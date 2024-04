Dans le dernier palmarès des 100 personnalités les plus influentes du Québec du magazine L’actualité, France Beaudoin pointait au 22e rang, derrière Louis Morissette (17e), mais devant Charles Lafortune (24e), Guy A. Lepage (30e), Alexis Durand-Brault et Sophie Lorain (37es), Véronique Cloutier (41e), Fabienne Larouche (78e) et Julie Snyder (100e).

Le pouvoir de l’animatrice d’En direct de l’univers s’étendra davantage la saison prochaine. Elle produira alors sa première série de fiction, Veille sur moi, où joueront une star du showbiz québécois (Guylaine Tremblay) ainsi qu’une étoile montante (Pascale Renaud-Hébert).

Autre info qui cimente le statut de France Beaudoin comme joueuse de premier trio de l’industrie télévisuelle d’ici : sa 15e saison au gouvernail d’En direct de l’univers à Radio-Canada, celle qui a pris fin le 6 avril, a été la plus regardée de son histoire avec une moyenne de 1 261 000 personnes rivées à leur écran.

Le record précédent d’En direct de l’univers datait de la pandémie, soit en 2020-2021, alors que 1 251 000 téléphiles y puisaient leur dose hebdomadaire de réconfort.

En télé, durer dans le temps est un exploit en soi. Durer et progresser, c’est encore plus rare. C’est ce que France Beaudoin a accompli.

Pour revenir à la minisérie Veille sur moi, elle émane d’un texto inquiet que la comédienne Guylaine Tremblay, grand-maman depuis décembre, a envoyé (très tard) à son amie France Beaudoin. Comment réagirait-elle si on l’empêchait de voir sa petite-fille Amélia ?

« Je sais déjà que je vais être prête à tout pour qu’elle soit protégée et heureuse », confie Guylaine Tremblay.

Voilà comment a germé la minisérie Veille sur moi, un drame social et judiciaire dont l’écriture a été confiée à Pascale Renaud-Hébert, la coscénariste derrière M’entends-tu ? à Télé-Québec et In Memoriam sur Crave. Les six épisodes d’une heure de Veille sur moi sortiront à l’automne sur la plateforme Extra de Tou.TV.

Dans Veille sur moi, un récit campé dans une banlieue très modeste, Guylaine Tremblay incarnera Maggie, une serveuse de restaurant qui tire le diable par la queue et qui n’a pas été la maman de l’année pour sa fille Corinne (Pascale Renaud-Hébert), elle aussi empêtrée dans des histoires de toxicomanie et de violence conjugale.

Dans un moment de dérape, Corinne confiera son bébé Zack à sa mère et disparaîtra dans la brume avec son conjoint toxique Joey (Guillaume Laurin). Pendant trois ans, la grand-mère Maggie, qui pose aussi des ongles pour arrondir ses fins de mois, élèvera seule le petit Zack.

Les tensions entre ces deux femmes « carencées qui s’aiment très mal », dixit Guylaine Tremblay, escaladeront quand Corinne rentrera au bercail, sobre, et qu’elle réclamera la garde de son Zack.

Pas question, cependant, de sombrer dans le misérabilisme, le mélodramatique et l’exploitation de la pauvreté des personnages de Veille sur moi, que réalisera Rafaël Ouellet (Aller simple, Virage : Double faute).

L’auteure Pascale Renaud-Hébert a prouvé la sensibilité de sa plume dans M’entends-tu ?, où elle a abordé des enjeux socio-économiques avec délicatesse, honnêteté et une touche d’humour.

Le milieu dans lequel évoluent Maggie et Corinne, qui n’ont pas fréquenté l’école longtemps, est « un milieu où les gens manquent d’outils et se font souvent avaler par le système », indique Pascale Renaud-Hébert, dont le personnage de Valérie la physiothérapeute dans STAT, celle qui a été jurée dans un procès de meurtre, a obtenu son propre local dans l’hôpital Saint-Vincent. Comprendre : nous la reverrons de façon plus assidue en septembre.

Autour des deux protagonistes de Veille sur moi, il y a aura une serveuse de bar à la langue bien pendue (Karine Gonthier-Hyndman), une avocate colorée (Kathleen Fortin), un procureur de la DPJ (Reda Guérinik), une intervenante de la DPJ (Rose-Marie Perreault) et une employée d’un centre d’aide aux femmes (Fabiola Nyrva Aladin).

Pascale Renaud-Hébert et Fabiola Nyrva Aladin ont été deux de mes chakras préférées à l’émission Je viens vers toi sur Noovo. Et qui produit l’émission de Marc Labrèche ? France Beaudoin. La boucle est bouclée.

Lundi chaud aux fourneaux

La bataille des téléréalités du lundi à 20 h, qui implique les trois grands réseaux, se précise, même si personne ne peut encore soulever la ceinture du champion.

PHOTO TIRÉE DE LA PAGE FACEBOOK DE L’ÉMISSION Les chefs ! : l’affrontement, a intéressé 539 000 téléspectateurs lundi soir dernier.

Chez Noovo, le jeu Les traîtres de Karine Vanasse perd des plumes et descend à 344 000 fidèles, une chute d’environ 100 000 téléspectateurs en comparaison avec la première de la semaine dernière.

À TVA, le concours de propreté Laver pour gagner de Stéphane Bellavance demeure stable avec ses 446 000 accros du ménage. Le dernier épisode, meilleur que le premier, a donné des résultats plus convaincants. Les 15 concurrents ont disposé d’assez de temps pour décrasser leurs micro-ondes et pour donner le bain à d’adorables chiens crottés. Ça manque toutefois de rythme et les défis s’étirent trop longtemps.

Pour le moment, Radio-Canada reste au premier rang avec Les chefs ! : l’affrontement, qui a intéressé 539 000 cuisinomanes entre 20 h et 21 h.

Comme d’habitude, les quotidiennes STAT (1 237 000) et Indéfendable (1 098 000) conservent leur énorme pouvoir d’attraction. Il ne reste que six épisodes à chacune des deux séries avant leur finale printanière. Faites vos prédictions. Marie-Anne Desjardins (Anne-Élisabeth Bossé) démissionnera-t-elle du cabinet ? Jacob (Lou-Pascal Tremblay) renouera-t-il avec son père espion (Patrick Goyette) ? Emmanuelle (Suzanne Clément) couchera-t-elle avec le beau Dr Davis (Thomas Beaudoin) ?