bande originale du film à succès Barbie.

Victoria Monét, l’une des nombreuses artistes à avoir reçu cinq nominations, devrait se produire au spectacle gala le 30 juin.

Beyoncé a reçu quatre nominations, dont celle de la meilleure artiste féminine R & B/pop, ainsi qu’une reconnaissance pour deux pièces de son album Cowboy Carter : Texas Hold’Em et 16 Carriages. Sa collaboration avec Lamar, America Has a Problem (Remix), rivalise avec les chansons de Minaj, Usher, Cardi B et Drake.

Rich Baby Daddy, de Drake, qui met en vedette SZA et Sexyy Red, est en lice pour la meilleure collaboration et deux autres prix.

Les BET Awards s’étendent au-delà de la musique : ils récompensent aussi des personnalités du cinéma et du sport. Renaissance, le film de la tournée de Beyoncé, sorti en salles à la fin de l’année dernière, est également finaliste dans la catégorie du meilleur film.

La tête d’affiche du plus récent Super Bowl, Usher, fait partie des artistes en lice pour quatre prix, aux côtés de 21 Savage, Megan Thee Stallion, Doja Cat et Tyla, qui a remporté le premier prix de la meilleure performance musicale africaine aux Grammy Awards.

J. Cole, Sexyy Red et SZA rejoignent Monét, le meilleur nouvel artiste lauréat du Grammy, avec cinq nominations chacun.

Sexyy Red se produira également pendant le spectacle, tout comme Muni Long, Latto, Glorilla et Shaboozey.

Les films en nomination cette année sont Fiction américaine, Bob Marley : One Love, Renaissance : A Film by Beyoncé, Spider-Man : à travers le Spider-Verse, The Book of Clarence, La couleur pourpre, Le Justicier 3 et La Petite Sirène.

Les BET Awards récompensent principalement les personnalités afro-descendantes dans divers secteurs du divertissement. Simone Biles, Naomi Asaka, Steph Curry, Lebron James et Patrick Mahomes font partie des vedettes du sport en lice pour des prix BET.