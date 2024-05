Critique Ce qu’il reste de Renaud

(Gatineau) On ne va pas voir Renaud sur scène en 2024 sans savoir qu’il n’a plus la voix qu’il avait. Son spectacle de mardi, à Gatineau, concert inaugural de sa première tournée québécoise en plus de 15 ans, a néanmoins donné à voir une icône radicalement diminuée, qui ne marche plus qu’à l’ombre d’elle-même.