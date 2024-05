Vous cherchez une sortie culturelle pour égayer votre week-end ? Voici les suggestions d’activités proposées par nos journalistes.

La Presse

Mademoiselle Agnès au Rideau Vert Sylvie Drapeau reprend son rôle d’Agnès dans cette brillante relecture du Misanthrope de Rebekka Kricheldorf baptisée Mademoiselle Agnès. Son personnage de critique culturelle qui ne ménage personne, pas même ses propres enfants, est certainement l’un de ses rôles les plus marquants des dernières années. Autour d’elle, une solide distribution d’acteurs, parmi lesquels Éric Bernier, Stéphanie Cardi et Félix Lahaye. Louis-Karl Tremblay signe l’adaptation québécoise et la mise en scène de cette pièce créée au Prospero en 2022. Au Rideau Vert jusqu’au 1er juin Jean Siag, La Presse Consultez la page de la pièce Lisez notre critique

Musique et humour à Sainte-Thérèse PHOTO MARTIN TREMBLAY, ARCHIVES LA PRESSE Le groupe Karkwa Le cœur de la ville de Sainte-Thérèse sera l’hôte, de jeudi à dimanche, du festival de musique Santa Teresa. En tête d’affiche, on retrouve Karkwa (vendredi), Ziak (samedi) et Daniel Bélanger (dimanche). Nouveauté cette année : la soirée de jeudi sera principalement consacrée à l’humour, avec la présentation du Soly Teresa, sorte de gala animé par Arnaud Soly, qui a invité Pierre-Yves Roy-Desmarais, Maude Landry, Mona de Grenoble et plusieurs autres à le joindre sur scène. Côté musique, durant les trois jours suivants, on attend des dizaines d’artistes dont Thierry Larose, Arielle Soucy, Loud Lary Adjust, Muzion, Robert Robert et Bibi Club. Pour les festivaliers montréalais, des navettes sont offertes à partir des stations Berri-UQAM et Jean-Talon, au coût de 18 $ pour un aller-retour. Marissa Groguhé, La Presse À Sainte-Thérèse du 9 au 12 mai Consultez le site du festival

Un Cabaret des globe-trotters sur deux soirs PHOTO ALAIN ROBERGE, ARCHIVES LA PRESSE Samuel Larochelle L’auteur et journaliste Samuel Larochelle a préparé un nouveau spectacle littéraire entièrement consacré aux histoires de voyages, ce jeudi et ce samedi soir au Lion d’or. Il a réuni pour ce Cabaret des globe-trotters l’auteur de Kukum, Michel Jean, l’humoriste Yves P. Pelletier, l’animatrice radio et écrivaine Andrée-Anne Brunet, le voyageur à vélo Jonathan B. Roy, le journaliste et auteur Hugo Meunier, l’une des pionnières du journalisme de voyage, Ariane Arpin-Delorme, l’humoriste et scénariste de la série Indéfendable Émilie Ouellette, ainsi que l’écrivaine et professeure Marie Demers. Deux soirées à ne pas manquer entre lectures de textes et chroniques intimes. Au Lion d’or ce jeudi, 19 h, et ce samedi, 18 h Laila Maalouf, La Presse Consultez la page du Cabaret

Doublé japonais au Musée PHOTO DENIS FARLEY, FOURNIE PAR LE MBAM Vue de l’exposition Paysages rêvés d’Andō Hiroshige Nous sommes en pleine semaine du Japon à Montréal, il n’y a donc pas meilleur moment pour visiter l’exposition d’Andō Hiroshige au Musée des beaux-arts. Les 55 estampes décrivent les haltes que faisaient les voyageurs sur la route du Tōkaidō, en autant d’histoires. On y voit de réelles mises en scène qui racontent avec éloquence le Japon de l’époque (1834) et parfois montrent des paysages rêvés par le maître. L’institution a de la suite dans les idées puisque le Cinéma du Musée accueille dès ce jeudi la première édition du Festival des films du Japon à Montréal. On recommande fortement un doublé nippon ! L’expo Paysages rêvés d’Andō Hiroshige est présentée au MBAM jusqu’au 8 septembre. Le Festival des films du Japon se déroule du 9 au 12 mai. Stéphanie Bérubé, La Presse Consultez la page de l’exposition Consultez le site du Festival des films du Japon

La fête à Lyndz Dantiste au Jamais Lu PHOTO DOMINICK GRAVEL, ARCHIVES LA PRESSE Lyndz Dantiste reçoit ses amis Aux Écuries pour un spectacle-évènement. Le 23e Festival du Jamais Lu se termine ce samedi au Théâtre Aux Écuries avec un spectacle-évènement articulé autour du comédien Lyndz Dantiste. Celui qui a agi cette année à titre de codirecteur artistique du festival a rassemblé à ses côtés – sur une scène qui reproduit son appartement – des amis qui ont marqué son parcours artistique. Tatiana Zinga Botao, Chanel Mings, Étienne Lou, Claudia Chan Tak, Sarya Bazin et plusieurs autres seront de cette fête qui se déploie sur un thème intrigant, celui des plaisirs luminescents. Aux Écuries le 11 mai, 20 h Stéphanie Morin, La Presse Consultez le site du Jamais Lu