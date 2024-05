Vous cherchez une sortie culturelle pour égayer votre week-end ? Voici les suggestions d’activités proposées par nos journalistes.

La Presse

Slick Rick pour la première fois à Montréal Dans le cadre de sa première tournée canadienne, An Evening of Storytelling, le mythique Slick Rick fera un arrêt à Montréal, au Théâtre Paradoxe, le 21 mai. Le 18, le rappeur britannique sera à Ottawa et la veille à Toronto. Reconnu comme l’un des plus grands conteurs du rap, il nous a donné les brillantes pièces Children’s Story et Mona Lisa, tirées de son premier album paru en 1988, The Great Adventures of Slick Rick, ainsi que ses collaborations mémorables avec Doug E. Fresh, The Show et La Di Da Di. Son style haut en couleur et ses nombreux bijoux ne font qu’ajouter au charisme du vénérable MC. Au Théâtre Paradoxe, le 21 mai, 19 h Pascal LeBlanc, La Presse Consultez le site du spectacle

Évasion dans l’imaginaire de l’enfance Désolé, votre navigateur ne supporte pas les videos Dans la pièce Battements de rêves, un enfant en attente d’une transplantation cardiaque se retrouve sous anesthésie générale. Jusqu’à son réveil, il quitte l’univers médical pour celui de l’imaginaire. Grâce à une immense projection numérique avec laquelle l’acteur Maxime-Olivier Potvin interagit, les spectateurs sont témoins du parcours intérieur du garçon qui, plutôt que de céder à la peur, navigue courageusement dans le monde des rêves. Créé par la compagnie Youtheatre, ce spectacle contemplatif et presque sans paroles est destiné à un public de 6 à 12 ans. À la Maison Théâtre, du 15 au 26 mai Véronique Larocque, La Presse Consultez le site de la Maison Théâtre

Une soirée avec le pianiste Rousso PHOTO MARTIN CHAMBERLAND, ARCHIVES LA PRESSE Le pianiste Rousso lors du gala de la Fondation de la Société professionnelle des auteurs et des compositeurs du Québec, l’automne dernier Lauréat du prix André-Gagnon remis au compositeur de musique instrumentale de l’année par la Fondation de la Société professionnelle des auteurs et des compositeurs du Québec (SPACQ), le pianiste Rousso sera en concert à la Cinquième Salle de la Place des Arts, samedi. Une belle occasion de découvrir sa musique classique teintée de jazz et influencée par ses goûts populaires. Lors de la soirée, Xavier Rousseau, de son vrai nom, jouera des morceaux de ses albums Iceberg et Rosemont en plus de quelques pièces inédites. Deux musiciens de l’Orchestre Métropolitain l’accompagneront sur scène. La musique de Rousso, à la Cinquième Salle de la Place des Arts, samedi, à 20 h Véronique Larocque, La Presse Consultez le site de l’artiste

La musique de John Williams jouée au Québec PHOTO TAMPHOTOGRAPHY, FOURNIE PAR GFN PRODUCTIONS L’Orchestre FILMharmonique joue la musique de John Williams. Star Wars, Jaws, Superman, Harry Potter. John Williams est probablement le compositeur dont l’œuvre cinématographique est la plus reconnue au monde. L’Orchestre FILMharmonique, sous la direction de Francis Choinière, rendra hommage aux célèbres partitions de l’Américain à l’occasion d’une tournée québécoise, la quatrième de la série L’univers symphonique du cinéma. Le concert, qui regroupe 78 musiciens et 100 choristes, sera présenté trois fois à Montréal, les 17 et 18 mai, et sera ensuite offert à Trois-Rivières, le 23 mai, puis trois fois à Québec, les 24 et 25 mai. La tournée se terminera à Toronto le 31 mai. Pascal LeBlanc, La Presse Consultez le site des concerts

Week-end punk PHOTO FOURNIE PAR LE POUZZA FEST Laura Jane Grace Les amateurs de musique underground ont rendez-vous ce week-end au Pouzza Fest. Pour sa 12e édition, le festival montréalais, qui met de l’avant principalement des artistes issus de la scène punk, reçoit plus de 150 artistes qui se produiront sur 8 scènes différentes, de vendredi à dimanche. Laura Jane Grace, chanteuse du groupe Against Me !, et le quatuor de San Diego Wavves comptent parmi les têtes d’affiche qui monteront sur la scène des Foufounes électriques ce dimanche. Des spectacles d’humour, du yoga, de la lutte, un marché aux puces et même un brunch font partie de la programmation de l’évènement. Le Pouzza Fest, du 17 au 19 mai, en différents lieux dans le Quartier des spectacles Véronique Larocque, La Presse Consultez le site du festival

Festival choral PHOTO FOURNIE PAR LES ARTISTES Le Jireh Gospel Choir, de Montréal, sera du festival. Le chant choral est à l’honneur ce week-end à l’occasion du festival Podium. Sept concerts seront présentés à la salle Pierre-Mercure, à la cathédrale Christ Church (635, rue Saint-Catherine Ouest) ou à l’église St. Andrew and St. Paul (3415, rue Redpath). Il y aura bien sûr du chant classique ou de la Renaissance (Héritages, avec des morceaux de Fauré, Poulenc et Janequin), mais aussi du chant choral autochtone contemporain (Ahskennon’nia : chants de la paix) et aussi un évènement consacré aux voix afrodescendantes (Lift Every Voice : des spirituals afro-américains au hip-hop). Alexandre Vigneault, La Presse Consultez le site de Podium

CMIM, la finale PHOTO FOURNIE PAR LE CONCOURS MUSICAL INTERNATIONAL DE MONTRÉAL La finale au piano se déroule ce jeudi. C’est ce jeudi en fin de soirée que sera connu l’interprète gagnant du Concours musical international de Montréal. Après une première soirée de finale mercredi, les juges entendront les derniers pianistes concurrents jeudi à la Maison symphonique. Le Concours musical international de Montréal a été fondé en 2001 et présente l’élite de la nouvelle génération de la musique classique. Alexandre Vigneault, La Presse Consultez le site du concours