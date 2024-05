Jean-François Pauzé, Jérôme Dupras, Marie-Annick Lépine, ainsi que le regretté Karl Tremblay, recevront ce titre décerné par le Conseil des arts et des lettres du Québec (CALQ) lors d’une cérémonie le 10 juin.

Les Cowboys Fringants deviendront membres de l’Ordre des arts et des lettres du Québec.

La Presse Canadienne

Jean-François Pauzé, Jérôme Dupras, Marie-Annick Lépine, ainsi que le regretté Karl Tremblay, recevront ce titre décerné par le Conseil des arts et des lettres du Québec (CALQ) lors d’une cérémonie le 10 juin, aux côtés de plusieurs autres personnalités du secteur culturel.

Cet hommage récompense « des personnalités du milieu culturel pour leur apport exceptionnel à l’essor et à la réputation d’excellence des arts et des lettres du Québec ici et à l’étranger ».

Depuis le décès du chanteur Karl Tremblay, en novembre dernier, Les Cowboys Fringants bénéficient d’une cote d’amour impressionnante. Ils ont lancé le mois dernier un nouvel album qui s’est hissé au sommet des palmarès de ventes.

Parmi les autres personnalités qui recevront cette distinction cette année, on retrouve également le chanteur Claude Dubois, le cinéaste André Forcier et l’écrivaine Hélène Dorion.

Du côté des arts visuels, les artistes Rosie Godbout et Michel Goulet, ainsi que l’historienne de l’art Alice Ming Wai Jim seront honorés.

Plusieurs personnalités ont été nommées dans l’ordre depuis sa création il y a dix ans, dont le cinéaste Denys Arcand, l’artiste Françoise Sullivan, le parolier Luc Plamondon, la comédienne Janine Sutto et l’humoriste Yvon Deschamps.