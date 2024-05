Chaque semaine, nos journalistes spécialisés en musique ajoutent des chansons à la liste d’écoute de La Presse sur Spotify. Voici trois titres récents qui se retrouvent dans notre sélection.

Écoutez notre liste d’écoute

Fancy Gap (avec Sharon Van Etten), Strawberry Moon

Pour un artiste, partager le micro avec une vedette établie sur le premier extrait radio annonçant l’arrivée éminente du saint album est un gros coup. Cela attire l’attention des médias. Nous ne faisons pas exception ! Soyons franc : on écoute cette pièce signée Fancy Gap, nouveau duo formé de Stuart McLamb (membre de The Love Language) et de Charles Crossingham, par curiosité avant tout, alors que s’y trouve aussi la grande Sharon Van Etten. Le résultat entendu est magnifique. Cette triste ballade est construite selon les codes de la country d’aujourd’hui : sur des notes d’une guitare glissante et d’un piano classique, un crescendo s’élève, alors que McLamb et Van Etten chantent en harmonie une histoire d’amour impossible (« Maybe we just can’t afford how we live/Together ») consumée… sur le banc arrière d’une vieille voiture. Un classique du country, il est vrai, mais on ne demande rien de plus, c’est parfait ainsi !

Philippe Beauchemin, La Presse

Extrait de Strawberry Moon, de Fancy Gap (avec Sharon Van Etten) 0:00 0:00 Couper le son

Charlotte Cardin, Lonely With Our Love

PHOTO FOURNIE PAR CULT NATION Charlotte Cardin

Il n’y a presque rien sur cette nouvelle chanson de Charlotte Cardin : un piano émotif, des percussions discrètes et des chœurs presque angéliques. Mais il y a surtout, surtout, surtout le chant fantastique de la jeune chanteuse. Juste jusque dans le moindre trémolo, elle montre la beauté presque brute de sa voix dans cette chanson de désamour ni piteuse ni vengeresse. Il y a même encore beaucoup d’affection dans Lonely With Our Love, qui montre que Charlotte Cardin a autant d’âme qu’une Amy Winehouse, l’envie d’autodestruction en moins. Ce morceau ouvre un mini mini-album de trois chansons intitulé One Week in Nashville dévoilé vendredi.

Alexandre Vigneault, La Presse

Extrait de Lonely with Our Love, de Charlotte Cardin 0:00 0:00 Couper le son

Mach-Hommy, #RICHAXXHAITIAN

PHOTO TIRÉE DE X Mach-Hommy

Le rappeur américain d’origine haïtienne Mach-Hommy vient de lancer l’album #RICHAXXHAITIAN, dont la sortie coïncide avec la fête du drapeau haïtien, célébrée le 18 mai. La pièce-titre, produite par le Québécois Kaytranada, souffle un vent d’été fort agréable. Le flow électrisant de Mach, les rythmes tribals agrémentés de clavier de Kaytra et le refrain accrocheur de 03 Greedo s’harmonisent à la perfection. L’album est le dernier chapitre d’une tétralogie amorcée en 2016 consacrée à la Perle des Antilles. Elle comprend entre autres Pray For Haiti, l’un des meilleurs albums rap des cinq dernières années. Aussi talentueux que mystérieux, le MC a fait appel à Black Thought, Roc Marciano, Tha God Fahim et Your Old Droog pour l’appuyer au micro. Conductor Williams et Sadhu Gold contribuent quant à eux aux beats.

Pascal LeBlanc, La Presse