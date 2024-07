À trois semaines de la rentrée du 98,5, des discussions vont bon train entre la direction et Pierre-Yves McSween pour tenter de préciser le rôle qu’il devra jouer dans le retour à la maison.

Rappelons que ce dernier, à la suite des changements apportés dans la matinale (départ de Paul Arcand et arrivée de Patrick Lagacé), s’est vu offrir un poste de coanimateur dans la nouvelle formule du Québec maintenant qui sera piloté par Philippe Cantin.

Lorsque j’ai rencontré Philippe Cantin, en mars dernier, au sujet de cette nouvelle émission, il était clair qu’il était l’animateur principal et que Pierre-Yves McSween allait occuper une « place importante ».

Une coanimation parfaitement équilibrée est possible dans plusieurs créneaux, mais elle m’apparaît très difficile, voire impossible, dans une matinale ou un retour à la maison. Il y a trop d’aiguillage à faire. Il faut un capitaine.

Or, on me dit que les discussions portent essentiellement sur le rôle que devra jouer Pierre-Yves McSween au sein de cette nouvelle émission. Le chroniqueur vedette souhaiterait ratisser plus large. On m’a parlé d’une situation « compliquée » en ce moment. Un dialogue a été entamé il y a quelques jours, et la direction voudrait parvenir à une entente.

Du côté de la direction du 98,5, on demeure prudent. « L’équipe de la programmation est présentement en discussion avec Pierre-Yves, m’a écrit dimanche après-midi Christine Dicaire, responsable des communications de la populaire radio de Cogeco. Il est trop tôt pour tirer des conclusions. On va laisser les parties discuter entre elles. »

Christine Dicaire n’a pas voulu confirmer que Pierre-Yves McSween « aurait été écarté de la nouvelle équipe du Québec maintenant » comme le mentionnait vendredi dernier Le Soleil. J’ai tenté de joindre Pierre-Yves McSween dimanche, mais sans succès.

Pierre-Yves McSween est le chroniqueur finances personnelles et économie du 98,5 depuis 2015. On a pu l’entendre régulièrement aux émissions Puisqu’il faut se lever et Le Québec maintenant.

Advenant une séparation avec Cogeco, que fera le chroniqueur et auteur à succès ? Ira-t-il frapper à la porte de Québecor ou retournera-t-il à Radio-Canada, où il s’est fait connaître avant d’aller au 98,5 ? Tout est possible. Une décision devrait être prise quant à son avenir au 98,5 au cours des prochains jours.

Les adieux de Serge Lama

PHOTO ANNE GAUTHIER, ARCHIVES LA PRESSE Serge Lama en concert à la salle Wilfrid-Pelletier de la Place des Arts, en 2013

Jean-Sébastien Girard prend un énorme plaisir à présenter JS Tendresse sur les ondes d’ICI Première le dimanche à 17 h. Cela s’entend. L’animateur m’a parlé d’une entrevue qu’il a enregistrée avec le grand Serge Lama et dont il n’est pas peu fier. Au cours de l’entretien, l’interprète de Je suis malade lui a dit qu’il faisait sans doute ses adieux aux Québécois. Cet échange sera diffusé le 4 août. Après Marjo, Michel Fugain et Diane Juster (assurément l’un des moments forts de la saison), Jean-Sébastien accueillera au cours des prochaines semaines Marc Lavoine, Michel Gatignol (du groupe Madame) et la flamboyante Michèle Richard. Ça ne devrait pas être ennuyeux.

Fin de La librairie francophone

Emmanuel Khérad a animé l’émission La librairie francophone pendant 19 ans sur les ondes de France Inter. Ce rendez-vous était incontournable pour les amateurs de littérature. Le 5 mai dernier, le présentateur a appris que son émission allait disparaître pour faire place à un concept nouveau. La décision vient de la directrice actuelle, Adèle Van Reeth. Ce choix est d’autant plus étonnant que l’émission était très écoutée. La librairie francophone était suivie par une moyenne de 3 millions d’auditeurs dans toute la francophonie (sur ICI Première, le samedi soir à 21 h). Comme on pouvait s’y attendre, une vaste mobilisation, qui s’étend jusqu’au Québec, s’est créée pour maintenir l’émission. La direction de France Inter a pris d’autres décisions controversées au cours des derniers mois. Rappelons les mesures disciplinaires imposées à Guillaume Meurice avant son limogeage pour « faute grave » (l’humoriste a qualifié le premier ministre israélien, Benyamin Nétanyahou, de « nazi sans prépuce »). Cela a été perçu par certains comme une atteinte à la liberté d’expression.

Rentrée radio

Les équipes habituelles des radios se préparent à faire leur retour en ondes. Au 98,5, où la grille est complètement transformée, cela se fera le 12 août. On a hâte de découvrir tous ces changements. Pour les autres radios, notamment ICI Première, la rentrée aura lieu une semaine plus tard, le 19 août.

La qualité du français prend des vacances

On dirait bien que le bon usage du français est parti en vacances à Old Orchard Beach. Tous les jours, j’entends des fautes inexcusables sur ICI Première. Une comédienne bien connue, au micro d’Evelyne Charuest, nous a servi un beau « tout l’équipe était admiratif ». Toujours à la même émission, une sexologue nous a offert « il faut le réfléchir autrement ». Chez Maxime Coutié, une porte-parole de la SPCA a parlé de « cent cinquante-z-animaux ». Et puisqu’on parle de la langue, quelqu’un peut me dire à partir de quand les mots « j’aimerais » ont quitté la phrase « j’aimerais vous dire que… » ? Avez-vous remarqué le nombre d’animateurs et de chroniqueurs qui ont recours à la formule « vous dire que » pour commencer une phrase ? On va se la réfléchir un instant et on s’en reparle !

Guy Bertrand

Parlant de la langue française, j’aimerais revenir sur le départ de Guy Bertrand, conseiller linguistique à Radio-Canada. Fidèle à son image, il s’est retiré avec discrétion et élégance au début de l’été. Sa voix chaude et sa manière de corriger les fautes du langage courant sans administrer de coups de règle sur les doigts vont beaucoup nous manquer. Je vous souhaite une belle retraite, cher monsieur ! Je penserai à vous chaque fois que j’entendrai « ça l’a » et « bon matin », c’est-à-dire très souvent !

Les livres audio préférés des Québécois

Depuis le mois d’avril dernier, Spotify offre aux abonnés de la formule Premium 15 heures de livres audio à utiliser en toute liberté. Cela permet d’avoir maintenant un palmarès de ce qui est populaire au pays. Les cinq titres les plus écoutés au Québec sont Aliss, de Patrick Senécal, I’m Glad My Mom Died, de Jennette McCurdy, Hell.com, de Patrick Senécal, A Court of Thorns and Roses, par Sarah J. Maas, et Le parloir, par Éric Thibault et Félix Séguin. Il est évident que les Québécois apprécient beaucoup la science-fiction et les histoires de crimes.