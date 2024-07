Lorsque j’ai appris que Mariana Mazza allait animer une émission littéraire à l’automne sur ICI ARTV, j’avoue que j’ai sursauté. Remarquez, je n’ai rien contre cette humoriste qui pourrait faire lire un roman à un orang-outan grâce à son immense pouvoir de persuasion et à son énergie légendaire.

Et je n’ai rien non plus contre le concept qui, d’après ce que je comprends, amènera Mariana à aller fouiner dans les bibliothèques de certaines personnalités. Après tout, La Presse a déjà eu Louis-José Houde comme (excellent) chroniqueur littéraire. Mariana parlera de livres et c’est ce qui compte.

Le problème, c’est que son émission fera bande à part. Si on avait un vrai rendez-vous littéraire avec un animateur ou une animatrice digne de ce nom et des chroniqueurs qui connaissent leur affaire, on pourrait se permettre ce genre de happening.

Mais voilà, il y a longtemps que les « télés traditionnelles » ont largué la culture. Je sais, vous allez me dire que c’est une vieille rengaine. Mais chaque fois qu’on aborde le sujet, c’est pour dire qu’on perd des morceaux. Aujourd’hui, on se retrouve en face d’un désert.

Pour m’en convaincre, j’ai fait un appel à tous auprès de mon entourage en demandant quelles sont les émissions culturelles marquantes de notre télé. Avant d’aller plus loin, je tiens à faire la distinction entre les émissions qui offrent du contenu culturel (Les beaux dimanches sont un bon exemple) et celles qui traitent de l’actualité culturelle. C’est cette seconde catégorie qui m’intéresse.

Beaucoup de gens s’ennuient encore de Bon dimanche, particulièrement la période avec Reine Malo. Cette émission de Télé-Métropole est l’exemple suprême du magazine culturel où une kyrielle de chroniqueurs parlent le plus simplement du monde de musique, de danse, de cinéma, de théâtre et de littérature.

L’émission Flash, présentée entre 1994 et 2008 sur TQS, continue de frapper l’imaginaire du public. Rien n’échappait à la solide équipe de reporters et de critiques. Et puis, les coups de gueule de La bande des six (rebaptisée La bande des bitchs) continuent de résonner encore.

PHOTO IVANOH DEMERS, ARCHIVES LA PRESSE Anne-Marie Withenshaw, reporter au magazine Flash du réseau TQS, en 2003

Quand on y pense, des émissions entières ont déjà été consacrées aux livres (Mille feuilles, Jamais sans mon livre, Sous la couverture, Cent titres) ou au cinéma (À première vue, Écran libre, Le septième, etc.). Je ne vous parle pas des années 1950, je vous parle d’hier.

Et puis, il y a eu ces émissions qui ratissaient large : Télex Arts, avec Winston McQuade, Coup d’œil, avec Suzanne Lévesque, La grande visite, avec Nathalie Petrowski et Daniel Pinard, Scène de la vie culturelle, avec René Homier-Roy, Aux arts etc., avec Johanne Prince, La ruée vers l’art, avec Marie Plourde, Libre-échange, avec Yves Desgagnés, De bouche à oreille, avec Johane Despins, Les choix de Sophie, avec Sophie Durocher, Mange ta ville, avec Catherine Pogonat, 125, Marie-Anne, avec Christiane Charette, et, plus près de nous, Esprit critique, avec Marc Cassivi et Rebecca Makonnen.

PHOTO FOURNIE PAR ARTV Marc Cassivi, Rebecca Makonnen et Fabien Cloutier, de l’émission Esprit critique

De mon côté, je garde un souvenir impérissable de La vie d’artiste qui donnait la parole à des créateurs qui s’exprimaient sans la présence d’un intervieweur. Logée d’abord le jeudi soir, elle a ensuite occupé le créneau du dimanche soir, juste avant Les beaux dimanches. Vous voyez comment, à la fin des années 1990, les patrons de la Société Radio-Canada privilégiaient la culture.

Je pourrais continuer longtemps à énumérer des concepts qu’on a mis de l’avant avant de les retirer au bout d’un an ou deux. On a tellement essayé de choses qu’on a même créé une émission d’actualité culturelle animée par… deux marionnettes. Vous souvenez-vous du mégaflop de Fred & Cie ?

Lancée le 6 juin 1994 sur les ondes de Radio-Canada, cette idée inspirée du Bebête Show, en France, a été retirée au bout de cinq semaines après une avalanche de plaintes et de mauvaises critiques. Notre ancienne collègue Louise Cousineau avait écrit que la grande qualité de cette émission était qu’elle lui faisait profiter de l’été.

Désolé, votre navigateur ne supporte pas les videos

En août 1999, Le Devoir proposait un dossier sur la mort des émissions culturelles à la télévision québécoise. Une porte-parole de TVA se défendait en disant que la culture était maintenant partout, citant l’exemple de l’émission Le point J.

C’est vrai et c’est encore plus vrai aujourd’hui. La culture est surtout saupoudrée dans les talk-shows. Entre une anecdote sur leurs vacances et une confidence sur le botox, les artistes « ploguent » leur actualité culturelle. Quant aux émissions qui donnent un vrai espace aux artistes et aux créateurs, elles sont très rares. On peut citer Pour emporter.

Quelle place reste-t-il pour la culture dans notre télévision ? La saison dernière, la poignée de rendez-vous se composait de Belle et bum, Culturama et Retour vers la culture. Ces émissions ont toutes en commun de bénéficier d’un créneau ingrat.

À TVA et à Noovo, les émissions culturelles ne sont plus sur le radar. Les variétés (Révolution, La voix, Star Académie, Quel talent, Occupation double, Sortez-moi d’ici, Chanteurs masqués, Survivor Québec, Big Brother Célébrités) et les talk-shows (Ça finit bien la semaine, La vraie nature, Sucré salé) dominent tout.

PHOTO DOMINICK GRAVEL, ARCHIVES LA PRESSE Spéciale Noël de Belle et bum, le 7 décembre 2023

La télévision ne veut plus de ces émissions culturelles qui ne font pas de scores. On laisse donc aux journaux et aux radios publiques (Il restera toujours la culture, Culture Club, etc.) le soin de parler de culture. C’est le choix que la télévision traditionnelle a fait. D’accord. Je peux comprendre. Mais quand une télé spécialisée en culture n’arrive même pas à reprendre le flambeau, là, je ne joue plus.

Je vous parle d’ICI ARTV, cette chaîne publique qui navigue sans boussole. Elle est un ramassis de vieilles séries (Moi et l’autre, Poivre et sel, Sous un ciel variable, Les belles histoires des pays d’en haut), de séries doublées, de films et de quelques rares documentaires.

Je ne comprends pas pourquoi Radio-Canada ne crée pas une chaîne télé uniquement pour ses archives (avec un pendant audio sur le web) et ne donne pas toute la place à la culture sur ARTV.

Au départ, la télévision avait quatre missions : information, divertissement, éducation et culture. Au fil du temps, avec l’avènement des technologies (web) et la multiplication des chaînes, elle a laissé tomber l’éducation et la culture.

L’information réussit à garder la tête hors de l’eau. Reste le divertissement. Ça, pour être divertis, on est divertis. On est tellement divertis qu’on réussit à nous faire oublier que la culture existe encore.