Deux approches de téléréalité immobilière se cognent dans les corridors de Netflix. Celle fabriquée en France, détendue, chic et verbeuse, comme en témoigne la série L’agence depuis quatre saisons.

Celle usinée aux États-Unis, tape-à-l’œil, agressive et survoltée, que propose la nouveauté Conquérir Manhattan (Owning Manhattan), qui s’inscrit dans le même catalogue lustré que Du soleil à revendre (Selling Sunset), mais à New York.

Les deux méthodes débarquent avec des vices cachés, qu’il faut bien inspecter avant d’y emménager. Commençons avec L’agence, que vous êtes nombreux à fréquenter. Ce n’est pas mal, dirait un Parisien hyper blasé, même si les épisodes, toujours trop longs, mériteraient un solide resserrement. Trop de bavardage, pas assez d’images, tu piges ? Carrément, oui.

C’est le côté « tribal » de L’agence qui séduit et qui la différencie de ses consœurs scotchées au format de docusoap immobilier. Cette agence parisienne appartient à Olivier et Sandrine Kretz, deux sympathiques sexagénaires qui en cèdent graduellement le contrôle à leurs quatre grands enfants, Martin, Valentin, Louis et Raphaël.

PHOTO FOURNIE PAR NETFLIX Image tirée de la série L’agence, qui suit la famille Kretz et son entreprise immobilière de luxe

La charmante grand-maman Majo, âgée de 90 ans, habite à un jet de pierre et s’invite constamment dans l’hôtel particulier de Boulogne-Billancourt, qui sert de résidence principale et de quartier général à la famille Kretz.

Les Kretz sont honnêtes, soudés et peu chicaniers. La quatrième saison évoque des « tensions » entre les deux plus vieux, Martin et Valentin, des tensions extradouces qui n’explosent jamais au niveau atomique – et artificiel, c’est évident – de Du soleil à revendre.

On se connecte sur L’agence pour fureter dans de magnifiques appartements parisiens, avec une belle hauteur sous plafond, et pour épier la dynamique des Kretz, qui projettent l’image d’un clan uni et chaleureux. Ce qui tranche totalement avec les familles professionnelles 100 % dysfonctionnelles de Du soleil à revendre ou de Conquérir Manhattan.

C’est d’ailleurs quand L’agence essaie d’imiter Du soleil à revendre qu’elle devient archimauvaise. Pourquoi toute cette musique pop générique uniquement en anglais ? N’existe-t-il pas des chansons de musique urbaine en français qui colleraient davantage à la Ville Lumière ? Même Emily in Paris l’a compris avec son accent indéchiffrable.

Aussi, c’est Paris qui nous captive dans L’agence. Pas le Costa Rica, Marrakech ou Barcelone. Quand Valentin se pousse à New York pour dénicher un loft à ses deux meilleurs potes, c’est ennuyeux, c’est du déjà-vu.

Ce qui ressort, c’est quand Martin, le sosie de l’acteur américain Scott Foley, accompagne l’extravagante « chanteuse » Hélène in Paris dans la visite de « biens immobiliers » de luxe rue de Rivoli ou Place Vendôme. Montrez-nous davantage de ces lieux inaccessibles à nous, pauvres gueux !

Au deuxième épisode, l’appartement cabane tout blanc de la designer d’intérieur Zoé de Las Cases, dans le quartier de la Bourse du 2e arrondissement, sort quasiment des pages d’un magazine de déco. Voilà ce qu’on aime de L’agence, la découverte de ces pépites enfouies au cœur de Paris.

Mettons que c’est plus distrayant que le tournage d’un vidéoclip du rappeur Dadju à Saint-Machin-les-Bains-en-Laye. Ça, c’est naze, comme on dit dans le 16e arrondissement.

Contrairement à leurs compatriotes américains, les frères Kretz ne ressemblent pas à des robots en plastique dénués d’émotion et téléguidés par l’odeur du fric. Les courtiers de L’agence portent des chemises Oxford déboutonnées, des chinos simples et même du denim, si, si. Leurs vêtements n’arborent aucun logo criard. Ils apparaissent souvent dépeignés, très naturels, le teint un peu brouillé.

Vous n’apercevrez rien qui retrousse dans Conquérir Manhattan de Netflix, une sorte de concours du veston le plus serré ou de la robe moulante trop cintrée. Cette docusérie très moyenne nous amène au sein de l’agence Serhant, dans le quartier Soho, que dirige Ryan Serhant, 40 ans, un habitué des caméras de la télé américaine, dont celles de Million Dollar Listing New York.

Malgré sa formule répétitive et zéro originale, j’ai évidemment englouti d’une traite Conquérir Manhattan, bonsoir. Personne ne s’en étonnera. Comme Céline, on ne change pas, hein ?

Dans Conquérir Manhattan, le patron Ryan Serhant, coiffé et habillé de façon impeccable, sait comment parler à la caméra : en phrases courtes et punchées. Mais il manque de naturel. Et porte beaucoup trop de bracelets. Et son ego déborde constamment du cadre.

Ses employés reprennent les rôles traditionnels du docusoap immobilier : la blonde débutante, le bad boy scandinave (le pire !), l’actrice de Broadway recyclée en courtière (terriblement intense), la commère obsédée par Instagram et le vétéran poussé dans ses derniers retranchements.

Ces gens, qui ne suent jamais, traînent leurs chiens dans des sacs à main et passent assurément trois heures sur la chaise de maquillage avant d’ouvrir les portes du penthouse le plus cher du monde à 250 millions.

PHOTO FOURNIE PAR NETFLIX Jessica Markowski, Jade Shenker and Jessica Taylor, trois des courtières immobilières dans Conquérir Manhattan

Jalousie, envie, cupidité, couteau dans le dos, le scénario de Conquérir Manhattan ressemble à celui de toutes les autres émissions clones du même type. Cette tension dramatique, même si elle a été manufacturée de toutes pièces, donne de l’impulsion aux huit épisodes, ce qui manque dans L’agence.

Et encore une fois, Conquérir Manhattan nous prouve que l’argent n’achète pas le bon goût ou la classe. L’appartement cabane de Zoé de Las Cases dans L’agence est mille fois plus beau – et dix fois moins cher – que tous les cubes de verre empilés dans une cour à scrap de Brooklyn.

Le plus insupportable, c’est la pseudophilosophie à deux sous que répand Ryan Serhant à propos du travail acharné, un gage assuré de succès, selon lui. « Cette ville vous donnera tout, mais pourrait aussi tout vous reprendre », rappelle-t-il sur le ton de celui qui déclame du Shakespeare dans une production de sous-sol d’église.

On se calme, le Gandhi du condo. Marie Kondo dirait sûrement d’épurer ce discours beaucoup trop lourd et encombré.