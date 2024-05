Le National Post a annoncé jeudi le décès du chroniqueur Rex Murphy.

La Presse Canadienne

Le journal indique dans une nécrologie publiée sur son site internet que M. Murphy a rendu l’âme à 77 ans des suites d’une bataille contre le cancer.

Il est né à l’extérieur de St. John’s, à Terre-Neuve-et-Labrador, et est diplômé de l’Université Memorial. Il a aussi étudié à l’Université d’Oxford après avoir remporté la prestigieuse bourse Rhodes.

M. Murphy a animé l’émission Cross Country Checkup sur les ondes de CBC Radio pendant plus de deux décennies, avant de quitter son poste en 2015.

Plus tard dans sa vie, il est devenu un fervent détracteur du Parti libéral fédéral et du gouvernement du premier ministre Justin Trudeau.

Il était également un opposant déclaré au « wokisme », une idéologie progressiste sensible aux inégalités systémiques, et affirmait dans sa chronique que les voix conservatrices comme la sienne étaient mises à l’écart.

L’ancien premier ministre Stephen Harper a d’ailleurs exprimé ses condoléances sur les réseaux sociaux.

« Rex Murphy était l’un des journalistes les plus intelligents et les plus farouchement libres d’esprit de l’histoire du pays », a-t-il écrit sur la plateforme X.