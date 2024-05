Un hommage à Lhasa de Sela à POP Montréal

De nombreux artistes, dont Feist, Klô Pelgag, The Barr Brothers et Helena Deland, participeront à l’automne à un grand hommage à Lhasa de Sela, dans le cadre de POP Montréal. Le festival accueillera également Calexico, Iris DeMent, Kroy et Erika Angell, entre autres, du 25 au 29 septembre.