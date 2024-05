Jennifer Lopez, coprésidente de ce Met Gala, était tout simplement sublime dans cette robe haute couture de la maison française Schiaparelli. Elle est venue en habituée, car c’était la 14 e fois qu’elle assistait à l’évènement, qui se déroule à New York. Cette soirée mode est une collecte de fonds pour le Costume Institute du Metropolitan Museum of Art de New York.

Comme à chaque premier lundi de mai, le Met Gala de New York est l’évènement mode le plus attendu de l’année. Zendaya, Jennifer Lopez, Bad Bunny et Chris Hemsworth étaient les coprésidents du gala, avec l’incontournable Anna Wintour, éditrice du magazine Vogue. Le code vestimentaire Le Jardin du temps, titre de la nouvelle de J.G. Ballard (1962), a inspiré toutes les plus grandes stars qui ont défilé sur le tapis rouge.

PHOTO ANDREW KELLY, REUTERS La vedette de Challengers et de Dune : Part Two, Zendaya, aussi coprésidente du Met Gala, a fait une entrée remarquée lundi soir. Elle porte une robe Maison Margiela, dessinée par son directeur artistique, John Galliano.

PHOTO EVAN AGOSTINI, INVISION/ASSOCIATED PRESS Vers la fin de la soirée, Zendaya a surpris ses admirateurs en dévoilant une seconde tenue, une pièce d’archives de 1996 également conçue par Galliano.

PHOTO ANDREW KELLY, REUTERS Mindy Kaling a choisi le designer indien Gaurav Gupta pour assister à cette soirée qui met à l’honneur l’exposition Sleeping Beauties : Reawakening Fashion, où on retrouve des créations tellement fragiles qu’elles ne peuvent plus être portées.

PHOTO EVAN AGOSTINI, INVISION/ASSOCIATED PRESS La chanteuse sud-africaine Tyla a attiré tous les regards lors de son arrivée à son premier Met Gala avec cette surprenante robe de sable, une création de Balmain.

PHOTO EVAN AGOSTINI, INVISION/ASSOCIATED PRESS La mannequin Gigi Hadid porte une robe longue signée par l’américain Thom Browne qui a nécessité plus de 5000 heures de travail minutieux de broderie.

PHOTO ANGELA WEISS, AGENCE FRANCE-PRESSE L’acteur australien Chris Hemsworth, coprésident de l’évènement, était accompagné de sa femme, l’actrice espagnole Elsa Pataky. Tous deux étaient vêtus de tenues très classiques signées Tom Ford.

PHOTO EVAN AGOSTINI, INVISION/ASSOCIATED PRESS Penelope Cruz s’est dite ravie d’assister pour la 4e fois au Met Gala. Fidèle à la maison Chanel, dont elle est l’ambassadrice, l’actrice espagnole était très élégante dans cette robe au style romantique.

PHOTO ANGELA WEISS, AGENCE FRANCE-PRESSE L’actrice Demi Moore, dans une robe Nina Ricci, prend la pose avec le créateur anglo-américain Harris Reed.

PHOTO ANDREW KELLY, REUTERS L’actrice Nicole Kidman porte une robe Balenciaga, inspirée d’une robe haute couture du créateur espagnol de 1951.

PHOTO ANGELA WEISS, AGENCE FRANCE-PRESSE Kendall Jenner a misé sur une robe Givenchy Haute Couture de la collection Automne 1999, créée par Alexander McQueen.

PHOTO ANDREW KELLY, REUTERS La chanteuse Lana Del Rey a rendu hommage à une collection emblématique d’Alexander McQueen de 2006-2007 (McQueen s’est éteint en 2010). Seán McGirr, directeur artistique de la maison Alexander McQueen et accompagnateur de la chanteuse au Met Gala, a réinterprété la création en dessinant cette robe de soie et de tulle composée de branches.

PHOTO ANGELA WEISS, AGENCE FRANCE-PRESSE La chanteuse Cardi B a fait son apparition à la toute fin du tapis rouge avec cette volumineuse robe noire faite de tulle.

PHOTO ANDREW KELLY, REUTERS FKA Twigs, Stella McCartney, Ed Sheeran et Cara Delevingne sont arrivés ensemble à ce Met Gala où les célébrités se disent heureuses de se retrouver le temps d’une soirée, à New York.

PHOTO ANDREW KELLY, REUTERS Kim Kardashian, qui a participé pour la première fois au Met Gala en 2013 et qui est devenue une figure de proue de l’évènement, portait une tenue signée Maison Margiela Artisanal, conçue par John Galliano.