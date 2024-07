Après le colocataire cauchemardesque et le gourou défoncé, il existe un nouveau type de vilain dans les miniséries documentaires criminelles : l’homme imbu de lui-même qui multiplie les dons de sperme dits « artisanaux » et qui engendre des centaines de bébés, sans aucun égard aux risques de consanguinité liés à cette pratique douteuse.

La plateforme Crave propose l’excellente minisérie Père 100 enfants des journalistes Marie-Christine Bergeron et Maxime Landry, qui ont retracé trois de ces donneurs de sperme en série, dont la contribution liquide – et non rémunérée, je le précise – a engendré plus de 600 enfants au Québec depuis 2008.

Le pire ? Ces trois donneurs de sperme, identifiés dans les quatre épisodes de Père 100 enfants comme étant X, Y et Z, proviennent de la même famille. Les 600 gamins nés de leurs offrandes artisanales, qui n’ont donc pas transité par une clinique de fertilité, sont tous liés génétiquement. Drapeau rouge.

Encore pire ? Le donneur X de la série de Crave, le plus âgé des trois, n’a jamais dévoilé qu’il porte le gène d’une maladie héréditaire rare, la tyrosinémie, pouvant provoquer des problèmes de reins et de foie. Les mères l’ont découvert après la naissance de leurs bambins. Drapeau rouge foncé.

Netflix a joint cette chaîne d’ADN familial avec la minisérie de trois épisodes L’homme aux mille enfants (The Man With 1000 Kids), qui raconte l’histoire sidérante d’un Néerlandais de 42 ans qui serait le père biologique, attachez bien votre ceinture de chasteté, d’entre 600 et 3000 enfants, tous demi-frères ou demi-sœurs.

C’est impossible d’obtenir un décompte précis tellement Jonathan Jacob Meijer, un ancien prof d’école secondaire recyclé en youtubeur de cryptomonnaie, a répandu sa semence depuis 2007 non seulement dans plusieurs pays d’Europe, mais également en Asie, au Canada, aux États-Unis, au Mexique et en Australie.

Contrairement à Crave, qui ne révèle pas les noms de X, Y et Z pour des raisons légales, Netflix identifie son Starbuck à bouclettes blondes et ne floute pas les visages des mamans flouées.

Les deux séries, très bien documentées, révèlent un modus operandi similaire pour X, Y, Z et Jonathan Jacob Meijer. Ils offrent d’abord leurs services sur des sites web destinés à des mères, souvent homosexuelles ou monoparentales, qui cherchent un géniteur. Un premier contact s’établit entre le donneur prolifique et la future maman, qui ne signent aucun contrat, rien du tout.

Désolé, votre navigateur ne supporte pas les videos

Ensuite ? Très simple. Le donneur, qui effectue des visites à domicile, remplit un petit pot de sperme, le refile rapidement à la mère, qui s’injecte le liquide à l’aide d’une seringue. Aussi rudimentaire que ça.

Le plus intrigant, c’est que les donneurs ne réclament pas un seul sou des mamans, rien du tout, nada. Ils affirment vouloir aider des familles moins chanceuses ou moins riches, qui n’ont pas l’argent pour fréquenter des cliniques de fertilité.

Et pas besoin d’être psychiatre pour déceler dans ces gestes « altruistes » un niveau de narcissisme extrêmement élevé. Ces « donneurs sériels » doivent se toucher en imaginant tous les mini-moi qu’ils ont créés grâce à la puissance de leur sperme. L’instinct de reproduction dans le tapis, quoi. Pourquoi priver l’humanité entière d’autant de beauté et d’intelligence ?

Selon le journaliste Maxime Landry de la série Père 100 enfants, « X, Y et Z sont des gens brillants et scolarisés, qui ont de bons emplois ». Il poursuit : « X, à l’époque, était un homme séduisant. Y est relativement jeune », me dit-il.

Aux dernières nouvelles, qui datent du printemps dernier, Y serait le père biologique de 383 enfants, X en aurait 137, tandis que Z en aurait généré 80.

Les mères ne savaient pas que les donneurs X, Y et Z s’agitaient autant, entre Gatineau et Québec. Imaginez maintenant comment ces femmes bernées expliqueront à leur progéniture l’étendue de leur fratrie. Sans oublier le danger de consanguinité – et d’inceste, seigneur – qui plane si jamais des enfants du même donneur formaient un couple sans connaître véritablement leurs origines. Quel cauchemar.

Le plus frappant dans L’homme aux mille enfants de Netflix, c’est à quel point les centaines de gamins de Jonathan Jacob Meijer, qui se faisait aussi appeler Maarten et le Viking (ugh !) se ressemblent physiquement. Complètement hallucinant.

À la fin du troisième et dernier épisode de Netflix, plusieurs mères ayant reçu l’aide de Jonathan Jacob Meijer se réunissent aux Pays-Bas pour présenter leurs enfants à leurs frères et sœurs dispersés partout dans le monde. C’est à la fois super bizarre et fort touchant.

Les Pays-Bas limitent à 25 le nombre d’enfants que peut avoir un seul donneur. Au Québec, aucune loi n’encadre le don de sperme artisanal, qui se pratique à l’extérieur du système de santé, entre adultes consentants.

« On reçoit encore plein de témoignages de femmes qui ont eu des enfants avec X, Y et Z. On sait que la Santé publique s’intéresse à l’affaire. Il faut que ça bouge », rappelle le journaliste Maxime Landry.

On a vu avec Loto-Méno que la télé peut faire œuvre utile. Père 100 enfants dispose de munitions similaires pour que ce type de situation dangereuse ne se reproduise plus.

Je lévite

Avec La zone d’intérêt de Jonathan Glazer

PHOTO JUTHARAT PINYODOONYACHET, ARCHIVES THE NEW YORK TIMES Jonathan Glazer (à gauche), aux Oscars, en mars

Quel film bouleversant, glaçant et terrifiant. La famille aryenne d’un officier nazi habite une magnifique maison avec domestiques juifs, piscine extérieure et jardin manucuré. De l’autre côté de la clôture de leur cour arrière, c’est le camp d’extermination d’Auschwitz. Pendant tout le film, on entend les cris des prisonniers, les hurlements des soldats, les chiens qui aboient et plusieurs coups de feu, alors que la famille bourgeoise vaque à ses occupations, comme si rien d’atroce ne se déroulait sous son nez. Jamais on n’entre dans le camp de concentration, mais on en ressent toute l’horreur. Et ça nous hante longtemps.

Je l’évite

Challengers de Luca Guadagnino

PHOTO CHANTAL ANDERSON, ARCHIVES THE NEW YORK TIMES Josh O'Connor, Zendaya et Mike Faist, les vedettes du film Challengers

Le cinéaste de Call Me By Your Name nous propose un film sur le tennis maniéré, rempli d’effets de style qui n’apportent rien au scénario déjà mince et troué comme un filet. Ralentis, musique techno de Trent Reznor, gros plans, ça frise l’abus technique. Deux amis d’enfance, devenus joueurs de tennis professionnels, se disputent le trophée dans un tournoi de ligue mineure, mais qui cache des tensions majeures et des enjeux cruciaux. On croit à la chimie entre les trois acteurs principaux, dont l’excellente Zendaya, mais la fin ouverte donne le goût de fracasser une raquette au sol. C’est loin d’être un as.