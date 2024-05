Depuis son dernier album paru en 1999, Mitsou, la chanteuse, a rarement été aussi souvent rappelée à notre mémoire qu’au cours des derniers mois. Tentative d’éclaircissement d’une réjouissante résurgence avec celle qui, sans promettre un réel retour à la musique, assure ne pas être prête à dire bye bye.

« La musique, c’est mon core, c’est ma première passion », lance Mitsou, attablée dans un café où elle a ses habitudes, à quelques pas des bureaux de Dazmo, la boîte qu’elle a cofondée en 1997, alors que sa carrière de chanteuse s’essoufflait.

Pendant plusieurs années, sans jamais complètement cesser d’être la fille de Bye bye mon cowboy dans l’imaginaire québécois, la femme d’affaires se sera consacrée à cette entreprise de compositions de musique à l’écran, ainsi qu’à l’animation télé et radio, au jeu (Les invasions barbares quelqu’un !) et à son webmagazine.

Mais la Mitsou originelle – Mitsou, la chanteuse – avait rarement été à ce point rappelée à notre mémoire qu’au cours des derniers mois. Participation à la tournée hivernale de Pierre Lapointe, collaboration avec Laurence Nerbonne à son tube en puissance Cowgirl, publicité de Coca-Cola du temps des Fêtes au son de Bye bye mon cowboy, interprétation de son succès Dis-moi, dis-moi (1990) par Lennikim à l’émission Zénith d’ICI Télé et par la drag queen Tracy Trash à l’émission Drags – Les reines de la pop de Télé-Québec ; Mitsou aurait eu beau nous supplier, personne ne voulait l’oublier.

Enfin, s’exclame Laurence Nerbonne, au sujet de cette grande corrida de témoignages d’affection. « Mitsou était une femme très libérée, sur tous les plans, à une époque où le Québec n’était pas tellement libéré dans sa pop. Des bons hits pop, ce n’est pas quelque chose qui était célébré », observe celle dont la chanson Cowgirl proclame que « Mitsou, c’est pas juste un comeback, c’est une légende », en plus de faire pleuvoir sur elle les épithètes « CEO », « pop patron » et « première cowgirl des Québécois ».

En travaillant avec elle, la musicienne et réalisatrice de 39 ans aura pu mesurer à quel point Mitsou est une créatrice à part entière et non le simple véhicule des ambitions des autres.

Elle n’a pas beaucoup été présentée comme la fille qui avait les idées. Elle a vécu beaucoup de sexisme, mais elle a tracé le chemin pour ce que je fais aujourd’hui. Il faut le dire davantage que Mitsou, c’est un morceau majeur de l’histoire de la musique au Québec. Laurence Nerbonne

Besoin de chanter

À 13 ans, avec l’argent récolté en tournant enfant dans le téléroman Terre humaine, Mitsou Gélinas s’achète son premier synthétiseur, un Korg Poly-800, chez Steve’s Music et forme, en tant que claviériste, un duo avec E. P. Bergen (plus tard de Bran Van 3000). « Sauf que j’avais besoin de plus, se rappelle-t-elle aujourd’hui à 53 ans. J’avais besoin de chanter. »

El Mundo, son premier album paru en 1989, a été enregistré dans un demi-sous-sol de la rue Saint-André, à l’angle d’Ontario, en étroite collaboration avec le réalisateur, auteur-compositeur et multiinstrumentiste Jean-Pierre Isaac. Mais l’interprète a toujours été le fer de lance de ses projets, celle qui leur insufflait leur vision.

PHOTO DENIS COURVILLE, ARCHIVES LA PRESSE Mitsou, le 3 avril 1989

Il ne faut pas oublier qu’elle est la petite-fille de Gratien Gélinas, lance la principale intéressée. « Et le personnage de Mitsou, c’est un mélange de Fridolin le petit tannant », précise-t-elle en évoquant le mythique personnage de la grande revue théâtrale de son grand-père, Les Fridolinades (1938), « et du féminisme des Pétroleuses », le film de 1972 mettant en vedette Brigitte Bardot.

Ses trois références musicales pour Bye bye mon cowboy ? Mitsou énumère Smalltown Boy, de Bronski Beat, le tube du duo de synthpop anglais que Jean-Pierre Isaac faisait jouer dès qu’elle foulait la piste de danse du Belmont (même si elle n’était pas majeure), Marcia Baïla, des Rita Mitsouko, et le vaporeux vidéoclip tourné en super-8 de How Soon Is Now ?, des Smiths.

