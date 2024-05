Charlotte Cardin prépare la sortie de son prochain EP, A Week in Nashville, en dévoilant lundi la pièce Lonely with Our Love. Le morceau fera partie d’un ensemble de chansons à paraître le 17 mai prochain.

La chanson A Week in Nashville a été co-écrite par Charlotte Cardin elle-même ainsi que Gabe Simon (auteur et réalisateur basé à Nashville). Ce dernier a également réalisé le morceau.

« Naviguer la distance est une sensation qui m’est familière. C’est précisément pourquoi j’ai voulu écrire une chanson sur cette solitude partagée qui trouve souvent sa place dans les silences entre deux âmes », décrit Charlotte Cardin pour parler de sa nouvelle chanson, au texte mélancolique, dans lequel elle décrit les difficultés d’une relation à distance, mais aussi le positif qui en ressort.

On avoue ce projet destiné initialement au marché américain, dans le communiqué de presse annonçant la sortie de cette nouvelle chanson et du nouvel EP qui suivra. Le public américain est loin d’être indifférent aux talents de Charlotte Cardin, qui fait de plus en plus ses marques là-bas, notamment en s’inscrivant aux palmarès et en donnant des concerts dans plusieurs grandes villes.