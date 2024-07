Se faire divulgâcher l’élément ultrasecret d’une émission – ou carrément sa finale – enrage la plupart d’entre nous. Quoi, tu ne savais pas que (nom effacé) était la mère du bébé roux des chutes de Sainte-Piété dans Sorcières à TVA ? Oups. Tellement désolé.

Pour un téléphile investi et dévoué, il n’y a rien de pire qu’un chroniqueur trop bavard (enthousiaste, préciserais-je) ou qu’une amie à son quatrième Aperol spritz qui scrappe un gros punch anticipé depuis 12 semaines. Mille excuses, vraiment.

Ces maudits spoilers du diable, qui éclatent sans s’annoncer sur Facebook ou qui s’infiltrent sournoisement dans une publication Instagram, sabotent votre écoute et vous font hurler un chapelet de mots d’église.

C’est fâchant, absolument. Mais il existe un phénomène encore plus irritant : l’autodivulgâchage. Oui, c’est possible de bousiller soi-même le visionnement de notre télésérie chouchou, sans pouvoir blâmer une copine soûle ou un journaliste trop content d’avoir vu plusieurs épisodes à l’avance.

L’autodivulgâchage, sachez-le, n’est jamais volontaire. Il résulte d’une saine curiosité ou d’un besoin légitime d’éclaircir des intrigues emmêlées, qui nous aspirent ensuite dans les abîmes de Reddit et des pages de fans complètement obsédés. Et eux ne s’enfargent pas dans les formules polies du type : « alerte au divulgâcheur, cessez immédiatement de lire si vous n’avez pas regardé le dernier épisode ».

C’est bing, bang, pow, bienvenue à cette liquidation de spoilers, c’est un buffet à volonté comme chez Saveurs des Continents à Mascouche.

Un exemple concret d’autodivulgâchage ? La semaine passée, j’essayais de dessiner l’arbre généalogique de la famille Targaryen dans La maison du dragon (House of the Dragon, sur la plateforme Crave), où des frères couchent avec leurs sœurs et dont les enfants épousent ensuite leurs oncles. Bref, c’est complexe et très tordu.

Après une recherche de deux secondes et demie, paf, je savais comment cette télésérie se conclurait, quel dragon croquerait qui, quel personnage principal mourrait et comment, tabarnane.

Désolé, votre navigateur ne supporte pas les videos

Je n’ai pourtant rien demandé d’aussi spécifique. Je n’ai jamais voulu obtenir ces détails déplaisants. Reste que ces infos non sollicitées ont pollué mon écoute et je dois maintenant vivre avec les conséquences, dont celle de me fermer la boîte pour protéger votre virginité. Quel sacrifice, quand même.

Il faut dire que La maison du dragon dérive du livre Feu et sang, qu’a publié l’écrivain George R.R. Martin en novembre 2018. Donc, la fin de cette saga de fantasy néo-médiévale est connue depuis près de six ans. Googlez à vos risques et périls.

De plus en plus de séries inspirées de bouquins populaires multiplient les risques d’autodivulgâchage chez les téléspectateurs.

Je pense à Bridgerton, La servante écarlate, Normal People, L’amie prodigieuse, Détective Surprenant, Pachinko ou Outlander. Un petit tour sur Wikipédia et vous pouvez faire suer bien des gens en leur brûlant tous les punchs à venir.

Le plus grand danger d’autodivulgâchage concerne présentement l’excellente minisérie criminelle Présumé innocent d’Apple TV+, offerte en français et en anglais. Jake Gyllenhaal y tient le rôle principal, celui de Rusty Sabich, le procureur général adjoint de Chicago accusé du meurtre crapuleux de sa collègue avocate et amante Carolyn Polhemus (Renate Reinsve).

Désolé, votre navigateur ne supporte pas les videos

Mais Présumé innocent, c’est d’abord un roman de Scott Turow, sorti en 1987. Puis ce polar a été adapté en film en 1990 par Alan J. Pakula. On s’entend ici que c’est facile de trouver si Rusty Sabich a tué ou non Carolyn Polhemus. La clé de l’énigme circule depuis 37 ans, en multiples copies.

À l’époque, j’ai vu le film Présumé innocent avec Harrison Ford comme tête d’affiche, mais j’ai complètement oublié la fin, Dieu merci. Comme plusieurs d’entre vous, j’attends avec impatience les mercredis pour la mise en ligne des nouveaux épisodes de Présumé innocent. Il en reste seulement deux et personne n’a encore éventé la conclusion, ce qui relève du miracle.

La septième heure sur un total de huit, que j’ai vue en primeur le week-end dernier et que vous verrez mercredi, se termine sur un revirement stupéfiant. Du genre : la semaine d’angoisse avant la sortie du dernier épisode sera terriblement longue.

Je ne pensais pas aimer autant cette relecture d’une histoire juridique classique, mais revisitée avec brio par le scénariste et producteur David E. Kelley, le magicien derrière Big Little Lies, Ally McBeal et Nine Perfect Strangers.

Pour revenir aux divulgâcheurs, qui n’ont toujours pas affecté Présumé innocent, sachez qu’ils n’altèrent pas la satisfaction et l’engagement que nous éprouvons envers une émission de télévision, selon une étude parue dans la revue spécialisée Applied Cognitive Psychology, en avril 2023.

Deux groupes d’étudiants de 18 à 24 ans ont alors visionné l’épisode de la série Bang ! You’re Dead ! réalisé par Alfred Hitchcock en 1961. Le premier groupe ne savait rien de l’histoire, qui durait 30 minutes. Le deuxième groupe avait été informé de la fin avant le début de l’expérience.

Conclusion : le groupe qui savait ce qui allait se passer dans l’épisode s’est autant investi dans l’intrigue que le groupe qui la découvrait pour la première fois. Et les deux groupes ont exprimé autant de plaisir à s’immerger dans l’univers d’Alfred Hitchcock.

Évidemment que c’est préférable et plus agréable de découvrir par soi-même le revirement inattendu dans notre série favorite. On peut se consoler en sachant que même si une personne pompette nous a révélé que (identité rétractée) serait tuée dans In Memoriam, on va tout de même avoir du fun à enchaîner les épisodes.