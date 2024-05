Les enfants ne sont pas les bienvenus

Un article du journal français Le Monde sur l’exclusion de plus en plus courante des enfants dans les hôtels et restaurants nous a interpellés. Devenons-nous, nous aussi, de plus en plus intolérants ? À tel point que nous préférons passer nos vacances au calme dans des hôtels réservés aux adultes ? Les enfants sont-ils plus agités qu’autrefois ou les parents, trop laxistes ?