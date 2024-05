Les 28es Francouvertes ont couronné l’auteure-compositrice-interprète innue Soleil Launière grande gagnante du concours-vitrine, lors d’une soirée au Club Soda lundi. L’artiste originaire de Mashteuiatsh devient la première personne autochtone à emporter le grand prix.

La rappeuse Sensei H a obtenu la deuxième place et l’auteur-compositeur-interprète Loïc Lafrance termine la compétition au troisième rang, au terme d’une soirée de performances musicales qui a conclu un parcours de plusieurs semaines.

Le jury et le public ont attribué la première place à Soleil Launière, une victoire qui lui vaut notamment une bourse de 15 000 $. L’artiste multidisciplinaire de 38 ans combine l’art performance, le théâtre et la musique dans des créations mélangeant le français, l’anglais et l’innu-aimun.

Lundi, les porte-parole de ces 28es Francouvertes, Thierry Larose et Lou-Adriane Cassidy, ont ouvert les festivités avec une performance, avant de céder la scène aux trois finalistes.

Le jury de l’industrie était composé des auteurs-compositeurs-interprètes Cœur de pirate, Frannie Holder et Luis Clavis, ainsi que d’Eric Parazelli (de la SOCAN), de Melissa Maya Falkenberg (SiriusXM), d’Olivier Robillard Laveaux (ICI Musique) et de Steve Marcoux (Avalanche Prod).

Extrait d’Era Ew