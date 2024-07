Panique chez plusieurs lecteurs. La chaîne ARTV a bouclé cette semaine la diffusion en rafale des trois premières saisons du téléroman d’époque Sous un ciel variable sans programmer les deux derniers chapitres, le quatrième et le cinquième.

Voyons donc, scandale ! Quel manque de respect ! À quoi sert l’argent de nos taxes, hein ?

Ça faisait un bail que je n’avais pas croulé sous autant de messages de téléspectateurs fâchés, débinés et inquiets. « Pourquoi priver les gens de la sorte ? », demande Carole H. « Quelle tristesse, on recommence à la première saison la semaine prochaine », se désole Jennifer G.

« Nooon, j’ai tellement accroché, bien malgré moi, bonyeux ! », martèle Audrey G. « Ça faisait tellement longtemps que j’espérais revoir cette série », insiste Patricia M.

J’avoue que cette vague de mécontentement m’a dépassé. Jamais je n’aurais cru que Sous un ciel variable déchaînerait les passions de la sorte. Surtout pour une émission qui date du milieu des années 1990 et qui n’attire, en moyenne, que 30 000 téléspectateurs par jour à ARTV. Un très bon score pour une chaîne spécialisée, certes, mais ça demeure un auditoire d’une fois et demie celui d’un Centre Bell, réparti partout au Québec.

Les fans des familles Tanguay, Thompson et Rousseau sont investis et dévoués. Plusieurs accros ont aussi écrit à Radio-Canada, qui exploite ARTV, pour se plaindre et ont reçu cette réponse, par courriel, à propos de la suite de Sous un ciel variable : « La décision pour les saisons 4 et 5 n’est pas prise à ce jour. »

C’est une erreur dans les communications du diffuseur public. Oui, la décision a été prise et les dernières saisons de Sous un ciel variable illumineront les écrans d’ARTV à partir du printemps 2025. Faudra patienter, comme dans le cas des séries régulières, qui se renouvellent également aux années.

On pourrait penser que ces rediffusions de téléromans d’époque coûtent des pinottes à Radio-Canada, qui remplirait ainsi sa grille de programmation au rabais avec des « vieilleries » comme Le temps d’une paix ou Poivre et sel. C’est loin d’être le cas, me dit-on.

Radio-Canada ne dévoile pas le total de la facture, mais les ententes syndicales précisent qu’il faut payer un pourcentage du cachet initial à tous les artistes qui ont façonné ce téléroman. Bref, c’est plus cher que de relayer une série étrangère doublée en français.

« Je ne peux pas m’acheter un chalet ou arrêter de travailler avec les redevances de Sous un ciel variable, mais pour les acteurs, c’est un beau montant qui leur permet de s’offrir un petit voyage, par exemple », concède le scénariste Michel d’Astous, qui a cosigné les 124 épisodes de Sous un ciel variable avec sa complice de toujours, Anne Boyer.

Diffusé entre 1993 et 1997 à Radio-Canada, le populaire téléroman se déroulait dans le village fictif de Belmont, qui était en fait Frelighsburg, dans les Cantons-de-l’Est, où l’auteur Michel d’Astous louait une maison de campagne.

La plupart des personnages de la série ont d’ailleurs été inspirés par des voisins que Michel d’Astous croisait régulièrement, pas très loin de chez Pierre Foglia, une légende du coin.

Sous un ciel variable s’intéressait aux destins croisés de trois familles de cette région estrienne, à commencer par celle de l’entrepreneur Léon Tanguay (Guy Provost), qui souhaitait construire 50 condos au pied d’une montagne sauvage, convoitée pour devenir un centre de ski.

Le pomiculteur Benjamin Thompson (Gilles Pelletier), descendant des loyalistes, s’y opposait farouchement, tandis que Camille Rousseau (Patricia Nolin) transformait sa superbe demeure d’été en auberge pour éviter de la perdre après son divorce.

IMAGE FOURNIE PAR ARTV Robert Toupin et Gilles Pelletier dans une scène de Sous un ciel variable

Le rythme plus lent, les archétypes de personnages et les histoires moins violentes de Sous un ciel variable ont charmé une nouvelle génération de téléspectateurs, tout en comblant le besoin de réconfort d’une clientèle plus âgée.

Le succès sur ARTV tient aussi à l’attachement envers les interprètes et leurs personnages plus grands que nature. Il y avait un gros calibre d’acteur dans Sous un ciel variable avec Hélène Loiselle, Guy Provost, Charlotte Boisjoli, Patricia Nolin et Gilles Pelletier. Michel d’Astous, coscénariste du téléroman Sous un ciel variable

Sous un ciel variable aura été le dernier projet du prolifique duo Boyer-d’Astous à Radio-Canada. La télévision publique a levé le nez sur Le retour, que TVA a rapidement récupéré, avec le succès monstre qui a suivi. Anne Boyer et Michel d’Astous, des maîtres du téléroman, ont ensuite écrit 2 Frères, Tabou, Nos étés, Le gentleman, Yamaska, L’heure bleue, Mon fils et Ma mère, toutes des œuvres à l’antenne de TVA.

Avec son œil d’aujourd’hui, Michel d’Astous remarque les petits défauts de Sous un ciel variable, dont la musique parfois trop forte, le niveau de jeu variable et les intrigues moins bien rythmées.

« À l’époque, on écrivait 34 scènes pour un épisode d’une heure de téléroman, alors que ça tourne autour de 55 scènes maintenant, encore plus s’il s’agit d’une télésérie. Aujourd’hui, une intrigue de téléroman doit se régler en quatre épisodes. Tu ne peux plus avoir une enquête qui dure huit semaines », constate Michel d’Astous.

À propos de ciel variable, amis lecteurs et lectrices, je vous quitte le temps de faire des splish-splash dans un lac bien frais pour mieux revenir, à la mi-août, l’esprit dégagé et le cœur ensoleillé.