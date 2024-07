Imaginez des séries éliminatoires où les meilleures équipes de la Ligue nationale de hockey ne sauteraient pas sur la glace. La conquête de la Coupe Stanley goûterait-elle aussi bon qu’en présence de tous les joueurs étoiles du circuit Bettman ?

C’est ce type de compétition adoucie qui guette le gala des prix Gémeaux à la suite du retrait des producteurs influents d’Aetios (Fabienne Larouche et Michel Trudeau), ALSO (Alexis Durand-Brault et Sophie Lorain) et Duo Productions (Anne Boyer et Michel d’Astous), qui préfèrent rester sur le banc plutôt que de participer à un tournoi encadré par des règlements qu’ils estiment injustes et dépassés.

Résultat ? Le championnat des Gémeaux se déroulera notamment sans les émissions STAT, Doute raisonnable, À cœur battant, Sans rendez-vous, Projet innocence, Les révoltés, Le bonheur et Classé secret. Radio-Canada diffusera donc, le dimanche 15 septembre à 20 h, une fête de la télé québécoise à laquelle ne concourront pas ses plus grosses têtes d’affiche comme Suzanne Clément, Geneviève Schmidt, Roy Dupuis, Ève Landry, Julie Perreault, Marc-André Grondin et Magalie Lépine-Blondeau. C’est étrange et incongru, vraiment. Et ça fait jaser, en coulisse.

La liste des finalistes de la 39e édition des Gémeaux a été dévoilée mercredi après-midi avec son lot de trucs bizarres, comme toujours, ainsi que trois titres qui finissent au top du palmarès avec 15 citations chacun, soit Avant le crash 2, C’est comme ça que je t’aime 3 et Sorcières.

Au rayon des meilleures séries dramatiques, l’absence de Doute raisonnable et de Classé secret a permis à la très bonne série FEM de la chaîne Unis TV de se faufiler dans le quintette de tête aux côtés d’Avant le crash 2, C’est comme ça que je t’aime 3, L’empereur 2 et Plan B 4.

Ça se jouera entre Avant le crash et C’est comme ça que je t’aime, deux chouchous des membres de l’Académie canadienne du cinéma et de la télé, qui chapeaute la cérémonie.

Pour ceux qui se grattent ici le coco en se demandant : mais c’est quoi, ça, FEM ? Il s’agit d’une minisérie réalisée par Marianne Farley qui raconte le cheminement d’un ado de 16 ans (Lennikim, lui aussi nommé) qui se questionne à propos de son identité de genre. Vous pouvez visionner gratuitement les dix demi-heures sur la plateforme tv5unis.ca.

Une affaire criminelle 2, Détective Surprenant, Bon matin Chuck, Après le déluge et Aller simple 2 (qui a complètement mordu la poussière) ont été exclus des aspirants au prestigieux trophée de la meilleure série dramatique. Quant à IXE-13 et Le temps des framboises 2 du Club illico, ils ne seront soumis que l’an prochain. Même chose pour In Memoriam de Crave, qui n’était pas admissible cette année.

PHOTO MARIKA VACHON, LA PRESSE La scénariste Marie-Josée Ouellet, qui cosigne la série Sorcières, en compagnie des comédiennes Louise Laparé et Céline Bonnier

Comme Fabienne Larouche n’a pas inscrit STAT, la catégorie des séries quotidiennes disparaît et fusionne avec celle des téléromans, où Indéfendable se frottera à Sorcières, 5e Rang, Alertes et Les moments parfaits. TVA domine cette section et Sorcières pourrait détrôner Alertes, le gagnant de l’an dernier.

En comédie, La candidate, Inspirez expirez, Lakay Nou, Léo et Complètement lycée se battront pour la précieuse statuette. Boudée, L’œil du cyclone avait assurément sa place ici. J’hésite entre mes deux coups de cœur La candidate et Inspirez expirez, deux bouffées d’air frais qui méritent tous les honneurs, avec une préférence pour La candidate. Les deux gros « remake » de la saison dernière, Un gars, une fille et La petite vie, n’ont pas été repêchés pour cette récompense de meilleure comédie.

Étrangement, l’émission Les chefs ! n’a pas été sélectionnée pour la meilleure téléréalité. Aucune trace de MasterChef non plus. Les cinq finalistes en téléréalité s’appellent Survivor Québec, Le Restaurant, Chefs de bois, L’amour est dans le pré et Big Brother Célébrités. Ma tribu a parlé : je vote, sur un parchemin, pour Survivor, évidemment.

La mixité des catégories aux Gémeaux n’aura duré qu’une année (de trop). Fini la mouvance non genrée qui diluait la présence des vedettes au gala principal : les hommes et les femmes retournent dans leurs cases distinctes.

PHOTO MARIKA VACHON, LA PRESSE La comédienne Erika Suarez, lors du dévoilement des finalistes, mercredi

Jolie surprise chez les actrices dramatiques avec la reconnaissance de l’excellent boulot de deux comédiennes d’Après le déluge, Penande Estime et Erika Suarez, qui rejoignent Karine Vanasse (Avant le crash), Marilyn Castonguay (C’est comme ça que je t’aime) et Amélie B. Simard (Bon matin Chuck). Avantage Marilyn Castonguay, qui est juste épatante dans la peau de la féroce Huguette Delisle.

Chez les hommes, c’est très chaud entre Émile Proulx-Cloutier (Avant le crash), Jean-Philippe Perras (L’empereur) et Pier-Luc Funk (Plan B). Bernard Fortin (Bon matin Chuck) et Lennikim (FEM) ont moins de chances de dire des remerciements au micro. Prédiction : Émile Proulx-Cloutier, qui a été magistral dans la peau d’un banquier à la dérive.

Du côté des téléromans, les trois demi-sœurs de Sorcières (Céline Bonnier, Marie-Joanne Boucher et Noémie O’Farrell) affrontent la fermière Marie-Luce de 5e Rang (Maude Guérin) et la criminaliste Inès d’Indéfendable (Nour Belkhiria). Une des sorcières l’emportera, je le souhaite à Marie-Joanne Boucher.

Deux acteurs de 5e Rang (François Papineau et Maxim Gaudette) tenteront de triompher contre Frédéric Pierre (Alertes), Denis Bernard (Les moments parfaits) et Michel Laperrière (Indéfendable). Ça pourrait être l’année de Denis Bernard.

PHOTO FOURNIE PAR RADIO-CANADA Catherine Chabot dans le rôle d’Alix Mongeau, dans La candidate

Sans ne rien enlever au travail de Christine Beaulieu (L’œil du cyclone), Sylvie Léonard (Un gars, une fille), Émilie Bibeau (Temps de chien) et Catherine Souffront (Lakay Nou), Catherine Chabot remportera le Gémeaux de la meilleure actrice comique pour son attachante députée poteau dans La candidate. Elle a été exceptionnelle.

(Re)lisez la chronique « La candidate : la meilleure Mme Poteau de Dufferin ! »

La catégorie masculine est plus éparpillée avec la sélection de Joakim Robillard (L’air d’aller 2), Robin-Joël Cool (Temps de chien), Marc Labrèche (La petite vie), Steve Laplante (Léo) et François Bellefeuille (Temps de chien). J’irais avec Joakim Robillard ou Steve Laplante.

Au total, 109 statuettes seront remises lors de trois galas différents, les 13 et 15 septembre. C’est beaucoup de quincaillerie dorée. Mais c’est moins que les 144 Gémeaux qui ont été attribués en 2022. On se console comme on peut.