« Mais c’est comme si on ne pouvait pas s’imaginer que tout ça, tout ce personnage, avait été imaginé par moi », regrette celle qui a aussi cosigné certaines chansons (dont Dis-moi, dis-moi). « On ne pouvait pas s’imaginer que je connaissais la musique. Mais si on avait pu avoir cette discussion-là dès le début, ça aurait sûrement changé ma vie. »

PHOTO FRANÇOIS ROY, LA PRESSE Mitsou

Sans nier l’apport majeur des personnes avec qui j’ai collaboré, c’était insultant qu’on ne m’ait jamais crue l’autrice de ce personnage. Peu de gens ont compris cet aspect-là et ça m’a fait chier. Mitsou

Des égards pour la pop

Mitsou n’est évidemment pas la seule artiste de son époque à avoir été rangée dans la catégorie des mignonnes marionnettes. « Quand on revoit le traitement médiatique de plusieurs icônes des années 1990 et 2000, on constate vite à quel point c’était facile de les dénigrer, de se moquer d’elles, de les slutshamer », souligne l’humoriste Tranna Wintour, qui a récemment reçu son amie et idole au micro de sa série balado Les divas.

PHOTO AUDREY LATENDRESSE BOURDON, FOURNIE PAR L’ARTISTE Mitsou avec Tranna Wintour lors de l’enregistrement de sa série balado

Le degré de misogynie qu’elle a subi était horrible, alors que la vision artistique de Mitsou, dans les années 1990, était hors pair. Elle était audacieuse, glamorous, intelligente. Elle a fait dans ses vidéoclips des choses que personne n’autre ne faisait. Tranna Wintour

Mitsou n’ignore pas qu’elle figure parmi une longue liste de femmes créatrices réduites à leurs attributs physiques, considérées comme des objets plutôt que des sujets. « Je vais te dire quelque chose de cru », prévient-elle en souriant. « C’est comme si quand quelqu’un est bandé, il n’entend plus le reste. Quand il y a un désir, on voudrait que la personne désirée soit le plus docile possible. »

PHOTO PIERRE MCCANN, ARCHIVES LA PRESSE Mitsou en 1992

Et le plus triste, c’est peut-être que Mitsou a longtemps assimilé cette idée, qu’elle détricote encore à ce jour, voulant que la pop ne mérite aucun égard. Chose certaine : cette appréciation nouvelle pour sa musique, indissociable de la nostalgie des années 1990 imprégnant actuellement l’ensemble de la culture populaire, l’apaise beaucoup.

PHOTO JOSIE DESMARAIS, ARCHIVES LA PRESSE Sur scène avec Pierre Lapointe en décembre 2023

« Qu’une femme qui fait de la pop ne peut pas être respectée, je l’avais intégré dans ma psyché, se désole-t-elle. C’est une chose dont il a fallu que je me défasse. Et Pierre [Lapointe] a été extraordinaire durant sa tournée pour me remonter l’estime et l’ego, parce que pendant des années, quand je parlais de la chanteuse que j’ai été, c’était beaucoup sur le mode de l’autodérision. Alors que là, l’amour sincère que les musiciens avaient pour moi a été comme le plus beau des reality checks. »

PHOTO FRANÇOIS ROY, LA PRESSE Mitsou

Et un retour ?

Ces multiples déclarations d’admiration pourraient-elles suffire pour que Mitsou s’attèle à un véritable nouvel album ? « J’ai toujours dit non, mais ce qui est sûr, c’est qu’il faudrait que ça vienne de manière organique », répond celle qui refuse systématiquement de prendre part à des spectacles collectifs en hommage aux années 1990. « Je ne peux pas me catégoriser dans le temps de cette manière-là. »

C’est que même si Mitsou appartiendra toujours à cette décennie, elle souhaite continuer d’appartenir, d’abord et avant tout, au présent.

« On a l’impression que la musique populaire est réservée à la jeunesse, conclut-elle, mais quand j’ai vu Blondie à Osheaga en 2018, avec Debbie Harry qui était encore punk à plus de 70 ans, ç’a été une révélation : être relevant [pertinent], ça n’a rien à avoir avec l’âge. »